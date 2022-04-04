من ذاكرة اليوم الـ4 من أبريل
في العام 970 جوهر الصقلي يبدأ في إنشاء الجامع الأزهر.
في العام 1818 الكونغرس الأميركي يقر العلم الأميركي المكون من 13 خطا أحمر وأبيض و20 نجمة مع إضافة نجمة عند دخول أي ولاية جديدة.
في العام 1841 جون تايلر يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفا للرئيس ويليام هنري هاريسون الذي توفي بعد شهر من توليه الرئاسة.
في العام 1905 زلزال عنيف يهز مدينة "كانغرا" الهندية يؤدي إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص.
في العام 1939 وفاة ملك العراق غازي الأول إثر حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء.
في العام 1949 توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن.
في العام 1960 السنغال تعلن استقلالها عن فرنسا.
في العام 1968 اغتيال القس مارتن لوثر كينغ راعى الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في مدينة ممفيس.
في العام 1973 افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك رسميا.
في العام 1979 تنفيذ حكم الإعدام برئيس وزراء باكستان المخلوع ذو الفقار علي بوتو.
في العام 1985 وكالة الفضاء الأميركية ناسا تعلن عن اختيار الأمير سلطان بن سلمان كأحد رواد مكوك الفضاء ديسكفري في إحدى رحلاته.
من مواليد اليوم الـ4 من أبريل
في العام 188 كاراكلا إمبراطور روماني.
في العام 1952 غاري مور مطرب بريطاني.
في العام 1954 علي الحجار مطرب مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لزيادة الوعي حول الألغام ومعارضتها
من ذاكرة اليوم الـ3 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ3 من أبريل
في العام 1042 إدوارد المعترف يتوج ملكا لإنجلترا.
في العام 1077 تم إنشاء أول برلمان في منطقة فريولي بإيطاليا.
في العام 1512 السلطان العثماني بايزيد الثاني يتنازل عن العرش لابنه سليم الأول.
في العام 1834 محاكمة الجنرالات في حرب الاستقلال اليونانية بتهمة الخيانة.
في العام 1865 قوات الاتحاد الأميركية في الشمال تسيطر على مدينة ريتشموند عاصمة الولايات الكونفيدرالية الأميركية في الجنوب أثناء الحرب الأهلية الأميركية.
في العام 1935 شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» تبدأ أعمال البحث والحفر عن النفط في الأراضي السعودية.
في العام 1941 جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي خلال الحرب العالمية الثانية.
في العام 1949 توقيع اتفاقية هدنة بين الأردن وإسرائيل في رودوس.
في العام 1970 منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج الأولى المقامة في البحرين.
في العام 1973 المخترع الأميركي "مارتن كوبر" يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقال.
في العام 1991 صدور قرار مجلس الأمن رقم 687 والقاضي بوقف رسمي لإطلاق النار بعد حرب تحرير الكويت وبتدمير أسلحة التدمير الشامل العراقية وإنشاء صندوق خاص بتعويضات يدفعها العراق وقد وافق العراق على هذا القرار في 6 أبريل.
من ذاكرة اليوم الـ2 من أبريل
في العام 1917 الكونغرس الأميركي يوافق على خوض الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.
في العام 1918 الجيش البريطاني يدخل فلسطين.
في العام 1928 انعقاد أولى جلسات أول مجلس تشريعي في الأردن.
في العام 1930 تنصيب هيلا سيلاسي إمبراطورا على الحبشة.
في العام 1933 أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق قمة إفرست.
في العام 1950 البرلمان الأردني يصدر قرارا بضم الضفة الغربية لمنطقة نهر الأردن.
في العام 1961 تصدير أول شحنة من نفط «حقل الخفجي البحري» الواقع في مياه المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت إلى اليابان بحضور الملك سعود بن عبد العزيز والشيخ عبدالله السالم الصباح.
في العام 1964 اليمن يتهم بريطانيا بشن هجمات جوية على أراضيه.
في العام 1972 عودة تشارلي تشابلن إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته لها العام 1950 بعد اتهامه بالشيوعية.
في العام 1987 طائرة سلاح الجو الملكي «فيكرز VC10» تحقق رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة جوية بين المملكة المتحدة وأستراليا حيث هبطت الطائرة في بيرث بعد 16 ساعة ودقيقة واحدة.
في العام 1990 أوغندا والسودان توقعان معاهدة عدم اعتداء مع إلزام كل دولة بألا تسمح باستخدام أراضيها للقيام بأعمال عدائية ضد الأخرى.
في العام 2005 الفاتيكان يعلن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني بعد فترة مرض طويلة.
من مواليد اليوم الـ2 من أبريل
في العام 742 شارلمان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
في العام 1725 جاكومو كازانوفا، مغامر وكاتب إيطالي.
في العام 1743 توماس جفرسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث.
من وفيات اليوم الـ2 من أبريل
في العام 1118 بالدوين الأول، ملك مملكة بيت المقدس.
في العام 1974 جورج بومبيدو، رئيس فرنسا.
الاحتفال باليوم العالمي للتوحد واليوم العالمي لكتاب الطفل.
من ذاكرة اليوم الـ1 من أبريل
في العام 1918 تأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني.
في العام 1920 الإعلان عن تأسيس مجلس الشورى الأول في الكويت وهو أول مجلس استشاري في تاريخ الكويت وتكون من 12 عضوا تم اختيارهم عن طريق التعيين.
في العام 1961 أول إصدار للدينار الكويتي.
في العام 1976 تأسيس شركة أبل.
في العام 1982 طائرة كونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحلق لآخر مرة إلى كراكاس وريو دي جانيرو.
في العام 1989 تنصيب ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين.
في العام 2001 الشرطة اليوغسلافية تلقي القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسفيتش لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.
في العام 2002 الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدينة جنين استمرت حتى 12 أبريل.
في العام 2009 كرواتيا وألبانيا تنضمان إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».
في العام 2010 أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية تنسحب من الانتخابات الرئاسية.
من مواليد اليوم الـ1 من أبريل
في العام 1873 سيرجي رخمانينوف، موسيقي روسي.
من ذاكرة اليوم الـ31 من مارس
في العام 1492 ملكة إسبانيا إيزابيلا الأولى تصدر مرسوم الحمراء الذي نص على أن يتحول جميع رعاياها المسلمين واليهود وعددهم 150 ألفا إلى المسيحية أو أن يرحلوا عن إسبانيا نهائيا.
في العام 1917 الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها جزر العذراء الأميركية.
في العام 1931 زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا ما أدى إلى تدميرها ومصرع 30000 شخص.
في العام 1979 انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطة وإعلان استقلال الجزيرة.
في العام 1991 الجورجيون يصوتون لصالح انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفييتي.
في العام 2009 بدء انسحاب القوات البريطانية رسميا من العراق بعد ست سنوات من وجودها في جنوب العراق.
في العام 2014 وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا بسبب تفشي وباء إيبولا في غرب إفريقيا.
من مواليد اليوم الـ31 من مارس
في العام 1519 الملك هنري الثاني ملك فرنسا.
في العام 1596 رينيه ديكارت، فيلسوف فرنسي.
في العام 1732 جوزيف هايدن، موسيقي نمساوي.
في العام 1948 آل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة من العام 1993 إلى 2001، وحاصل على جائزة نوبل للسلام العام 2007.
من وفيات اليوم الـ31 من مارس
في العام 1727 إسحاق نيوتن، عالم رياضيات وفيزياء إنجليزي ومكتشف جاذبية الأرض.
في العام 1978 تشارلز بست، عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.
من ذاكرة اليوم الـ4 من أبريل