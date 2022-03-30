من ذاكرة اليوم الـ30 من مارس

من ذاكرة اليوم الـ29 من مارس



في العام 1461 نشوب معركة توتون ضمن حرب الوردتين حيث هزم إدوارد من يورك الملكة مارغريت أنجو ليصبح ملكا على عرش إنجلترا باسم إدوارد الرابع.



في العام 1430 الجيش العثماني بقيادة مراد الثاني يقتحم مدينة سالونيك.



في العام 1549 تأسيس مدينة سالفادور باهيا، لتكون أول عاصمة للبرازيل.



في العام 1632 توقيع معاهدة سان جيرمان التي أعادت كيبك الكندية إلى السيطرة الفرنسية بعد أن سيطر عليها الإنجليز في سنة 1629م.



في العام 1792 مقتل ملك السويد غوستاف الثالث بعد إصابته برصاصة في ظهره في حفلة تنكرية في منتصف الليل في دار الأوبرا الملكية في ستوكهولم ويخلفه غوستاف الرابع أدولف.



في العام 1830 ملك إسبانيا فرديناند السابع يصدر قانونا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش.



في العام 1945 الجيش الأميركي يستولي على مدينة فرانكفورت خلال تقدمه إلى الشرق في الحرب العالمية الثانية.



في العام 1967 فرنسا تدشن أول غواصة نووية لها.



في العام 1973 الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.



في العام 1974 مسبار ناسا مارينر 10 يعد أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.



في العام 2002 الفتاة الفلسطينية آيات الأخرس تفجر نفسها في متجر بالقدس الغربية.



في العام 2008 انعقاد القمة العربية الدورية في دمشق، وسط تخفيض 9 دول لمستوى تمثيلها في القمة ومقاطعة لبنان.



في العام 2010 هجومان انتحاريان في قطاري أنفاق في موسكو ما أدى لمقتل 38 شخصا على الأقل.



في العام 2015 تنظيم مسيرة دولية لمناهضة الإرهاب في تونس العاصمة بمشاركة حوالي 30 من قادة العالم بعد هجوم متحف باردو.



في العام 2016 اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها في قبرص ليتضح فيما بعد أن خاطفها كان يحمل حزاما ناسفا زائفا.



من مواليد اليوم الـ29 من مارس



في العام 1790 جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.



في العام 1929 محمد بن صالح العثيمين، رجل دين سعودي.



في العام 1943 جون ميجور، رئيس وزراء المملكة المتحدة.



في العام 1980 الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق.



في العام 1984 محمد البوعزيزي، شاب تونسي أشعل النار في نفسه فأشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.



من وفيات اليوم الـ29 من مارس

في العام 1792 الملك غوستاف الثالث ملك السويد.



في العام 1982 كارل أورف، موسيقي ألماني.



في العام 2003 كارلو أورباني، طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد «سارس» ومات به.

