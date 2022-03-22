من ذاكرة اليوم الـ22 من مارس

في العام 1895 عرض أول فيلم سينمائي في باريس عاصمة فرنسا في الصالون الهندي "الجراند كافيه"، وكان فيلما صامتا للأخوين لوميير.

في العام 1907 تدشين أول مبنى مخصص لعرض أفلام السينما في بريطانيا "سنترال هول"، في لانكشاير، وتكلف إنشاؤه وقتها 200 جنيه إسترليني.

في العام 1913 اغتيال فرانسيسكو ماديرو، الرئيس الثوري للمكسيك على يد الجيش.

في العام 1940 تم تنصيب تينزن غياتسو، البالغ من العمر 4 سنوات، وهو الدلاي لاما الرابع عشر، زعيما روحيا لشعب التبت.

في العام 1945 تأسيس جامعة الدول العربية بسبع دول عربية هي: لبنان ومصر والسعودية واليمن والعراق والأردن وسوريا.

في العام 1969 نياف حواتمة ينسحب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لينشئ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

في العام 1980 حل الشيكل مكان الليرة في إسرائيل.

في العام 1986 إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية.

في العام 2004 المقاتلات الإسرائيلية تغتال الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، بعد أدائه صلاة الفجر في المسجد.

في العام 2006 منظمة إيتا الانفصالية التابعة لإقليم الباسك تعلن وقف إطلاق النار ضد الحكومة الإسبانية.

في العام 2013 وفاة 37 وإصابة 200 في انفجار في مخيم احتواء في تايلاند.

في العام 2014 وفاة 43 شخصا بسبب سريان طيني بالقرب من بلدة أوسو في ولاية واشنطن الأميركية.

في العام 2016 مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في تفجيرات بمدينة بروكسل.

من مواليد اليوم 22 من مارس

في العام 1459 الإمبراطور ماكسمليان الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

في العام 1609 الملك يان الثاني ملك بولندا.

في العام 1797 فيلهلم الأول إمبراطور ألمانيا.

في العام 1933 أبوالحسن بني صدر رئيس إيران.

من وفيات اليوم 22 من مارس

في العام 1832 يوهان فولفغانغ فون غوته أديب ألماني.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال بيوم الماء العالمي.