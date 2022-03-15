من ذاكرة اليوم الـ15 من مارس

من ذاكرة اليوم الـ2 من مارس

في العام 986 لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.

في العام 1807 بريطانيا تمنع تجارة الرقيق بين إفريقيا وأميركا، وتدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى فعل نفس الشيء.

في العام 1855 تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورا على الإمبراطورية الروسية.

في العام 1903 افتتاح "فندق مارثا واشنطن" في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.

في العام 1933 أول عرض لفيلم "كينغ كونغ" في نيويورك.

في العام 1934 انشقاق داخل الحزب الحر الدستوري في تونس وتأسيس حزب جديد يرأسه محمود الماطري يتولى كتابته العامة الحبيب بورقيبة، وقد عُرف الحزب الجديد باسم الحزب الحر الدستوري الجديد.

في العام 1941 وحدات الجيش الألماني تدخل بلغاريا بعد انضمامها إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1943 وقوع معركة "بسمارك البحرية" وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأميركية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.

في العام 1946 هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.

في العام 1953 بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التليفزيون.

في العام 1955 ملك كمبوديا "نورودوم سيهانوك" يتخلى عن العرش لصالح والده الملك "نورودوم سوراماريت".

في العام 1956 الحكومة الفرنسية تعترف باستقلال المغرب في التصريح الموقع بين الملك محمد الخامس والحكومة الفرنسية.

في العام 1962 الجيش البورمي بقيادة الجنرال "ني ون" يستولي على السلطة في انقلاب عسكري.

في العام 1969 إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.

في العام 1977 إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا.

في العام 1978 التشيكي فلاديمير ريميك يصبح أول رائد فضاء من جنسية غير روسية أو أميركية يذهب إلى الفضاء عندما سافر على متن المركبة "سيوز 28."

في العام 1987 شركة كرايسلر تتملك شركة أميركان موتورز.

في العام 1992 انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.

في العام 2008 انتخاب دميتري ميدفيديف رئيسا لروسيا الاتحادية بعد حصوله على 69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

في العام 2009 جنود في غين بيساويين يغتالون الرئيس جواو برناردو فييرا بعد يوم من مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ناواي.

من مواليد اليوم الـ2 من مارس

في العام 1905 هوارد جارنز، مخترع لعبة السودوكو.

في العام 1931 ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

في العام 1937 عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر.

في العام 1938 ريكاردو لاغوس رئيس تشيلي.

في العام 1940 غازي عبد الرحمن القصيبي شاعر وأديب وسفير ووزير سعودي.

في العام 1949 الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي

