من ذاكرة اليوم ال 7 من أبريل

في العام 332 قبل الميلاد تأسيس مدينة الاسكندرية المصرية

في العام 1652 الهولنديون يكتشفون منطقة الكاب في أفريقيا

في العام 1795 تاريخ بداية الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلوغرام وغيرها

في العام 1922 أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران بين طائرتين فرنسية وانجليزية فوق بيكاردي شمال باريس ومات جميع الركاب مع الطاقمين وعددهم 7

في العام 1939 أيطاليا تغزو ألبانيا في بداية الحرب العالمية الثانية

في العام 1947 تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق

في العام 1948 تأسيس منظمة الصحة العالمية

في العام 1963 إعلان يوغوسلافيا جمهورية اتحادية وجوزيف بروستيتو رئيسا لها مدى الحياة

في العام 1969 الميلاد الرمزي لشبكة الانترنت

في العام 1992 صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة

في العام 1994 بدياة علمية الابادة الجماعية في رواندا

في العام 2003 القوات الأميركية تدخل إلى العاصمة العراقية بغداد بعد أيام من بدء الحملة العسكرية للحرب الأميركية على العراق