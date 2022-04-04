من ذاكرة اليوم الـ4 من أبريل

في العام 1917 الكونغرس الأميركي يوافق على خوض الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.



في العام 1918 الجيش البريطاني يدخل فلسطين.



في العام 1928 انعقاد أولى جلسات أول مجلس تشريعي في الأردن.



في العام 1930 تنصيب هيلا سيلاسي إمبراطورا على الحبشة.



في العام 1933 أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق قمة إفرست.



في العام 1950 البرلمان الأردني يصدر قرارا بضم الضفة الغربية لمنطقة نهر الأردن.



في العام 1961 تصدير أول شحنة من نفط «حقل الخفجي البحري» الواقع في مياه المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت إلى اليابان بحضور الملك سعود بن عبد العزيز والشيخ عبدالله السالم الصباح.



في العام 1964 اليمن يتهم بريطانيا بشن هجمات جوية على أراضيه.



في العام 1972 عودة تشارلي تشابلن إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته لها العام 1950 بعد اتهامه بالشيوعية.



في العام 1987 طائرة سلاح الجو الملكي «فيكرز VC10» تحقق رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة جوية بين المملكة المتحدة وأستراليا حيث هبطت الطائرة في بيرث بعد 16 ساعة ودقيقة واحدة.



في العام 1990 أوغندا والسودان توقعان معاهدة عدم اعتداء مع إلزام كل دولة بألا تسمح باستخدام أراضيها للقيام بأعمال عدائية ضد الأخرى.



في العام 2005 الفاتيكان يعلن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني بعد فترة مرض طويلة.

من مواليد اليوم الـ2 من أبريل

في العام 742 شارلمان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.



في العام 1725 جاكومو كازانوفا، مغامر وكاتب إيطالي.



في العام 1743 توماس جفرسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث.



من وفيات اليوم الـ2 من أبريل

في العام 1118 بالدوين الأول، ملك مملكة بيت المقدس.



في العام 1974 جورج بومبيدو، رئيس فرنسا.



الاحتفال باليوم العالمي للتوحد واليوم العالمي لكتاب الطفل.





