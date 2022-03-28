من ذاكرة اليوم الـ28 من مارس

في العام 1939 استسلام العاصمة الإسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو.



في العام 1941 الحكم على المناضل الجزائري مصالي الحاج بالسجن 16 عاما وبالنفي 20 عاما بعد السجن من قبل محكمة عسكرية فرنسية.



في العام 1953 ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.



في العام 1962 انقلاب عسكري في سوريا بقيادة عبدالكريم النحلاوي ضد حكومة معروف الدواليبي.



في العام 1970 طرد القوات البريطانية وإجلاء قواعدها في ليبيا، وذلك لأول مرة منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.



في العام 1984 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم المقامة في عُمان.



في العام 2005 إصابة سبعة مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين تدفقوا إلى البلدة القديمة في القدس بذريعة احتفالهم بعيد المساخر لدى اليهود.



في العام 2007 اكتشاف كوكب الدب الأكبر ب 4.



في العام 2009 اغتيال القائد الشيشاني سليم ياماداييف في إمارة دبي.



في العام 2014 تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي «الناتو».



في العام 2015 جيش الفتح الذي يضم تسعة فصائل يسيطر على مدينة إدلب بعد 4 أيام من المعارك مع الجيش السوري.



في العام 2015 بدء أعمال القمة العربية في شرم الشيخ في مصر وسط أزمات سياسية وعسكرية تشهدها المنطقة العربية.



من مواليد اليوم الـ28 من مارس

في العام 623 مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.



في العام 1862 أريستيد بريان رئيس وزراء فرنسا، حاصل على جائزة نوبل للسلام العام 1926.



في العام 1868 مكسيم غوركي، أديب روسي.



من وفيات اليوم الـ28 من مارس



في العام 1943 سيرجي رخمانينوف، موسيقي روسي.



في العام 1969 دوايت أيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة الرابع والثلاثون.



في العام 1976 علي أمين، صحافي مصري ومؤسس جريدة "أخبار اليوم".



في العام 1978 وديع حداد، قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

