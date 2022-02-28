من ذاكرة اليوم الـ 1 من مارس

من ذاكرة اليوم الـ 25 من فبراير

في العام 1945 تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي زعيم "جماعة الأنصار المهدية" كامتداد سياسي للحركة المهدية في السودان

في العام 1950 الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم رسميا الحكم في الكويت، وما زالت الكويت تحتفل بهذا اليوم وتعتبره عيدها الوطني.

في العام 1954 الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب عسكري أنهى فترة حكمه الثانية.

في العام 1966 تعيين نور الدين الأتاسي رئيسا للجمهورية العربية السورية بعد يومين من انقلاب عسكري داخل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم أطاح بالرئيس أمين الحافظ.

في العام 1984 الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.

في العام 1986 فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد إضرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي زعيمة المعارضة كورازون أكينو الرئاسة بدعم من الجيش.

في العام 1986 تمرد جنود الأمن المركزي بمصر وحظر التجول في القاهرة والجيزة، ومدرعات الجيش تملأ الشوارع.

في العام 1991 مجموعة من صواريخ سكود تصيب ثكنات للجيش الأميركي في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية وتقتل 29 جنديا أمريكيا وتصيب 99 آخرين.

في العام 1994 مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل نفذها باروخ جولدشتاين، على المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر، وقتل في المجزرة 29 مصليا قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.

في العام 2012 عبد ربه منصور هادي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليمني رئيسا للجمهورية خلفا لعلي عبد الله صالح لفترة انتقالية وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن

في العام 2018 كنيسة القيامة تغلق أبوابها أمام الزائرين للمرة الأولى منذ عقود احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس.

من مواليد اليوم الـ 25 من فبراير

في العام 1643 السلطان أحمد الثاني سلطان عثماني.

في العام 1940 بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية السابع والسبعون.

في العام 1943 جورج هاريسون أحد أعضاء فريق البيتلز الغنائي.

من وفيات اليوم الـ 25 من فبراير

في العام 1899 جوليوس رويتر مؤسس وكالة أنباء رويترز.

في العام 1975 إلايجا محمد زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأميركية منذ 1934 وحتى وفاته في هذا اليوم.

في العام 1980 أحمد الشقيري أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية.

