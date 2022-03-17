من ذاكرة اليوم الـ17 من مارس

في العام 632 النبي محمد يخرج من مكة متجها نحو المدينة المنورة بعدما أتم مناسك الحج فيما عرف باسم "حجة الوداع".

في العام 1498 المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرا.

في العام 1907 الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.

في العام 1917 إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إلى خانقين منسحبة من بغداد بعد دخول القوات البريطانية إليها

في العام 1922 إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.

في العام 1922 فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.

في العام 1951 الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأميركية.

في العام 1968 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تشهد تمردا سياسيا بعد أقل من عام على استقلالها.

في العام 2009 افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، لتكون هناك سفارة لبنانية في سوريا للمرة الأولى منذ استقلال البلدين.

في العام 2011 انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركا للكنيسة المارونية خلفا للبطريرك نصر الله بطرس صفير، ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعين للكنيسة.

في العام 2015 المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن إجمالي ضحايا الأزمة السورية بلغ 215000 قتيل منذ بداية الأزمة قبل 4 سنوات

من مواليد اليوم الـ 15 من مارس

في العام 1767 أندرو جاكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع.

في العام 1930 شادي عبد السلام، مخرج مصري.

في العام 1953 الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.

في العام 1957 شعبان عبد الرحيم، مُغنٍ مصري.

من وفيات اليوم الـ 15 من مارس

في العام 44 قبل الميلاد يوليوس قيصر، قائد روماني.

في العام 1962 مولود فرعون، كاتب جزائري.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة وذكرى الثورة السورية



