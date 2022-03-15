من ذاكرة اليوم الـ15 من مارس
في العام 632 النبي محمد يخرج من مكة متجها نحو المدينة المنورة بعدما أتم مناسك الحج فيما عرف باسم "حجة الوداع".
في العام 1498 المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرا.
في العام 1907 الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.
في العام 1917 إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إلى خانقين منسحبة من بغداد بعد دخول القوات البريطانية إليها
في العام 1922 إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.
في العام 1922 فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.
في العام 1951 الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأميركية.
في العام 1968 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تشهد تمردا سياسيا بعد أقل من عام على استقلالها.
في العام 2009 افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، لتكون هناك سفارة لبنانية في سوريا للمرة الأولى منذ استقلال البلدين.
في العام 2011 انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركا للكنيسة المارونية خلفا للبطريرك نصر الله بطرس صفير، ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعين للكنيسة.
في العام 2015 المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن إجمالي ضحايا الأزمة السورية بلغ 215000 قتيل منذ بداية الأزمة قبل 4 سنوات
من مواليد اليوم الـ 15 من مارس
في العام 1767 أندرو جاكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع.
في العام 1930 شادي عبد السلام، مخرج مصري.
في العام 1953 الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.
في العام 1957 شعبان عبد الرحيم، مُغنٍ مصري.
من وفيات اليوم الـ 15 من مارس
في العام 44 قبل الميلاد يوليوس قيصر، قائد روماني.
في العام 1962 مولود فرعون، كاتب جزائري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة وذكرى الثورة السورية
من ذاكرة اليوم الـ14 من مارس
في العام 1932 إصدار فيلم "أولاد الذوات" وهو أول فيلم عربي ناطق.
في العام 1939 الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.
في العام 1958 الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
في العام 1978 إسرائيل تبدأ باجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني.
في العام 1991 أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعود إلى الكويت بعد غياب استمر نحو سبعة شهور بسبب الغزو العراقي للكويت، وقد غصت الشوارع بالمستقبلين.
في العام 2003 رجب طيب أردوغان يتولى رئاسة وزراء تركيا.
في العام 2004 إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية.
في العام 2005 مظاهرة كبيرة في بيروت وفاءً لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والمطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان وبدء ما سمي "ثورة الأرز"
في العام 2014 البيت الأبيض يتحدث عن معلومات جديدة مفادها أن الطائرة الماليزية المفقودة استمرت بالتحليق لساعات بعد اختفائها من على شاشات الرادار.
في العام 2016 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.
من مواليد اليوم الـ 14 من مارس
في العام 1681 غيورغ فيليب تيليمان، موسيقي ألماني.
في العام 1804 يوهان شتراوس، موسيقي نمساوي.
في العام 1844 الملك هومبرت الأول، ملك مملكة إيطاليا.
في العام 1879 ألبرت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية أميركي / سويسري من أصل ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921.
من وفيات اليوم الـ 14 من مارس
في العام 1811 أغسطس فيتزروي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1883 كارل ماركس، فيلسوف وسياسي وصحافي ومنظر اجتماعي ألماني.
في العام 1940 غابرييله بوسانر، أول امرأة تعمل بالطب في النمسا.
في العام 1998 عبد الرحمن الأرياني، رئيس الجمهورية العربية اليمنية.
من ذاكرة اليوم الـ13 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ13 من مارس
في العام 624 وقوع غزوة بدر الكبرى التي تمثل أول معركة في الإسلام.
في العام 1462 طباعة الإنجيل لأول مرة.
في العام 1781 ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.
في العام 1852 أصبح يرمز للولايات المتحدة بالعم سام.
في العام 1938 ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.
في العام 1948 سويتشيرو هوندا يؤسس شركة هوندا موتورز.
في العام 1986 المحطة الفضائية "مير" تستقبل أول زائريها، وهما رائدا فضاء سوفيتيان.
في العام 2001 محكمة كويتية تخفض حكم الإعدام الصادر بحق علاء حسين المتهم برئاسة ما عرف باسم "حكومة الكويت المؤقتة" التي شكلتها حكومة صدام حسين أثناء فترة الغزو العراقي للكويت إلى الحبس المؤبد وذلك لأسباب إنسانية.
في العام 2011 السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان يصدر قرارا يقضي بمنح صلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين
في العام 2013 اختيار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر
في العام 2015 إدانة رئيس جزر المالديڤ السابق محمد نشيد بتهم إرهابية متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.
في العام 2016 مقتل 34 شخصا على الأقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة التركية أنقرة.
من مواليد اليوم الـ13 من مارس
في العام 1902 محمد عبد الوهاب، موسيقي ومُغنٍ مصري.
في العام 1931 نجاح سلام، مغنية لبنانية.
في العام 1941 محمود درويش، شاعر فلسطيني.
في العام 1943 غانم الصالح، ممثل كويتي.
في العام 1967 صابر الرباعي، مُغنٍ تونسي.
من وفيات اليوم الـ13 من مارس
في العام 1881 القيصر ألكسندر الثاني، إمبراطور روسيا السادس عشر في الإمبراطورية الروسية.
في العام 1901 بنجامين هاريسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث والعشرون.
في العام 1993 عبد الله غيث، ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ2 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ2 من مارس
في العام 986 لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.
في العام 1807 بريطانيا تمنع تجارة الرقيق بين إفريقيا وأميركا، وتدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى فعل نفس الشيء.
في العام 1855 تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورا على الإمبراطورية الروسية.
في العام 1903 افتتاح "فندق مارثا واشنطن" في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.
في العام 1933 أول عرض لفيلم "كينغ كونغ" في نيويورك.
في العام 1934 انشقاق داخل الحزب الحر الدستوري في تونس وتأسيس حزب جديد يرأسه محمود الماطري يتولى كتابته العامة الحبيب بورقيبة، وقد عُرف الحزب الجديد باسم الحزب الحر الدستوري الجديد.
في العام 1941 وحدات الجيش الألماني تدخل بلغاريا بعد انضمامها إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1943 وقوع معركة "بسمارك البحرية" وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأميركية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.
في العام 1946 هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.
في العام 1953 بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التليفزيون.
في العام 1955 ملك كمبوديا "نورودوم سيهانوك" يتخلى عن العرش لصالح والده الملك "نورودوم سوراماريت".
في العام 1956 الحكومة الفرنسية تعترف باستقلال المغرب في التصريح الموقع بين الملك محمد الخامس والحكومة الفرنسية.
في العام 1962 الجيش البورمي بقيادة الجنرال "ني ون" يستولي على السلطة في انقلاب عسكري.
في العام 1969 إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.
في العام 1977 إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا.
في العام 1978 التشيكي فلاديمير ريميك يصبح أول رائد فضاء من جنسية غير روسية أو أميركية يذهب إلى الفضاء عندما سافر على متن المركبة "سيوز 28."
في العام 1987 شركة كرايسلر تتملك شركة أميركان موتورز.
في العام 1992 انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.
في العام 2008 انتخاب دميتري ميدفيديف رئيسا لروسيا الاتحادية بعد حصوله على 69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
في العام 2009 جنود في غين بيساويين يغتالون الرئيس جواو برناردو فييرا بعد يوم من مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ناواي.
من مواليد اليوم الـ2 من مارس
في العام 1905 هوارد جارنز، مخترع لعبة السودوكو.
في العام 1931 ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.
في العام 1937 عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر.
في العام 1938 ريكاردو لاغوس رئيس تشيلي.
في العام 1940 غازي عبد الرحمن القصيبي شاعر وأديب وسفير ووزير سعودي.
في العام 1949 الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي
من ذاكرة اليوم الـ 1 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ1 من مارس
في العام 1498 فاسكو دا غاما يصل إلى موزمبيق في طريقه إلى الهند.
في العام 1565 تأسيس مدينة ريو دي جانيرو التي تعد أكبر المدن في البرازيل.
في العام 1811 حاكم مصر محمد علي باشا يقضي على بقايا المماليك بمجزرة رهيبة عُرفت بمذبحة القلعة.
في العام 1896 القوات الإثيوبية تهزم القوات الإيطالية الغازية هزيمة مروعة في "معركة العدوى".
في العام 1912 الأميركي ألبرت بيري يقوم بأول قفزة بالمظلة من الطائرة.
في العام 1942 انتهاء معركة جاوة البحرية بهزيمة القوات الأميركية على يد القوات اليابانية، وتعد هذه الهزيمة من أكبر الهزائم التي تلقتها الولايات المتحدة في تاريخها.
في العام 1947 صندوق النقد الدولي يبدأ بممارسة أعماله وذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشائه.
في العام 1965 تأسيس الفريق البريطاني "السهام الحمر" للاستعراض الجوي.
في العام 1979 افتتاح أبراج الكويت.
في العام 2014 مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة في الأراضي الأوكرانية بعد تصاعد نسبة التوترات بشبه جزيرة القرم.
في العام 2016 الحكومة الأردنية تعلن مقتل رجل أمن أردني وإصابة عناصر أمن آخرين خلال اشتباكات بين مسلحين "ينتمون لتنظيم إرهابي" ورجال الأمن استمرت لساعات في مدينة إربد شمال المملكة.
من ذاكرة اليوم الـ15 من مارس