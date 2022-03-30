من ذاكرة اليوم الـ30 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ30 من مارس
في العام 818 رحيل آلاف الأندلسيين من قرطبة بعد فشل ثورتهم ضد حكم الأمير الحكم بن هشام.
في العام 1807 وصول الحملة الإنجليزية على مصر بقيادة ألكسندر ماكنزي فريزر إلى مدينة رشيد.
في العام 1814 بريطانيا تدخل مع بقية الدول الحليفة إلى باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت.
في العام 1822 إنشاء ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.
في العام 1842 الطبيب الأميركي كروفورد لونغ يستعمل المخدر في العمليات الجراحية لأول مرة.
في العام 1858 عزل السلطان "بهادر شاه" عن الحكم في الهند وكان آخر سلاطين الدولة الإسلامية التي حكمت الهند ثمانية قرون ونصف القرن.
في العام 1867 أميركا تشتري ولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسية بمبلغ 2.7 مليون دولار وتمت إجراءات نقل الملكية في 18 أكتوبر من العام نفسه.
في العام 1889 الانتهاء من بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
في العام 1949 حسني الزعيم يقود أول انقلاب عسكري في سوريا ضد الرئيس شكري القوتلي ورئيس الحكومة خالد العظم.
في العام 1966 الحكومة الفرنسية تخطر الولايات المتحدة بأن القواعد الأميركية في فرنسا يجب إغلاقها في غضون 12 شهرا.
في العام 1991 إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
من مواليد اليوم الـ30 من مارس
في العام 1432 محمد الفاتح سابع سلاطين الدولة العثمانية.
في العام 1853 فينسنت فان غوخ، رسام هولندي.
من وفيات اليوم الـ30 من مارس
في العام 1971 حردان التكريتي، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق.
في العام 1973 أبواليقظان، صحفي جزائري، ومن رواد الحركة الإصلاحية بالجزائر، ومن أعلام الإباضية بها.
في العام 1977 عبدالحليم حافظ مطرب مصري.
في العام 2002 الملكة إليزابيث زوجة الملك جورج السادس ووالدة الملكة إليزابيث الثانية.
من ذاكرة اليوم الـ29 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ29 من مارس
في العام 1461 نشوب معركة توتون ضمن حرب الوردتين حيث هزم إدوارد من يورك الملكة مارغريت أنجو ليصبح ملكا على عرش إنجلترا باسم إدوارد الرابع.
في العام 1430 الجيش العثماني بقيادة مراد الثاني يقتحم مدينة سالونيك.
في العام 1549 تأسيس مدينة سالفادور باهيا، لتكون أول عاصمة للبرازيل.
في العام 1632 توقيع معاهدة سان جيرمان التي أعادت كيبك الكندية إلى السيطرة الفرنسية بعد أن سيطر عليها الإنجليز في سنة 1629م.
في العام 1792 مقتل ملك السويد غوستاف الثالث بعد إصابته برصاصة في ظهره في حفلة تنكرية في منتصف الليل في دار الأوبرا الملكية في ستوكهولم ويخلفه غوستاف الرابع أدولف.
في العام 1830 ملك إسبانيا فرديناند السابع يصدر قانونا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش.
في العام 1945 الجيش الأميركي يستولي على مدينة فرانكفورت خلال تقدمه إلى الشرق في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1967 فرنسا تدشن أول غواصة نووية لها.
في العام 1973 الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.
في العام 1974 مسبار ناسا مارينر 10 يعد أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.
في العام 2002 الفتاة الفلسطينية آيات الأخرس تفجر نفسها في متجر بالقدس الغربية.
في العام 2008 انعقاد القمة العربية الدورية في دمشق، وسط تخفيض 9 دول لمستوى تمثيلها في القمة ومقاطعة لبنان.
في العام 2010 هجومان انتحاريان في قطاري أنفاق في موسكو ما أدى لمقتل 38 شخصا على الأقل.
في العام 2015 تنظيم مسيرة دولية لمناهضة الإرهاب في تونس العاصمة بمشاركة حوالي 30 من قادة العالم بعد هجوم متحف باردو.
في العام 2016 اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها في قبرص ليتضح فيما بعد أن خاطفها كان يحمل حزاما ناسفا زائفا.
من مواليد اليوم الـ29 من مارس
في العام 1790 جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.
في العام 1929 محمد بن صالح العثيمين، رجل دين سعودي.
في العام 1943 جون ميجور، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1980 الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق.
في العام 1984 محمد البوعزيزي، شاب تونسي أشعل النار في نفسه فأشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
من وفيات اليوم الـ29 من مارس
في العام 1792 الملك غوستاف الثالث ملك السويد.
في العام 1982 كارل أورف، موسيقي ألماني.
في العام 2003 كارلو أورباني، طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد «سارس» ومات به.
من ذاكرة اليوم الـ28 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ28 من مارس
في العام 1939 استسلام العاصمة الإسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو.
في العام 1941 الحكم على المناضل الجزائري مصالي الحاج بالسجن 16 عاما وبالنفي 20 عاما بعد السجن من قبل محكمة عسكرية فرنسية.
في العام 1953 ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.
في العام 1962 انقلاب عسكري في سوريا بقيادة عبدالكريم النحلاوي ضد حكومة معروف الدواليبي.
في العام 1970 طرد القوات البريطانية وإجلاء قواعدها في ليبيا، وذلك لأول مرة منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
في العام 1984 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم المقامة في عُمان.
في العام 2005 إصابة سبعة مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين تدفقوا إلى البلدة القديمة في القدس بذريعة احتفالهم بعيد المساخر لدى اليهود.
في العام 2007 اكتشاف كوكب الدب الأكبر ب 4.
في العام 2009 اغتيال القائد الشيشاني سليم ياماداييف في إمارة دبي.
في العام 2014 تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي «الناتو».
في العام 2015 جيش الفتح الذي يضم تسعة فصائل يسيطر على مدينة إدلب بعد 4 أيام من المعارك مع الجيش السوري.
في العام 2015 بدء أعمال القمة العربية في شرم الشيخ في مصر وسط أزمات سياسية وعسكرية تشهدها المنطقة العربية.
من مواليد اليوم الـ28 من مارس
في العام 623 مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.
في العام 1862 أريستيد بريان رئيس وزراء فرنسا، حاصل على جائزة نوبل للسلام العام 1926.
في العام 1868 مكسيم غوركي، أديب روسي.
من وفيات اليوم الـ28 من مارس
في العام 1943 سيرجي رخمانينوف، موسيقي روسي.
في العام 1969 دوايت أيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة الرابع والثلاثون.
في العام 1976 علي أمين، صحافي مصري ومؤسس جريدة "أخبار اليوم".
في العام 1978 وديع حداد، قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
من ذاكرة اليوم 27 من مارس
في العام 1513 المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون، يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا.
في العام 1613 أول طفل إنجليزي يولد في كندا في كوف كوبر، في جزيرة نيوفوندلاند لنيكولاس غي.
في العام 1625 تشارلز الأول يتوج ملكا على إنجلترا وأسكتلندا وإيرلندا وكذلك يدعى لقب ملك فرنسا.
في العام 1713 إسبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.
في العام 1794 حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية "الولايات المتحدة الدائمة" وتأذن ببناء ست فرقاطات.
في العام 1794 الدنمارك والسويد تشكلان الدولة الحيادية.
في العام 1924 افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية.
في العام 1933 اليابان تنسحب من عصبة الأمم.
في العام 1941 ثورة في يوغوسلافيا بزعامة جوزيف بروز تيتو.
في العام 1958 نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفيتي.
في العام 1973 مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأميركي للهنود الحمر.
في العام 1977 اصطدام طائرتي جامبو أميركية وهولندية في جزر الكناري ما أدى إلى مقتل 563 شخصا.
في العام 1979 اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية في بغداد يقرر مقاطعة مصر وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية وقطع الخطوط الجوية مع القاهرة، احتجاجا على معاهدة السلام التي وقعها الرئيس المصري محمد أنور السادات مع إسرائيل.
في العام 1998 إدراج عقار فياغرا ضمن الأدوية الصالحة للاستعمال الآدمي من قبل هيئة العقاقير والأطعمة الأميركية.
في العام 2001 الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو لإرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين.
في العام 2002 ولي عهد السعودية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يعلن أمام القمة العربية المنعقدة في بيروت عن مبادرة للسلام بين العرب وإسرائيل تقضي باعتراف كل الدول العربية بإسرائيل شرط انسحابها من الأراضي المحتلة حتى حدود 4 يونيو 1967، وعرفت بعدها بالمبادرة العربية.
من ذاكرة اليوم 26 من مارس
في العام 1091 سقوط مدينة قرطبة الأندلسية بيد دولة المرابطين.
في العام 1804 وصول الوالي العثماني الثالث لمصر خورشيد باشا بعد جلاء الحملة الفرنسية عنها.
في العام 1945 قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت الألمانية قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.
في العام 1952 الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية وينفونهم إلى جنوبي تونس.
في العام 1953 العالم الأميركي يوناس سولك يكتشف مصلا ضد شلل الأطفال.
في العام 1971 استقلال بنغلاديش عن باكستان.
في العام 1979 التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في واشنطن برعاية الولايات المتحدة.
في العام 1994 الكويت تمنع المنتقبات من قيادة السيارات.
في العام 2016 حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ عملها في تونس العاصمة برئاسة فايز السراج.
من مواليد اليوم 26 من مارس
في العام 1031 مالكوم الثالث ملك أسكتلندا.
في العام 1874 روبرت فروست شاعر إنجليزي.
في العام 1875 "إي سنغ مان" رئيس كوريا الجنوبية.
في العام 1921 عبدالسلام عارف رئيس العراق.
في العام 1935 محمود عباس "أبومازن" رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
في العام 1944 ديانا روس مغنية أميركية.
في العام 1949 باتريك زوسكيند روائي ألماني.
من وفيات اليوم 26 من مارس
في العام 1827 لودفيج فان بيتهوفن موسيقار ألماني.
في العام 1888 برغش بن سعيد سلطان زنجبار.
في العام 1892 والت ويتمان شاعر أميركي.
في العام 1923 سارة برنار ممثلة فرنسية.
في العام 1984 أحمد سيكو توري رئيس غينيا.
من ذاكرة اليوم الـ30 من مارس