من ذاكرة اليوم الـ22 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ21 من مارس
في العام 630 الإمبراطور هرقل يعيد صليب الصلبوت، وهو أحد أقدس الآثار المسيحية، إلى القدس.
في العام 1152 فسخ زواج لويس السابع ملك فرنسا والملكة إليانور آكيتيان من بوردو، أشهر امرأة في أوروبا في العصور الوسطى.
في العام 1556 إعدام أسقف كانتربري توماس كرانمر، حرقا بتهمة الهرطقة في أكسفورد.
في العام 1801 نشوب معركة أبوقير في الإسكندرية بين القوات البريطانية والفرنسية بالقرب من أنقاض نيكوبوليس في مصر.
في العام 1804 اعتماد قانون نابليون في القانون المدني الفرنسي.
في العام 1857 زلزال في طوكيو يودي بحياة حوالي 107000 شخص.
في العام 1921 المجاعة تجبر الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين على التراجع عن اقتصاد شيوعية الحرب.
في العام 1935 الشاه رضا بهلوي يصدر قرارا يقضي بتحويل اسم "دولة فارس" إلى إيران.
في العام 1961 فرنسا والولايات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.
في العام 1968 نشوب معركة الكرامة في الأردن بين القوات الإسرائيلية والأردنية.
في العام 1975 إلغاء منصب النجاشي "الإمبراطور" في إثيوبيا، والإعلان عن قيام الجمهورية.
في العام 2002 ملك المغرب محمد السادس يعقد قرانه على سلمى بناني، التي لقبت بالأميرة سلمى.
في العام 2012 انقلاب عسكري في مالي يطيح بنظام الرئيس حامادو توماني توري، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أمادو سانوغو.
من مواليد اليوم 21 من مارس
في العام 1685 يوهان سباستيان باخ موسيقار ألماني.
في العام 1923 نزار قباني شاعر ودبلوماسي سوري.
في العام 1949 ياسين إسماعيل ياسين مخرج مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، واليوم العالمي للشجرة، واليوم العالمي للشعر، وعيد الاستقلال في ناميبيا، ويوم الشباب في تونس، وعيد النوروز، وعيد الأم في الوطن العربي.
من ذاكرة اليوم 20 من مارس
في العام 845 ظهور الفايكنج على أبواب باريس.
في العام 1809 نابليون بونابرت ينتصر على النمساويين في إنسبروك.
في العام 1815 نابليون بونابرت يعود إلى باريس من منفاه في جزيرة إلبا، ليبدأ فترة المئة يوم التي حاول خلالها إعادة بناء إمبراطوريته.
في العام 1929 إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي.
في العام 1956 فرنسا تمنح تونس الاستقلال الكامل ما عدا ميناء بنزرت.
في العام 1973 القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي، فيما عرف بحادثة الصامتة.
في العام 1977 رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها الانتخابات النيابية.
في العام 1986 جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا.
في العام 1995 جماعة إرهابية دينية في اليابان تطلق غازا ساما في نفق مترو العاصمة طوكيو، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 5000 آخرين.
في العام 1999 برنار بيكار وبريان جونز ينجحان في الدوران حول الأرض ببالون من دون توقف في 20 يوما.
في العام 2003 بداية الحرب الأميركية على العراق، ليبدأ العد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين.
في العام 2007 تنفيذ حكم الإعدام في نائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان، بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية.
في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يوجه خطابا إلى القادة الإيرانيين بمناسبة رأس السنة الفارسية، عرض عليهم فيه تجاوز النزاع المستمر منذ 30 عاما، وإيران ترحب بالرسالة.
في العام 2015 كسوف كلي للشمس في شمال أوروبا وجزئي في بعض الدول العربية.
في العام 2016 مقتل 18 شرطيا في هجوم مسلح على نقطة أمن في مدينة العريش المصرية.
من مواليد اليوم 20 من مارس
في العام 1725 السلطان عبدالحميد الأول سلطان عثماني.
في العام 1828 هنريك إبسن كاتب روائي ومسرحي نرويجي.
في العام 1947 الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن من العام 1965 حتى 1999.
من وفيات اليوم 20 من مارس
في العام 1413 الملك هنري الرابع ملك إنجلترا.
في العام 1727 السير إسحاق نيوتن عالم فيزيائي إنجليزي مؤسس علم الميكانيكا، وواضع قانون الجذب العام.
من ذاكرة اليوم الـ19 من مارس
في العام 1799 الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا.
في العام 1877 انعقاد أولى جلسات مجلس المبعوثين، وهو أول برلمان في الدولة العثمانية.
في العام 1945 ناظم القدسي يقدم أوراق اعتماده للرئيس فرانكلين روزفلت كأول سفير سوري في الولايات المتحدة.
في العام 1949 إعلان قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشعبية.
في العام 1962 وقف إطلاق النار في الجزائر بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان.
في العام 1978 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 المتعلق بجلاء إسرائيل عن لبنان.
في العام 1989 جلاء إسرائيل عن طابا وتسليمها لمصر بعد نزاع قضائي دام نحو 3 أعوام.
في العام 1991 البيجوم خالدة ضياء الرحمن تصبح أول رئيسة وزراء في بنغلاديش.
في العام 1994 إرهابيون في الجزائر يقتلون الصحافي جمال بن زاغو أمام منزله.
في العام 2003 اختيار محمود عباس "أبومازن" رئيسا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
في العام 2009 توجيه اتهام رسمي لرئيس إسرائيل الأسبق، موشيه كتساف، بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
في العام 2011 إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر بعد ثورة 25 يناير.
في العام 2015 الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مطار عدن الدولي بعد معركة مطار عدن، التي تعرض خلالها مقر الرئيس هادي لقصف جوي.
في العام 2016 مقتل خمسة أشخاص وإصابة 36 آخرين في تفجير انتحاري، في وسط مدينة إسطنبول.
في العام 2016 تحطم طائرة فلاي دبي، الرحلة 981، ومقتل جميع ركابها.
من ذاكرة اليوم 18 من مارس
من ذاكرة اليوم 18 من مارس
في العام 1874 جزر هاواي تمنح حق التجارة مع الولايات المتحدة.
في العام 1913 اغتيال ملك اليونان جورج الأول في سالونيك.. وابنه قسطنطين يخلفه.
في العام 1932 انتهاء الحرب بين الصين واليابان.
في العام 1939 قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
في العام 1962 التوقيع على اتفاقيات إيفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنسا.
في العام 1965 رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف يقوم بأول خروج في الفضاء.
في العام 1977 اغتيال رئيس جمهورية الكونغو ماريان نغوابي.
في العام 1988 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة المقامة في المملكة العربية السعودية.
في العام 1990 إجراء أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية.
في العام 2011 مقتل العشرات من متظاهري ثورة الشباب اليمنية برصاص مسلحين في ساحة التغيير بصنعاء في أحداث جمعة الكرامة.
في العام 2013 بدء أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار "بالحوار نصنع المستقبل".
في العام 2015 هجوم إرهابي على متحف باردو في تونس العاصمة يسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم 20 سائحا وتونسيان.
في العام 2016 إلقاء القبض على صلاح عبدالسلام أبرز المتهمين بالقيام بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس وبروكسل.
من مواليد اليوم 18 من مارس
في العام 1844 نيكولاي ريمسكي كورساكوف موسيقي روسي.
في العام 1936 فريديريك ويليام دي كليرك رئيس جنوب إفريقيا، الحاصل على جائزة نوبل للسلام في العام 1993.
من وفيات اليوم 18 من مارس
في العام 1584 إيفان الرابع قيصر روسيا.
في العام 1965 الملك فاروق الأول ملك مصر .
في العام 1983 نصري شمس الدين مطرب لبناني.
في العام 2011 وارن كريستوفر وزير خارجية الولايات المتحدة.
من ذاكرة اليوم الـ22 من مارس