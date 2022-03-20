من ذاكرة اليوم 20 من مارس

في العام 845 ظهور الفايكنج على أبواب باريس.

في العام 1809 نابليون بونابرت ينتصر على النمساويين في إنسبروك.

في العام 1815 نابليون بونابرت يعود إلى باريس من منفاه في جزيرة إلبا، ليبدأ فترة المئة يوم التي حاول خلالها إعادة بناء إمبراطوريته.

في العام 1929 إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي.

في العام 1956 فرنسا تمنح تونس الاستقلال الكامل ما عدا ميناء بنزرت.

في العام 1973 القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي، فيما عرف بحادثة الصامتة.

في العام 1977 رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها الانتخابات النيابية.

في العام 1986 جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا.

في العام 1995 جماعة إرهابية دينية في اليابان تطلق غازا ساما في نفق مترو العاصمة طوكيو، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 5000 آخرين.

في العام 1999 برنار بيكار وبريان جونز ينجحان في الدوران حول الأرض ببالون من دون توقف في 20 يوما.

في العام 2003 بداية الحرب الأميركية على العراق، ليبدأ العد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين.

في العام 2007 تنفيذ حكم الإعدام في نائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان، بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية.

في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يوجه خطابا إلى القادة الإيرانيين بمناسبة رأس السنة الفارسية، عرض عليهم فيه تجاوز النزاع المستمر منذ 30 عاما، وإيران ترحب بالرسالة.

في العام 2015 كسوف كلي للشمس في شمال أوروبا وجزئي في بعض الدول العربية.

في العام 2016 مقتل 18 شرطيا في هجوم مسلح على نقطة أمن في مدينة العريش المصرية.

من مواليد اليوم 20 من مارس

في العام 1725 السلطان عبدالحميد الأول سلطان عثماني.

في العام 1828 هنريك إبسن كاتب روائي ومسرحي نرويجي.

في العام 1947 الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن من العام 1965 حتى 1999.

من وفيات اليوم 20 من مارس

في العام 1413 الملك هنري الرابع ملك إنجلترا.

في العام 1727 السير إسحاق نيوتن عالم فيزيائي إنجليزي مؤسس علم الميكانيكا، وواضع قانون الجذب العام.

