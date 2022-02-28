من ذاكرة اليوم الـ 1 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ1 من مارس
في العام 1498 فاسكو دا غاما يصل إلى موزمبيق في طريقه إلى الهند.
في العام 1565 تأسيس مدينة ريو دي جانيرو التي تعد أكبر المدن في البرازيل.
في العام 1811 حاكم مصر محمد علي باشا يقضي على بقايا المماليك بمجزرة رهيبة عُرفت بمذبحة القلعة.
في العام 1896 القوات الإثيوبية تهزم القوات الإيطالية الغازية هزيمة مروعة في "معركة العدوى".
في العام 1912 الأميركي ألبرت بيري يقوم بأول قفزة بالمظلة من الطائرة.
في العام 1942 انتهاء معركة جاوة البحرية بهزيمة القوات الأميركية على يد القوات اليابانية، وتعد هذه الهزيمة من أكبر الهزائم التي تلقتها الولايات المتحدة في تاريخها.
في العام 1947 صندوق النقد الدولي يبدأ بممارسة أعماله وذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشائه.
في العام 1965 تأسيس الفريق البريطاني "السهام الحمر" للاستعراض الجوي.
في العام 1979 افتتاح أبراج الكويت.
في العام 2014 مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة في الأراضي الأوكرانية بعد تصاعد نسبة التوترات بشبه جزيرة القرم.
في العام 2016 الحكومة الأردنية تعلن مقتل رجل أمن أردني وإصابة عناصر أمن آخرين خلال اشتباكات بين مسلحين "ينتمون لتنظيم إرهابي" ورجال الأمن استمرت لساعات في مدينة إربد شمال المملكة.
من ذاكرة اليوم الـ 28 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 28 من فبراير
في العام 1870 السلطان العثماني عبد العزيز الأول يصرح باستقلال الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية.
في العام 1922 المملكة المتحدة تصدر تصريحا عرف باسم تصريح "28 فبراير" قبلت فيه باستقلال مصر، وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا التصريح.
في العام 1942 القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1953 جيمس واتسون وفرنسيس كريك يعلنان لأصدقائهما اكتشافهما للتركيب الكيميائي DNA، بينما كان الإعلان الرسمي عنه في25 أبريل بعد صدور مقالهما في مجلة نيتشر في 2 أبريل.
في العام 1974 الولايات المتحدة ومصر يستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.
في العام 1979 صدور العدد الأول من مجلة ماجد الإماراتية والمخصصة للأطفال.
في العام 1986 اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.
في العام 1991 العراق يعلن قبوله جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بغزوه الكويت.
في العام 1991 الأستونيون واللاتفيون يصوتون على قرار استقلال إستونيا ولاتفيا من الاتحاد السوفيتي.
في العام 1997 انقلاب في تركيا على قرارات صدرت عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي والتي بدأت عملية 28 فبراير التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.
في العام 1998 الشرطة الصربية تبدأ هجوما مضادا ضد جيش تحرير كوسوفو وذلك أثناء حرب كوسوفو.
في العام 2002 أكثر من 55 شخصا يلقون حتفهم في ما يعرف بمجزرة مجتمع جلبيرج في أحمد آباد نتيجة إحراق الهندوس لمنازل المسلمين
في العام 2016 اختتام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين بتتويج فيلم "سبوت لايت" بجائزة أفضل فيلم، وأليخاندرو غونزاليز إيناريتو كأفضل مخرج، وليوناردو دي كابريو كأفضل ممثل، وبري لارسون كأفضل ممثلة.
من ذاكرة اليوم الـ 27 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 27 من فبراير
في العام 1897 بريطانيا تعترف بسلطة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي.
في العام 1900 تأسيس حزب العمال البريطاني.
في العام 1976 الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية والتي تقول المغرب إنها أراضٍ تابعة لها.
في العام 1983 بدء العمل في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.
في العام 1991 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن رسميا أن دولة الكويت قد تحررت من الاحتلال العراقي.
في العام 2004 القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة مما يؤدي إلى إصابة 24 شخصا بينهم نساء.
في العام 2011 الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يستقيل من منصبه، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يكلف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة.
في العام 2011 إنشاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إثر اندلاع ثورة 17 من فبراير.
في العام 2015 اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوڤ في موسكو.
من مواليد اليوم الـ 27 من فبراير
في العام 1932 إليزابيث تايلور ممثلة بريطانية.
في العام 1937 سمير العصفوري مخرج مصري.
من ذاكرة اليوم الـ 26 من فبراير
في العام 1618 الجيش الإنكشاري يخلع السلطان العثماني مصطفى الأول، وعثمان الثاني يخلفه في الحكم.
في العام 1797 إنجلترا تصدر أول عملة ورقية في العالم وكانت من فئة الجنيه والجنيهين.
في العام 1815 نابليون بونابرت يهرب من منفاه بجزيرة ألبا.
في العام 1901 إعدام شي سوي وسو شينغ يو زعيمي حركة "القبضات المحقة" المعادية للنفوذ الغربي في الصين.
في العام 1935 عرض أول فيلم مصري ناطق وهو فيلم "شجرة الدر" بطولة آسيا وماري كويني وإخراج أحمد جلال عن قصة جرجي زيدان.
في العام 1936 أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن.
في العام 1941 بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد القوات الإيطالية منها وذلك في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1961 ولي العهد المغربي مولاي الحسن يتولى عرش المغرب بعد وفاة والده الملك محمد الخامس، ويتخذ اسم الملك الحسن الثاني.
في العام 1975 اندلاع تظاهرة شعبية مناهضة للحكومة اللبنانية في صيدا لدعم الصيادين أدت إلى وقوع أعمال عنف أصيب فيها مؤسس التنظيم الشعبي الناصري النائب معروف سعد.
في العام 1979 القوات الصينية تواصل غزوها لفيتنام حتى وصل مدى توغلها 100 كيلو متر.
في العام 1987 الكنيسة الأنجليكانية توافق بأغلبية كبيرة على ترسيم النساء كقساوسة وذلك بعد مناقشات استمرت عشرة أعوام كاملة.
في العام 1991 الرئيس العراقي صدام حسين يعلن على راديو بغداد انسحاب القوات العراقية من الكويت، ويكون بذلك بداية نهاية حرب الخليج الثانية.
في العام 1993 انفجار قنبلة أسفل مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك أدى إلى وفاة ستة أشخاص وجرح المئات.
في العام 2001 حركة طالبان تفجر تمثال بوذا في باميان والذي يعتبر من آثار التراث العالمي.
في العام 2006 انهيار في السوق المالي السعودي يؤدي إلى تكبد المستثمرين خسائر كبيرة جدا، وأعقب ذلك انهيار غالبية أسواق المال العربية.
في العام 2007 محكمة العدل الدولية تعتبر أن قتل ثمانية آلاف مسلم بمذبحة سربرنيتشا في البوسنة والهرسك عام 1995 جريمة إبادة جماعية، لكنها تمتنع عن تحميل صربيا المسؤولية عنها
من ذاكرة اليوم الـ 25 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 25 من فبراير
في العام 1945 تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي زعيم "جماعة الأنصار المهدية" كامتداد سياسي للحركة المهدية في السودان
في العام 1950 الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم رسميا الحكم في الكويت، وما زالت الكويت تحتفل بهذا اليوم وتعتبره عيدها الوطني.
في العام 1954 الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب عسكري أنهى فترة حكمه الثانية.
في العام 1966 تعيين نور الدين الأتاسي رئيسا للجمهورية العربية السورية بعد يومين من انقلاب عسكري داخل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم أطاح بالرئيس أمين الحافظ.
في العام 1984 الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.
في العام 1986 فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد إضرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي زعيمة المعارضة كورازون أكينو الرئاسة بدعم من الجيش.
في العام 1986 تمرد جنود الأمن المركزي بمصر وحظر التجول في القاهرة والجيزة، ومدرعات الجيش تملأ الشوارع.
في العام 1991 مجموعة من صواريخ سكود تصيب ثكنات للجيش الأميركي في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية وتقتل 29 جنديا أمريكيا وتصيب 99 آخرين.
في العام 1994 مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل نفذها باروخ جولدشتاين، على المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر، وقتل في المجزرة 29 مصليا قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
في العام 2012 عبد ربه منصور هادي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليمني رئيسا للجمهورية خلفا لعلي عبد الله صالح لفترة انتقالية وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن
في العام 2018 كنيسة القيامة تغلق أبوابها أمام الزائرين للمرة الأولى منذ عقود احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس.
من مواليد اليوم الـ 25 من فبراير
في العام 1643 السلطان أحمد الثاني سلطان عثماني.
في العام 1940 بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية السابع والسبعون.
في العام 1943 جورج هاريسون أحد أعضاء فريق البيتلز الغنائي.
من وفيات اليوم الـ 25 من فبراير
في العام 1899 جوليوس رويتر مؤسس وكالة أنباء رويترز.
في العام 1975 إلايجا محمد زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأميركية منذ 1934 وحتى وفاته في هذا اليوم.
في العام 1980 أحمد الشقيري أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية.
من ذاكرة اليوم الـ 1 من مارس