من ذاكرة اليوم الـ25 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ25 من مارس
في العام 421 تأسيس مدينة البندقية في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وفقا للأسطورة.
في العام 818 اندلاع ثورة أهل الربض في قرطبة ضد الأمير الحكم بن هشام.
في العام 1199 إصابة ملك إنجلترا ريتشارد الأول أثناء مشاركته في الحرب ضد فرنسا، ما أدى إلى وفاته في 6 أبريل.
في العام 1555 تأسيس مستعمرة بلنسية الأميركية، التي تعرف في الوقت الحاضر باسم فنزويلا.
في العام 1634 وصول أول المستوطنين في ولاية ماريلاند.
في العام 1811 طرد الشاعر الإنجليزي بيرسي بيش شيلي من جامعة أوكسفورد، لنشره كتيبا عن ضرورة الإلحاد.
في العام 1821 الإعلان عن استقلال اليونان.
في العام 1918 تأسيس الجمهورية الشعبية البيلاروسية التي سميت فيما بعد بيلاروسيا.
في العام 1969 المظاهرات تجبر رئيس باكستان محمد أيوب خان على الاستقالة.
في العام 1974 تسجيل براءة اختراع البطاقة الذكية بواسطة رولاند مورينو.
في العام 1975 اغتيال ملك السعودية فيصل بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه، على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد، وولي العهد الأمير خالد بن عبدالعزيز يتولى الحكم خلفا له.
في العام 2005 مسبار هيغنز يحط على تيتان وهو أول مسبار يحط فيه.
من مواليد اليوم 25 من مارس
في العام 1800 ناصيف اليازجي شاعر لبناني.
في العام 1947 إلتون جون مطرب إنجليزي.
من ذاكرة اليوم 24 من مارس
في العام 809 أبوعبد الله محمد الأمين، يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.
في العام 1401 شاه المغول الأتراك تيمورلنك يغزو دمشق.
في العام 1603 جيمس السادس ملك أسكتلندا يصبح جيمس الأول ملك إنجلترا بعد وفاة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا.
في العام 1837 كندا تمنح مواطنيها الأفارقة حق التصويت.
في العام 1882 المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب لمرض السل.
في العام 1907 الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يدخل إلى مدينة وجدة في المغرب.
في العام 1989 غرق ناقلة النفط "إكسون فالديز" قرب سواحل ألاسكا، ما أدى إلى تسرب 40000 طن من النفط الخام على طول 1700 كم من السواحل ووقوع كارثة بيئية.
في العام 1999 قيام طائرات حلف الناتو بقصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
في العام 2014 الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن الرحلة 370، التي فقدت في 8 مارس، تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا دلائل على وجود ناجين.
في العام 2016 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تحكم على الجنرال رادوفان كاراديتش بـ40 سنة سجنا، لاتهامه بالقيام بإبادة جماعية إبان حروب يوغوسلافيا.
من مواليد اليوم 24 من مارس
في العام 1930 ستيف ماكوين ممثل أميركي.
في العام 1948 نادية الجندي ممثلة مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض السل.
من ذاكرة اليوم الـ23 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ23 من مارس
في العام 625 وقوع غزوة أحد بالقرب من يثرب بين المسلمين وأهل مكة، ومقتل حمزة بن عبدالمطلب على يد وحشي بن حرب بأمر من هند بنت عتبة.
في العام 1870 إنشاء دار الكتب المصرية في القاهرة.
في العام 1918 ألمانيا تطلق بواسطة "مدفع برتا" أولى القذائف باتجاه باريس إبان الحرب العالمية الأولى.
في العام 1921 الشيخ أحمد الجابر الصباح يتولى حكم الكويت.
في العام 1925 الملك فؤاد يحل مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول رئيسا للحكومة.
في العام 1933 الرايخ الألماني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سلطات مطلقة حتى العام 1937.
في العام 1950 إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
في العام 1956 استقلال باكستان بفضل جهود محمد علي جناح الذي يعتبر مؤسس جمهورية باكستان.
في العام 1965 الولايات المتحدة تطلق سفينة الفضاء "جيميني 3" التي حملت على متنها رائدي الفضاء فيرغيل غريسوم وجون يونغ.
في العام 1980 بابا الإسكندرية، شنودة الثالث، يقرر إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد الفصح.
في العام 1983 الرئيس الأميركي رونالد ريغان يعلن بدء العمل في "الدفاع الاستراتيجي لحرب الكواكب" بتكاليف بلغت 44 مليار دولار.
في العام 1991 اندلاع الحرب الأهلية في سيراليون بعد الثورة على الحكومة.
من ذاكرة اليوم الـ22 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ21 من مارس
في العام 630 الإمبراطور هرقل يعيد صليب الصلبوت، وهو أحد أقدس الآثار المسيحية، إلى القدس.
في العام 1152 فسخ زواج لويس السابع ملك فرنسا والملكة إليانور آكيتيان من بوردو، أشهر امرأة في أوروبا في العصور الوسطى.
في العام 1556 إعدام أسقف كانتربري توماس كرانمر، حرقا بتهمة الهرطقة في أكسفورد.
في العام 1801 نشوب معركة أبوقير في الإسكندرية بين القوات البريطانية والفرنسية بالقرب من أنقاض نيكوبوليس في مصر.
في العام 1804 اعتماد قانون نابليون في القانون المدني الفرنسي.
في العام 1857 زلزال في طوكيو يودي بحياة حوالي 107000 شخص.
في العام 1921 المجاعة تجبر الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين على التراجع عن اقتصاد شيوعية الحرب.
في العام 1935 الشاه رضا بهلوي يصدر قرارا يقضي بتحويل اسم "دولة فارس" إلى إيران.
في العام 1961 فرنسا والولايات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.
في العام 1968 نشوب معركة الكرامة في الأردن بين القوات الإسرائيلية والأردنية.
في العام 1975 إلغاء منصب النجاشي "الإمبراطور" في إثيوبيا، والإعلان عن قيام الجمهورية.
في العام 2002 ملك المغرب محمد السادس يعقد قرانه على سلمى بناني، التي لقبت بالأميرة سلمى.
في العام 2012 انقلاب عسكري في مالي يطيح بنظام الرئيس حامادو توماني توري، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أمادو سانوغو.
من مواليد اليوم 21 من مارس
في العام 1685 يوهان سباستيان باخ موسيقار ألماني.
في العام 1923 نزار قباني شاعر ودبلوماسي سوري.
في العام 1949 ياسين إسماعيل ياسين مخرج مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، واليوم العالمي للشجرة، واليوم العالمي للشعر، وعيد الاستقلال في ناميبيا، ويوم الشباب في تونس، وعيد النوروز، وعيد الأم في الوطن العربي.
من ذاكرة اليوم الـ25 من مارس