من ذاكرة اليوم 27 من مارس

في العام 1513 المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون، يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا.

في العام 1613 أول طفل إنجليزي يولد في كندا في كوف كوبر، في جزيرة نيوفوندلاند لنيكولاس غي.

في العام 1625 تشارلز الأول يتوج ملكا على إنجلترا وأسكتلندا وإيرلندا وكذلك يدعى لقب ملك فرنسا.

في العام 1713 إسبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.

في العام 1794 حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية "الولايات المتحدة الدائمة" وتأذن ببناء ست فرقاطات.

في العام 1794 الدنمارك والسويد تشكلان الدولة الحيادية.

في العام 1924 افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية.

في العام 1933 اليابان تنسحب من عصبة الأمم.

في العام 1941 ثورة في يوغوسلافيا بزعامة جوزيف بروز تيتو.

في العام 1958 نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفيتي.

في العام 1973 مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأميركي للهنود الحمر.

في العام 1977 اصطدام طائرتي جامبو أميركية وهولندية في جزر الكناري ما أدى إلى مقتل 563 شخصا.

في العام 1979 اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية في بغداد يقرر مقاطعة مصر وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية وقطع الخطوط الجوية مع القاهرة، احتجاجا على معاهدة السلام التي وقعها الرئيس المصري محمد أنور السادات مع إسرائيل.

في العام 1998 إدراج عقار فياغرا ضمن الأدوية الصالحة للاستعمال الآدمي من قبل هيئة العقاقير والأطعمة الأميركية.

في العام 2001 الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو لإرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين.

في العام 2002 ولي عهد السعودية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يعلن أمام القمة العربية المنعقدة في بيروت عن مبادرة للسلام بين العرب وإسرائيل تقضي باعتراف كل الدول العربية بإسرائيل شرط انسحابها من الأراضي المحتلة حتى حدود 4 يونيو 1967، وعرفت بعدها بالمبادرة العربية.