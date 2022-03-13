من ذاكرة اليوم الـ13 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ13 من مارس
في العام 624 وقوع غزوة بدر الكبرى التي تمثل أول معركة في الإسلام.
في العام 1462 طباعة الإنجيل لأول مرة.
في العام 1781 ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.
في العام 1852 أصبح يرمز للولايات المتحدة بالعم سام.
في العام 1938 ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.
في العام 1948 سويتشيرو هوندا يؤسس شركة هوندا موتورز.
في العام 1986 المحطة الفضائية "مير" تستقبل أول زائريها، وهما رائدا فضاء سوفيتيان.
في العام 2001 محكمة كويتية تخفض حكم الإعدام الصادر بحق علاء حسين المتهم برئاسة ما عرف باسم "حكومة الكويت المؤقتة" التي شكلتها حكومة صدام حسين أثناء فترة الغزو العراقي للكويت إلى الحبس المؤبد وذلك لأسباب إنسانية.
في العام 2011 السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان يصدر قرارا يقضي بمنح صلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين
في العام 2013 اختيار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر
في العام 2015 إدانة رئيس جزر المالديڤ السابق محمد نشيد بتهم إرهابية متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.
في العام 2016 مقتل 34 شخصا على الأقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة التركية أنقرة.
من مواليد اليوم الـ13 من مارس
في العام 1902 محمد عبد الوهاب، موسيقي ومُغنٍ مصري.
في العام 1931 نجاح سلام، مغنية لبنانية.
في العام 1941 محمود درويش، شاعر فلسطيني.
في العام 1943 غانم الصالح، ممثل كويتي.
في العام 1967 صابر الرباعي، مُغنٍ تونسي.
من وفيات اليوم الـ13 من مارس
في العام 1881 القيصر ألكسندر الثاني، إمبراطور روسيا السادس عشر في الإمبراطورية الروسية.
في العام 1901 بنجامين هاريسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث والعشرون.
في العام 1993 عبد الله غيث، ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ2 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ2 من مارس
في العام 986 لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.
في العام 1807 بريطانيا تمنع تجارة الرقيق بين إفريقيا وأميركا، وتدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى فعل نفس الشيء.
في العام 1855 تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورا على الإمبراطورية الروسية.
في العام 1903 افتتاح "فندق مارثا واشنطن" في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.
في العام 1933 أول عرض لفيلم "كينغ كونغ" في نيويورك.
في العام 1934 انشقاق داخل الحزب الحر الدستوري في تونس وتأسيس حزب جديد يرأسه محمود الماطري يتولى كتابته العامة الحبيب بورقيبة، وقد عُرف الحزب الجديد باسم الحزب الحر الدستوري الجديد.
في العام 1941 وحدات الجيش الألماني تدخل بلغاريا بعد انضمامها إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1943 وقوع معركة "بسمارك البحرية" وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأميركية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.
في العام 1946 هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.
في العام 1953 بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التليفزيون.
في العام 1955 ملك كمبوديا "نورودوم سيهانوك" يتخلى عن العرش لصالح والده الملك "نورودوم سوراماريت".
في العام 1956 الحكومة الفرنسية تعترف باستقلال المغرب في التصريح الموقع بين الملك محمد الخامس والحكومة الفرنسية.
في العام 1962 الجيش البورمي بقيادة الجنرال "ني ون" يستولي على السلطة في انقلاب عسكري.
في العام 1969 إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.
في العام 1977 إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا.
في العام 1978 التشيكي فلاديمير ريميك يصبح أول رائد فضاء من جنسية غير روسية أو أميركية يذهب إلى الفضاء عندما سافر على متن المركبة "سيوز 28."
في العام 1987 شركة كرايسلر تتملك شركة أميركان موتورز.
في العام 1992 انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.
في العام 2008 انتخاب دميتري ميدفيديف رئيسا لروسيا الاتحادية بعد حصوله على 69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
في العام 2009 جنود في غين بيساويين يغتالون الرئيس جواو برناردو فييرا بعد يوم من مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ناواي.
من مواليد اليوم الـ2 من مارس
في العام 1905 هوارد جارنز، مخترع لعبة السودوكو.
في العام 1931 ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.
في العام 1937 عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر.
في العام 1938 ريكاردو لاغوس رئيس تشيلي.
في العام 1940 غازي عبد الرحمن القصيبي شاعر وأديب وسفير ووزير سعودي.
في العام 1949 الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي
من ذاكرة اليوم الـ 1 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ1 من مارس
في العام 1498 فاسكو دا غاما يصل إلى موزمبيق في طريقه إلى الهند.
في العام 1565 تأسيس مدينة ريو دي جانيرو التي تعد أكبر المدن في البرازيل.
في العام 1811 حاكم مصر محمد علي باشا يقضي على بقايا المماليك بمجزرة رهيبة عُرفت بمذبحة القلعة.
في العام 1896 القوات الإثيوبية تهزم القوات الإيطالية الغازية هزيمة مروعة في "معركة العدوى".
في العام 1912 الأميركي ألبرت بيري يقوم بأول قفزة بالمظلة من الطائرة.
في العام 1942 انتهاء معركة جاوة البحرية بهزيمة القوات الأميركية على يد القوات اليابانية، وتعد هذه الهزيمة من أكبر الهزائم التي تلقتها الولايات المتحدة في تاريخها.
في العام 1947 صندوق النقد الدولي يبدأ بممارسة أعماله وذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشائه.
في العام 1965 تأسيس الفريق البريطاني "السهام الحمر" للاستعراض الجوي.
في العام 1979 افتتاح أبراج الكويت.
في العام 2014 مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة في الأراضي الأوكرانية بعد تصاعد نسبة التوترات بشبه جزيرة القرم.
في العام 2016 الحكومة الأردنية تعلن مقتل رجل أمن أردني وإصابة عناصر أمن آخرين خلال اشتباكات بين مسلحين "ينتمون لتنظيم إرهابي" ورجال الأمن استمرت لساعات في مدينة إربد شمال المملكة.
من ذاكرة اليوم الـ 28 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 28 من فبراير
في العام 1870 السلطان العثماني عبد العزيز الأول يصرح باستقلال الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية.
في العام 1922 المملكة المتحدة تصدر تصريحا عرف باسم تصريح "28 فبراير" قبلت فيه باستقلال مصر، وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا التصريح.
في العام 1942 القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1953 جيمس واتسون وفرنسيس كريك يعلنان لأصدقائهما اكتشافهما للتركيب الكيميائي DNA، بينما كان الإعلان الرسمي عنه في25 أبريل بعد صدور مقالهما في مجلة نيتشر في 2 أبريل.
في العام 1974 الولايات المتحدة ومصر يستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.
في العام 1979 صدور العدد الأول من مجلة ماجد الإماراتية والمخصصة للأطفال.
في العام 1986 اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.
في العام 1991 العراق يعلن قبوله جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بغزوه الكويت.
في العام 1991 الأستونيون واللاتفيون يصوتون على قرار استقلال إستونيا ولاتفيا من الاتحاد السوفيتي.
في العام 1997 انقلاب في تركيا على قرارات صدرت عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي والتي بدأت عملية 28 فبراير التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.
في العام 1998 الشرطة الصربية تبدأ هجوما مضادا ضد جيش تحرير كوسوفو وذلك أثناء حرب كوسوفو.
في العام 2002 أكثر من 55 شخصا يلقون حتفهم في ما يعرف بمجزرة مجتمع جلبيرج في أحمد آباد نتيجة إحراق الهندوس لمنازل المسلمين
في العام 2016 اختتام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين بتتويج فيلم "سبوت لايت" بجائزة أفضل فيلم، وأليخاندرو غونزاليز إيناريتو كأفضل مخرج، وليوناردو دي كابريو كأفضل ممثل، وبري لارسون كأفضل ممثلة.
من ذاكرة اليوم الـ 27 من فبراير
من ذاكرة اليوم الـ 27 من فبراير
في العام 1897 بريطانيا تعترف بسلطة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي.
في العام 1900 تأسيس حزب العمال البريطاني.
في العام 1976 الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية والتي تقول المغرب إنها أراضٍ تابعة لها.
في العام 1983 بدء العمل في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.
في العام 1991 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن رسميا أن دولة الكويت قد تحررت من الاحتلال العراقي.
في العام 2004 القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة مما يؤدي إلى إصابة 24 شخصا بينهم نساء.
في العام 2011 الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يستقيل من منصبه، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يكلف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة.
في العام 2011 إنشاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إثر اندلاع ثورة 17 من فبراير.
في العام 2015 اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوڤ في موسكو.
من مواليد اليوم الـ 27 من فبراير
في العام 1932 إليزابيث تايلور ممثلة بريطانية.
في العام 1937 سمير العصفوري مخرج مصري.
من ذاكرة اليوم الـ13 من مارس