من ذاكرة اليوم الـ19 من مارس
في العام 1799 الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا.
في العام 1877 انعقاد أولى جلسات مجلس المبعوثين، وهو أول برلمان في الدولة العثمانية.
في العام 1945 ناظم القدسي يقدم أوراق اعتماده للرئيس فرانكلين روزفلت كأول سفير سوري في الولايات المتحدة.
في العام 1949 إعلان قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشعبية.
في العام 1962 وقف إطلاق النار في الجزائر بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان.
في العام 1978 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 المتعلق بجلاء إسرائيل عن لبنان.
في العام 1989 جلاء إسرائيل عن طابا وتسليمها لمصر بعد نزاع قضائي دام نحو 3 أعوام.
في العام 1991 البيجوم خالدة ضياء الرحمن تصبح أول رئيسة وزراء في بنغلاديش.
في العام 1994 إرهابيون في الجزائر يقتلون الصحافي جمال بن زاغو أمام منزله.
في العام 2003 اختيار محمود عباس "أبومازن" رئيسا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
في العام 2009 توجيه اتهام رسمي لرئيس إسرائيل الأسبق، موشيه كتساف، بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
في العام 2011 إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر بعد ثورة 25 يناير.
في العام 2015 الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مطار عدن الدولي بعد معركة مطار عدن، التي تعرض خلالها مقر الرئيس هادي لقصف جوي.
في العام 2016 مقتل خمسة أشخاص وإصابة 36 آخرين في تفجير انتحاري، في وسط مدينة إسطنبول.
في العام 2016 تحطم طائرة فلاي دبي، الرحلة 981، ومقتل جميع ركابها.
من ذاكرة اليوم 18 من مارس
من ذاكرة اليوم 18 من مارس
في العام 1874 جزر هاواي تمنح حق التجارة مع الولايات المتحدة.
في العام 1913 اغتيال ملك اليونان جورج الأول في سالونيك.. وابنه قسطنطين يخلفه.
في العام 1932 انتهاء الحرب بين الصين واليابان.
في العام 1939 قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
في العام 1962 التوقيع على اتفاقيات إيفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنسا.
في العام 1965 رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف يقوم بأول خروج في الفضاء.
في العام 1977 اغتيال رئيس جمهورية الكونغو ماريان نغوابي.
في العام 1988 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة المقامة في المملكة العربية السعودية.
في العام 1990 إجراء أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية.
في العام 2011 مقتل العشرات من متظاهري ثورة الشباب اليمنية برصاص مسلحين في ساحة التغيير بصنعاء في أحداث جمعة الكرامة.
في العام 2013 بدء أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار "بالحوار نصنع المستقبل".
في العام 2015 هجوم إرهابي على متحف باردو في تونس العاصمة يسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم 20 سائحا وتونسيان.
في العام 2016 إلقاء القبض على صلاح عبدالسلام أبرز المتهمين بالقيام بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس وبروكسل.
من مواليد اليوم 18 من مارس
في العام 1844 نيكولاي ريمسكي كورساكوف موسيقي روسي.
في العام 1936 فريديريك ويليام دي كليرك رئيس جنوب إفريقيا، الحاصل على جائزة نوبل للسلام في العام 1993.
من وفيات اليوم 18 من مارس
في العام 1584 إيفان الرابع قيصر روسيا.
في العام 1965 الملك فاروق الأول ملك مصر .
في العام 1983 نصري شمس الدين مطرب لبناني.
في العام 2011 وارن كريستوفر وزير خارجية الولايات المتحدة.
من ذاكرة اليوم الـ17 من مارس
في العام 1916 إيطاليا تنضم إلى معاهدة سايكس بيكو الموقعة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا.
في العام 1931 أعمال شغب ثانية في اليابان قبل يومين من حدوث الانقلاب المخطط له، ولكن مرة أخرى فشل مثيرو الشغب في تحقيق هدفهم، عرفت هذه الأحداث بحادثة مارس.
في العام 1943 قوات الحلفاء تستولي على مدينة قفصة التونسية وذلك بعد طرد القوات الألمانية منها أثناء الحرب العالمية الثانية.
في العام 1948 فرنسا والمملكة المتحدة ودول بنلوكس يوقعون "اتفاقية بروكسل" في أول خطوة لتأسيس حلف شمال الأطلسي.
في العام 1959 الدالاي لاما الرابع عشر يهرب من التبت إلى الهند وذلك بسبب ملاحقة الصينيين له.
في العام 1966 عودة المركبة الفضائية "جيميني 8" التي أقلعت قبل يوم وعلى متنها رائدا الفضاء نيل آرمسترونغ وديفيد سكوت التي نجحت في أول إرساء ناجح مع الصاروخ الفضائي أجينا.
في العام 1969 انتخاب جولدا مائير رئيسة لوزراء إسرائيل، لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء فيها.
في العام 2000 شركة فورد تشتري علامة "لاند روفر" من شركة "بي إم دبليو" للسيارات.
في العام 2003 وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يستقيل من منصبه وذلك بسبب رفضه الحرب على العراق.
في العام 2011 مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يقضي بفرض حظر طيران فوق الأجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية الأخرى لحماية المدنيين من قصف القوات الموالية للعقيد معمر القذافي
في العام 2014 بعد تمرير لاستفتاء الانفصال، جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ عملية الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
في العام 2015 حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو يفوز بأغلبية المقاعد في الكنيست عبر الانتخابات النيابية لسنة 2015.
من مواليد اليوم الـ 17 من مارس
في العام 1473 جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.
في العام 1892 سيد درويش، فنان مصري.
في العام 1920 مجيب الرحمن، مؤسس جمهورية بنغلاديش وأول رئيس لها.
في العام 1925 رينيه معوض، رئيس الجمهورية اللبنانية التاسع.
من ذاكرة اليوم الـ16 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ16 من مارس
في العام 1521 فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين.
في العام 1775 وصول طلائع الجيش الفارسي بقيادة كريم خان زند لمحاصرة البصرة.
في العام 1939 ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1968 وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.
في العام 1977 اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح.
في العام 1978 منظمة الألوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.
في العام 1988 القوات العراقية تقصف مدينة حلبجة الكردية بالكيمياوي، وأدى ذلك إلى مقتل 5000 شخص من المدنيين بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
في العام 1989 عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.
في العام 1990 الاتحاد السوفيتي والفاتيكان تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما.
في العام 2003 في العام مقتل الناشطة الأميركية راشيل كوري بعدما دهستها جرافة إسرائيلية بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني في رفح غزة.
من مواليد اليوم الـ 16 من مارس
في العام 1751 جيمس ماديسون، رئيس الولايات المتحدة الرابع.
في العام 1922 كارم محمود، مُغنٍ مصري.
في العام 1923 الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
من وفيات اليوم الـ 16 من مارس
في العام 1406 ابن خلدون، مؤرخ وعالم اجتماع عربي.
في العام 1945 معروف الرصافي، شاعر عراقي.
في العام 1996 جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الشريف الأسبق.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باللباس التقليدي في تونس
من ذاكرة اليوم الـ15 من مارس
في العام 632 النبي محمد يخرج من مكة متجها نحو المدينة المنورة بعدما أتم مناسك الحج فيما عرف باسم "حجة الوداع".
في العام 1498 المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرا.
في العام 1907 الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.
في العام 1917 إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إلى خانقين منسحبة من بغداد بعد دخول القوات البريطانية إليها
في العام 1922 إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.
في العام 1922 فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.
في العام 1951 الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط التي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأميركية.
في العام 1968 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تشهد تمردا سياسيا بعد أقل من عام على استقلالها.
في العام 2009 افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، لتكون هناك سفارة لبنانية في سوريا للمرة الأولى منذ استقلال البلدين.
في العام 2011 انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركا للكنيسة المارونية خلفا للبطريرك نصر الله بطرس صفير، ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعين للكنيسة.
في العام 2015 المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن إجمالي ضحايا الأزمة السورية بلغ 215000 قتيل منذ بداية الأزمة قبل 4 سنوات
من مواليد اليوم الـ 15 من مارس
في العام 1767 أندرو جاكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع.
في العام 1930 شادي عبد السلام، مخرج مصري.
في العام 1953 الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.
في العام 1957 شعبان عبد الرحيم، مُغنٍ مصري.
من وفيات اليوم الـ 15 من مارس
في العام 44 قبل الميلاد يوليوس قيصر، قائد روماني.
في العام 1962 مولود فرعون، كاتب جزائري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة وذكرى الثورة السورية
من ذاكرة اليوم الـ19 من مارس