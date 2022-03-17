من ذاكرة اليوم الـ17 من مارس
في العام 1916 إيطاليا تنضم إلى معاهدة سايكس بيكو الموقعة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا.
في العام 1931 أعمال شغب ثانية في اليابان قبل يومين من حدوث الانقلاب المخطط له، ولكن مرة أخرى فشل مثيرو الشغب في تحقيق هدفهم، عرفت هذه الأحداث بحادثة مارس.
في العام 1943 قوات الحلفاء تستولي على مدينة قفصة التونسية وذلك بعد طرد القوات الألمانية منها أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1948 فرنسا والمملكة المتحدة ودول بنلوكس يوقعون "اتفاقية بروكسل" في أول خطوة لتأسيس حلف شمال الأطلسي.
في العام 1959 الدالاي لاما الرابع عشر يهرب من التبت إلى الهند وذلك بسبب ملاحقة الصينيين له.
في العام 1966 عودة المركبة الفضائية "جيميني 8" التي أقلعت قبل يوم وعلى متنها رائدا الفضاء نيل آرمسترونغ وديفيد سكوت التي نجحت في أول إرساء ناجح مع الصاروخ الفضائي أجينا.
في العام 1969 انتخاب جولدا مائير رئيسة لوزراء إسرائيل، لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء فيها.
في العام 2000 شركة فورد تشتري علامة "لاند روفر" من شركة "بي إم دبليو" للسيارات.
في العام 2003 وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يستقيل من منصبه وذلك بسبب رفضه الحرب على العراق.
في العام 2011 مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يقضي بفرض حظر طيران فوق الأجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية الأخرى لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للعقيد معمر القذافي
في العام 2014 بعد تمرير لاستفتاء الانفصال، جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ عملية الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
في العام 2015 حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو يفوز بأغلبية المقاعد في الكنيست عبر الانتخابات النيابية لسنة 2015.
من مواليد اليوم الـ 17 من مارس
في العام 1473 جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.
في العام 1892 سيد درويش، فنان مصري.
في العام 1920 مجيب الرحمن، مؤسس جمهورية بنغلاديش وأول رئيس لها.
في العام 1925 رينيه معوض، رئيس الجمهورية اللبنانية التاسع.
من ذاكرة اليوم الـ16 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ16 من مارس
في العام 1521 فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين.
في العام 1775 وصول طلائع الجيش الفارسي بقيادة كريم خان زند لمحاصرة البصرة.
في العام 1939 ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1968 وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.
في العام 1977 اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح.
في العام 1978 منظمة الألوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.
في العام 1988 القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي، وأدى ذلك إلى مقتل 5000 شخص من المدنيين بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
في العام 1989 عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.
في العام 1990 الاتحاد السوفيتي والفاتيكان تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما.
في العام 2003 في العام مقتل الناشطة الأميركية راشيل كوري بعدما دهستها جرافة إسرائيلية بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني في رفح غزة.
من مواليد اليوم الـ 16 من مارس
في العام 1751 جيمس ماديسون، رئيس الولايات المتحدة الرابع.
في العام 1922 كارم محمود، مُغنٍ مصري.
في العام 1923 الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
من وفيات اليوم الـ 16 من مارس
في العام 1406 ابن خلدون، مؤرخ وعالم اجتماع عربي.
في العام 1945 معروف الرصافي، شاعر عراقي.
في العام 1996 جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الشريف الأسبق.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باللباس التقليدي في تونس
من ذاكرة اليوم الـ15 من مارس
في العام 632 النبي محمد يخرج من مكة متجها نحو المدينة المنورة بعدما أتم مناسك الحج فيما عرف باسم "حجة الوداع".
في العام 1498 المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرا.
في العام 1907 الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.
في العام 1917 إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إلى خانقين منسحبة من بغداد بعد دخول القوات البريطانية إليها
في العام 1922 إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.
في العام 1922 فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.
في العام 1951 الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأميركية.
في العام 1968 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تشهد تمردا سياسيا بعد أقل من عام على استقلالها.
في العام 2009 افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، لتكون هناك سفارة لبنانية في سوريا للمرة الأولى منذ استقلال البلدين.
في العام 2011 انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركا للكنيسة المارونية خلفا للبطريرك نصر الله بطرس صفير، ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعين للكنيسة.
في العام 2015 المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن إجمالي ضحايا الأزمة السورية بلغ 215000 قتيل منذ بداية الأزمة قبل 4 سنوات
من مواليد اليوم الـ 15 من مارس
في العام 1767 أندرو جاكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع.
في العام 1930 شادي عبد السلام، مخرج مصري.
في العام 1953 الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.
في العام 1957 شعبان عبد الرحيم، مُغنٍ مصري.
من وفيات اليوم الـ 15 من مارس
في العام 44 قبل الميلاد يوليوس قيصر، قائد روماني.
في العام 1962 مولود فرعون، كاتب جزائري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة وذكرى الثورة السورية
من ذاكرة اليوم الـ14 من مارس
في العام 1932 إصدار فيلم "أولاد الذوات" وهو أول فيلم عربي ناطق.
في العام 1939 الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.
في العام 1958 الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
في العام 1978 إسرائيل تبدأ باجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني.
في العام 1991 أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعود إلى الكويت بعد غياب استمر نحو سبعة شهور بسبب الغزو العراقي للكويت، وقد غصت الشوارع بالمستقبلين.
في العام 2003 رجب طيب أردوغان يتولى رئاسة وزراء تركيا.
في العام 2004 إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية.
في العام 2005 مظاهرة كبيرة في بيروت وفاءً لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والمطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان وبدء ما سمي "ثورة الأرز"
في العام 2014 البيت الأبيض يتحدث عن معلومات جديدة مفادها أن الطائرة الماليزية المفقودة استمرت بالتحليق لساعات بعد اختفائها من على شاشات الرادار.
في العام 2016 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.
من مواليد اليوم الـ 14 من مارس
في العام 1681 غيورغ فيليب تيليمان، موسيقي ألماني.
في العام 1804 يوهان شتراوس، موسيقي نمساوي.
في العام 1844 الملك هومبرت الأول، ملك مملكة إيطاليا.
في العام 1879 ألبرت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية أميركي / سويسري من أصل ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921.
من وفيات اليوم الـ 14 من مارس
في العام 1811 أغسطس فيتزروي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1883 كارل ماركس، فيلسوف وسياسي وصحافي ومنظر اجتماعي ألماني.
في العام 1940 غابرييله بوسانر، أول امرأة تعمل بالطب في النمسا.
في العام 1998 عبد الرحمن الأرياني، رئيس الجمهورية العربية اليمنية.
من ذاكرة اليوم الـ13 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ13 من مارس
في العام 624 وقوع غزوة بدر الكبرى التي تمثل أول معركة في الإسلام.
في العام 1462 طباعة الإنجيل لأول مرة.
في العام 1781 ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.
في العام 1852 أصبح يرمز للولايات المتحدة بالعم سام.
في العام 1938 ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.
في العام 1948 سويتشيرو هوندا يؤسس شركة هوندا موتورز.
في العام 1986 المحطة الفضائية "مير" تستقبل أول زائريها، وهما رائدا فضاء سوفيتيان.
في العام 2001 محكمة كويتية تخفض حكم الإعدام الصادر بحق علاء حسين المتهم برئاسة ما عرف باسم "حكومة الكويت المؤقتة" التي شكلتها حكومة صدام حسين أثناء فترة الغزو العراقي للكويت إلى الحبس المؤبد وذلك لأسباب إنسانية.
في العام 2011 السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان يصدر قرارا يقضي بمنح صلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين
في العام 2013 اختيار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر
في العام 2015 إدانة رئيس جزر المالديڤ السابق محمد نشيد بتهم إرهابية متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.
في العام 2016 مقتل 34 شخصا على الأقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة التركية أنقرة.
من مواليد اليوم الـ13 من مارس
في العام 1902 محمد عبد الوهاب، موسيقي ومُغنٍ مصري.
في العام 1931 نجاح سلام، مغنية لبنانية.
في العام 1941 محمود درويش، شاعر فلسطيني.
في العام 1943 غانم الصالح، ممثل كويتي.
في العام 1967 صابر الرباعي، مُغنٍ تونسي.
من وفيات اليوم الـ13 من مارس
في العام 1881 القيصر ألكسندر الثاني، إمبراطور روسيا السادس عشر في الإمبراطورية الروسية.
في العام 1901 بنجامين هاريسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث والعشرون.
في العام 1993 عبد الله غيث، ممثل مصري.
من ذاكرة اليوم الـ17 من مارس