من ذاكرة اليوم الـ1 من أبريل
في العام 1918 تأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني.
في العام 1920 الإعلان عن تأسيس مجلس الشورى الأول في الكويت وهو أول مجلس استشاري في تاريخ الكويت وتكون من 12 عضوا تم اختيارهم عن طريق التعيين.
في العام 1961 أول إصدار للدينار الكويتي.
في العام 1976 تأسيس شركة أبل.
في العام 1982 طائرة كونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحلق لآخر مرة إلى كراكاس وريو دي جانيرو.
في العام 1989 تنصيب ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين.
في العام 2001 الشرطة اليوغسلافية تلقي القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسفيتش لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.
في العام 2002 الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدينة جنين استمرت حتى 12 أبريل.
في العام 2009 كرواتيا وألبانيا تنضمان إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».
في العام 2010 أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية تنسحب من الانتخابات الرئاسية.
من مواليد اليوم الـ1 من أبريل
في العام 1873 سيرجي رخمانينوف، موسيقي روسي.
من ذاكرة اليوم الـ31 من مارس
في العام 1492 ملكة إسبانيا إيزابيلا الأولى تصدر مرسوم الحمراء الذي نص على أن يتحول جميع رعاياها المسلمين واليهود وعددهم 150 ألفا إلى المسيحية أو أن يرحلوا عن إسبانيا نهائيا.
في العام 1917 الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها جزر العذراء الأميركية.
في العام 1931 زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا ما أدى إلى تدميرها ومصرع 30000 شخص.
في العام 1979 انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطة وإعلان استقلال الجزيرة.
في العام 1991 الجورجيون يصوتون لصالح انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفييتي.
في العام 2009 بدء انسحاب القوات البريطانية رسميا من العراق بعد ست سنوات من وجودها في جنوب العراق.
في العام 2014 وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا بسبب تفشي وباء إيبولا في غرب إفريقيا.
من مواليد اليوم الـ31 من مارس
في العام 1519 الملك هنري الثاني ملك فرنسا.
في العام 1596 رينيه ديكارت، فيلسوف فرنسي.
في العام 1732 جوزيف هايدن، موسيقي نمساوي.
في العام 1948 آل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة من العام 1993 إلى 2001، وحاصل على جائزة نوبل للسلام العام 2007.
من وفيات اليوم الـ31 من مارس
في العام 1727 إسحاق نيوتن، عالم رياضيات وفيزياء إنجليزي ومكتشف جاذبية الأرض.
في العام 1978 تشارلز بست، عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.
من ذاكرة اليوم الـ30 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ30 من مارس
في العام 818 رحيل آلاف الأندلسيين من قرطبة بعد فشل ثورتهم ضد حكم الأمير الحكم بن هشام.
في العام 1807 وصول الحملة الإنجليزية على مصر بقيادة ألكسندر ماكنزي فريزر إلى مدينة رشيد.
في العام 1814 بريطانيا تدخل مع بقية الدول الحليفة إلى باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت.
في العام 1822 إنشاء ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.
في العام 1842 الطبيب الأميركي كروفورد لونغ يستعمل المخدر في العمليات الجراحية لأول مرة.
في العام 1858 عزل السلطان "بهادر شاه" عن الحكم في الهند وكان آخر سلاطين الدولة الإسلامية التي حكمت الهند ثمانية قرون ونصف القرن.
في العام 1867 أميركا تشتري ولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسية بمبلغ 2.7 مليون دولار وتمت إجراءات نقل الملكية في 18 أكتوبر من العام نفسه.
في العام 1889 الانتهاء من بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
في العام 1949 حسني الزعيم يقود أول انقلاب عسكري في سوريا ضد الرئيس شكري القوتلي ورئيس الحكومة خالد العظم.
في العام 1966 الحكومة الفرنسية تخطر الولايات المتحدة بأن القواعد الأميركية في فرنسا يجب إغلاقها في غضون 12 شهرا.
في العام 1991 إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
من مواليد اليوم الـ30 من مارس
في العام 1432 محمد الفاتح سابع سلاطين الدولة العثمانية.
في العام 1853 فينسنت فان غوخ، رسام هولندي.
من وفيات اليوم الـ30 من مارس
في العام 1971 حردان التكريتي، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق.
في العام 1973 أبواليقظان، صحفي جزائري، ومن رواد الحركة الإصلاحية بالجزائر، ومن أعلام الإباضية بها.
في العام 1977 عبدالحليم حافظ مطرب مصري.
في العام 2002 الملكة إليزابيث زوجة الملك جورج السادس ووالدة الملكة إليزابيث الثانية.
من ذاكرة اليوم الـ29 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ29 من مارس
في العام 1461 نشوب معركة توتون ضمن حرب الوردتين حيث هزم إدوارد من يورك الملكة مارغريت أنجو ليصبح ملكا على عرش إنجلترا باسم إدوارد الرابع.
في العام 1430 الجيش العثماني بقيادة مراد الثاني يقتحم مدينة سالونيك.
في العام 1549 تأسيس مدينة سالفادور باهيا، لتكون أول عاصمة للبرازيل.
في العام 1632 توقيع معاهدة سان جيرمان التي أعادت كيبك الكندية إلى السيطرة الفرنسية بعد أن سيطر عليها الإنجليز في سنة 1629م.
في العام 1792 مقتل ملك السويد غوستاف الثالث بعد إصابته برصاصة في ظهره في حفلة تنكرية في منتصف الليل في دار الأوبرا الملكية في ستوكهولم ويخلفه غوستاف الرابع أدولف.
في العام 1830 ملك إسبانيا فرديناند السابع يصدر قانونا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش.
في العام 1945 الجيش الأميركي يستولي على مدينة فرانكفورت خلال تقدمه إلى الشرق في الحرب العالمية الثانية.
في العام 1967 فرنسا تدشن أول غواصة نووية لها.
في العام 1973 الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.
في العام 1974 مسبار ناسا مارينر 10 يعد أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.
في العام 2002 الفتاة الفلسطينية آيات الأخرس تفجر نفسها في متجر بالقدس الغربية.
في العام 2008 انعقاد القمة العربية الدورية في دمشق، وسط تخفيض 9 دول لمستوى تمثيلها في القمة ومقاطعة لبنان.
في العام 2010 هجومان انتحاريان في قطاري أنفاق في موسكو ما أدى لمقتل 38 شخصا على الأقل.
في العام 2015 تنظيم مسيرة دولية لمناهضة الإرهاب في تونس العاصمة بمشاركة حوالي 30 من قادة العالم بعد هجوم متحف باردو.
في العام 2016 اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها في قبرص ليتضح فيما بعد أن خاطفها كان يحمل حزاما ناسفا زائفا.
من مواليد اليوم الـ29 من مارس
في العام 1790 جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.
في العام 1929 محمد بن صالح العثيمين، رجل دين سعودي.
في العام 1943 جون ميجور، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1980 الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق.
في العام 1984 محمد البوعزيزي، شاب تونسي أشعل النار في نفسه فأشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
من وفيات اليوم الـ29 من مارس
في العام 1792 الملك غوستاف الثالث ملك السويد.
في العام 1982 كارل أورف، موسيقي ألماني.
في العام 2003 كارلو أورباني، طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد «سارس» ومات به.
من ذاكرة اليوم الـ28 من مارس
من ذاكرة اليوم الـ28 من مارس
في العام 1939 استسلام العاصمة الإسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو.
في العام 1941 الحكم على المناضل الجزائري مصالي الحاج بالسجن 16 عاما وبالنفي 20 عاما بعد السجن من قبل محكمة عسكرية فرنسية.
في العام 1953 ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.
في العام 1962 انقلاب عسكري في سوريا بقيادة عبدالكريم النحلاوي ضد حكومة معروف الدواليبي.
في العام 1970 طرد القوات البريطانية وإجلاء قواعدها في ليبيا، وذلك لأول مرة منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
في العام 1984 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم المقامة في عُمان.
في العام 2005 إصابة سبعة مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين تدفقوا إلى البلدة القديمة في القدس بذريعة احتفالهم بعيد المساخر لدى اليهود.
في العام 2007 اكتشاف كوكب الدب الأكبر ب 4.
في العام 2009 اغتيال القائد الشيشاني سليم ياماداييف في إمارة دبي.
في العام 2014 تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي «الناتو».
في العام 2015 جيش الفتح الذي يضم تسعة فصائل يسيطر على مدينة إدلب بعد 4 أيام من المعارك مع الجيش السوري.
في العام 2015 بدء أعمال القمة العربية في شرم الشيخ في مصر وسط أزمات سياسية وعسكرية تشهدها المنطقة العربية.
من مواليد اليوم الـ28 من مارس
في العام 623 مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.
في العام 1862 أريستيد بريان رئيس وزراء فرنسا، حاصل على جائزة نوبل للسلام العام 1926.
في العام 1868 مكسيم غوركي، أديب روسي.
من وفيات اليوم الـ28 من مارس
في العام 1943 سيرجي رخمانينوف، موسيقي روسي.
في العام 1969 دوايت أيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة الرابع والثلاثون.
في العام 1976 علي أمين، صحافي مصري ومؤسس جريدة "أخبار اليوم".
في العام 1978 وديع حداد، قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
من ذاكرة اليوم الـ1 من أبريل