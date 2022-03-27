من ذاكرة اليوم 27 من مارس
في العام 1513 المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون، يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا.
في العام 1613 أول طفل إنجليزي يولد في كندا في كوف كوبر، في جزيرة نيوفوندلاند لنيكولاس غي.
في العام 1625 تشارلز الأول يتوج ملكا على إنجلترا وأسكتلندا وإيرلندا وكذلك يدعى لقب ملك فرنسا.
في العام 1713 إسبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.
في العام 1794 حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية "الولايات المتحدة الدائمة" وتأذن ببناء ست فرقاطات.
في العام 1794 الدنمارك والسويد تشكلان الدولة الحيادية.
في العام 1924 افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية.
في العام 1933 اليابان تنسحب من عصبة الأمم.
في العام 1941 ثورة في يوغوسلافيا بزعامة جوزيف بروز تيتو.
في العام 1958 نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفيتي.
في العام 1973 مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأميركي للهنود الحمر.
في العام 1977 اصطدام طائرتي جامبو أميركية وهولندية في جزر الكناري ما أدى إلى مقتل 563 شخصا.
في العام 1979 اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية في بغداد يقرر مقاطعة مصر وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية وقطع الخطوط الجوية مع القاهرة، احتجاجا على معاهدة السلام التي وقعها الرئيس المصري محمد أنور السادات مع إسرائيل.
في العام 1998 إدراج عقار فياغرا ضمن الأدوية الصالحة للاستعمال الآدمي من قبل هيئة العقاقير والأطعمة الأميركية.
في العام 2001 الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو لإرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين.
في العام 2002 ولي عهد السعودية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يعلن أمام القمة العربية المنعقدة في بيروت عن مبادرة للسلام بين العرب وإسرائيل تقضي باعتراف كل الدول العربية بإسرائيل شرط انسحابها من الأراضي المحتلة حتى حدود 4 يونيو 1967، وعرفت بعدها بالمبادرة العربية.
من ذاكرة اليوم 26 من مارس
في العام 1091 سقوط مدينة قرطبة الأندلسية بيد دولة المرابطين.
في العام 1804 وصول الوالي العثماني الثالث لمصر خورشيد باشا بعد جلاء الحملة الفرنسية عنها.
في العام 1945 قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت الألمانية قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.
في العام 1952 الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية وينفونهم إلى جنوبي تونس.
في العام 1953 العالم الأميركي يوناس سولك يكتشف مصلا ضد شلل الأطفال.
في العام 1971 استقلال بنغلاديش عن باكستان.
في العام 1979 التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في واشنطن برعاية الولايات المتحدة.
في العام 1994 الكويت تمنع المنتقبات من قيادة السيارات.
في العام 2016 حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ عملها في تونس العاصمة برئاسة فايز السراج.
من مواليد اليوم 26 من مارس
في العام 1031 مالكوم الثالث ملك أسكتلندا.
في العام 1874 روبرت فروست شاعر إنجليزي.
في العام 1875 "إي سنغ مان" رئيس كوريا الجنوبية.
في العام 1921 عبدالسلام عارف رئيس العراق.
في العام 1935 محمود عباس "أبومازن" رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
في العام 1944 ديانا روس مغنية أميركية.
في العام 1949 باتريك زوسكيند روائي ألماني.
من وفيات اليوم 26 من مارس
في العام 1827 لودفيج فان بيتهوفن موسيقار ألماني.
في العام 1888 برغش بن سعيد سلطان زنجبار.
في العام 1892 والت ويتمان شاعر أميركي.
في العام 1923 سارة برنار ممثلة فرنسية.
في العام 1984 أحمد سيكو توري رئيس غينيا.
من ذاكرة اليوم الـ25 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ25 من مارس
في العام 421 تأسيس مدينة البندقية في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وفقا للأسطورة.
في العام 818 اندلاع ثورة أهل الربض في قرطبة ضد الأمير الحكم بن هشام.
في العام 1199 إصابة ملك إنجلترا ريتشارد الأول أثناء مشاركته في الحرب ضد فرنسا، ما أدى إلى وفاته في 6 أبريل.
في العام 1555 تأسيس مستعمرة بلنسية الأميركية، التي تعرف في الوقت الحاضر باسم فنزويلا.
في العام 1634 وصول أول المستوطنين في ولاية ماريلاند.
في العام 1811 طرد الشاعر الإنجليزي بيرسي بيش شيلي من جامعة أوكسفورد، لنشره كتيبا عن ضرورة الإلحاد.
في العام 1821 الإعلان عن استقلال اليونان.
في العام 1918 تأسيس الجمهورية الشعبية البيلاروسية التي سميت فيما بعد بيلاروسيا.
في العام 1969 المظاهرات تجبر رئيس باكستان محمد أيوب خان على الاستقالة.
في العام 1974 تسجيل براءة اختراع البطاقة الذكية بواسطة رولاند مورينو.
في العام 1975 اغتيال ملك السعودية فيصل بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه، على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد، وولي العهد الأمير خالد بن عبدالعزيز يتولى الحكم خلفا له.
في العام 2005 مسبار هيغنز يحط على تيتان وهو أول مسبار يحط فيه.
من مواليد اليوم 25 من مارس
في العام 1800 ناصيف اليازجي شاعر لبناني.
في العام 1947 إلتون جون مطرب إنجليزي.
من ذاكرة اليوم 24 من مارس
في العام 809 أبوعبد الله محمد الأمين، يتولى الخلافة بعد وفاة والده الخليفة هارون الرشيد.
في العام 1401 شاه المغول الأتراك تيمورلنك يغزو دمشق.
في العام 1603 جيمس السادس ملك أسكتلندا يصبح جيمس الأول ملك إنجلترا بعد وفاة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا.
في العام 1837 كندا تمنح مواطنيها الأفارقة حق التصويت.
في العام 1882 المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب لمرض السل.
في العام 1907 الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يدخل إلى مدينة وجدة في المغرب.
في العام 1989 غرق ناقلة النفط "إكسون فالديز" قرب سواحل ألاسكا، ما أدى إلى تسرب 40000 طن من النفط الخام على طول 1700 كم من السواحل ووقوع كارثة بيئية.
في العام 1999 قيام طائرات حلف الناتو بقصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
في العام 2014 الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن الرحلة 370، التي فقدت في 8 مارس، تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي، ولا دلائل على وجود ناجين.
في العام 2016 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تحكم على الجنرال رادوفان كاراديتش بـ40 سنة سجنا، لاتهامه بالقيام بإبادة جماعية إبان حروب يوغوسلافيا.
من مواليد اليوم 24 من مارس
في العام 1930 ستيف ماكوين ممثل أميركي.
في العام 1948 نادية الجندي ممثلة مصرية.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض السل.
من ذاكرة اليوم الـ23 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ23 من مارس
في العام 625 وقوع غزوة أحد بالقرب من يثرب بين المسلمين وأهل مكة، ومقتل حمزة بن عبدالمطلب على يد وحشي بن حرب بأمر من هند بنت عتبة.
في العام 1870 إنشاء دار الكتب المصرية في القاهرة.
في العام 1918 ألمانيا تطلق بواسطة "مدفع برتا" أولى القذائف باتجاه باريس إبان الحرب العالمية الأولى.
في العام 1921 الشيخ أحمد الجابر الصباح يتولى حكم الكويت.
في العام 1925 الملك فؤاد يحل مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول رئيسا للحكومة.
في العام 1933 الرايخ الألماني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سلطات مطلقة حتى العام 1937.
في العام 1950 إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
في العام 1956 استقلال باكستان بفضل جهود محمد علي جناح الذي يعتبر مؤسس جمهورية باكستان.
في العام 1965 الولايات المتحدة تطلق سفينة الفضاء "جيميني 3" التي حملت على متنها رائدي الفضاء فيرغيل غريسوم وجون يونغ.
في العام 1980 بابا الإسكندرية، شنودة الثالث، يقرر إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد الفصح.
في العام 1983 الرئيس الأميركي رونالد ريغان يعلن بدء العمل في "الدفاع الاستراتيجي لحرب الكواكب" بتكاليف بلغت 44 مليار دولار.
في العام 1991 اندلاع الحرب الأهلية في سيراليون بعد الثورة على الحكومة.
من ذاكرة اليوم 27 من مارس