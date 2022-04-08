من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل
في العام 1904 توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي
في العام 1946 عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم
في العام 1948 مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل
في العام 1957 إعادة افتتاح قناة السويس المصرية أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي
في العام 1970 القوات الجوية الاسرائليية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلا
في العام 1985 الهند تقاضي شركة الكيماويات union carbite على مقتل ألفين من الهنود وإصابة مئات الآلاف في حادثة بوبال
في العام 1993 مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا
من ذاكرة اليوم ال 7 من أبريل
من ذاكرة اليوم ال 7 من أبريل
في العام 332 قبل الميلاد تأسيس مدينة الاسكندرية المصرية
في العام 1652 الهولنديون يكتشفون منطقة الكاب في أفريقيا
في العام 1795 تاريخ بداية الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلوغرام وغيرها
في العام 1922 أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران بين طائرتين فرنسية وانجليزية فوق بيكاردي شمال باريس ومات جميع الركاب مع الطاقمين وعددهم 7
في العام 1939 أيطاليا تغزو ألبانيا في بداية الحرب العالمية الثانية
في العام 1947 تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق
في العام 1948 تأسيس منظمة الصحة العالمية
في العام 1963 إعلان يوغوسلافيا جمهورية اتحادية وجوزيف بروستيتو رئيسا لها مدى الحياة
في العام 1969 الميلاد الرمزي لشبكة الانترنت
في العام 1992 صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة
في العام 1994 بدياة علمية الابادة الجماعية في رواندا
في العام 2003 القوات الأميركية تدخل إلى العاصمة العراقية بغداد بعد أيام من بدء الحملة العسكرية للحرب الأميركية على العراق
من ذاكرة اليوم الـ 6 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ6 من أبريل
في العام 1250 هزيمة الصليبيين في موقعة المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.
في العام 1814 نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر الأبيض المتوسط.
في العام 1890 القوات الفرنسية تغزو غرب السودان وتحتل بلدة "سيجو".
في العام 1896 افتتاح أول دورة للألعاب الأولمبية في أثينا.
في العام 1909 المكتشف الأميركي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.
في العام 1917 الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى.
في العام 1919 بدء ثورة المهاتما غاندي في الهند.
في العام 1985 إطاحة المشير جعفر نميري من الحكم بعد اضطرابات دامت لعدة أيام في السودان.
في العام 1992 دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك.
في العام 1994 بداية الحرب العرقية في رواندا عندما أقدم متطرفون على إسقاط طائرة كانت تقل أول رئيسين لرواندا وبوروندي من أغلبية الهوتو.
في العام 2010 الرئيس الأميركي باراك أوباما يكشف عن العقيدة النووية الجديدة للولايات المتحدة وأنها لن تستخدم أبدا السلاح النووي ضد عدو لا يمتلك هذا السلاح.
من مواليد اليوم الـ6 من أبريل
في العام 1483 رفائيل، رسام ونحات إيطالي.
في العام 1981 دريعان الدريعان، ممثل سعودي.
من وفيات اليوم الـ6 من أبريل
في العام 1199 الملك ريتشارد الأول، ملك إنجلترا.
في العام 2000 الحبيب بورقيبة، رئيس تونس
من ذاكرة اليوم الـ5 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ5 من أبريل
في العام 823 البابا باسكال الأول يتوج لوثر الأول ملكا على إيطاليا.
في العام 1799 الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في الصعيد.
في العام 1822 إبعاد عمر مكرم عن القاهرة إلى طنطا بأمر من محمد علي باشا.
في العام 1955 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفا له.
في العام 1980 السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.
في العام 1984 لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.
في العام 1988 اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية "الجابرية" أثناء رحلتها من تايلاند إلى الكويت ودامت عملية الاختطاف 16 يوما قتل خلالها مواطنان كويتيان وألقيت جثتاهما من الطائرة.
في العام 1999 ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي استعدادا لمحاكمتهما بسبب الاشتباه بتسببهما في تفجير طائرة بان إم الأمريكية فوق لوكربي عام 1988.
في العام 2014 العلماء يكتشفون أن أحد أقمار زحل وهو إنسيلادوس يتمتع بمحيط من المياه السائلة أسفل سطحه المتجمد.
من مواليد اليوم الـ5 من أبريل
في العام 1588 توماس هوبز فيلسوف وعالم رياضيات إنجليزي.
في العام 1942 ملحم بركات مطرب وملحن لبناني.
من وفيات اليوم الـ5 من أبريل
في العام 1987 نعمان عاشور كاتب مصري.
في العام 1999 عبد الرزاق البصير أديب كويتي.
في العام 2008 شارلتون هيستون ممثل أميركي.
من ذاكرة اليوم الـ4 من أبريل
في العام 970 جوهر الصقلي يبدأ في إنشاء الجامع الأزهر.
في العام 1818 الكونغرس الأميركي يقر العلم الأميركي المكون من 13 خطا أحمر وأبيض و20 نجمة مع إضافة نجمة عند دخول أي ولاية جديدة.
في العام 1841 جون تايلر يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفا للرئيس ويليام هنري هاريسون الذي توفي بعد شهر من توليه الرئاسة.
في العام 1905 زلزال عنيف يهز مدينة "كانغرا" الهندية يؤدي إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص.
في العام 1939 وفاة ملك العراق غازي الأول إثر حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء.
في العام 1949 توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن.
في العام 1960 السنغال تعلن استقلالها عن فرنسا.
في العام 1968 اغتيال القس مارتن لوثر كينغ راعى الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في مدينة ممفيس.
في العام 1973 افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك رسميا.
في العام 1979 تنفيذ حكم الإعدام برئيس وزراء باكستان المخلوع ذو الفقار علي بوتو.
في العام 1985 وكالة الفضاء الأميركية ناسا تعلن عن اختيار الأمير سلطان بن سلمان كأحد رواد مكوك الفضاء ديسكفري في إحدى رحلاته.
من مواليد اليوم الـ4 من أبريل
في العام 188 كاراكلا إمبراطور روماني.
في العام 1952 غاري مور مطرب بريطاني.
في العام 1954 علي الحجار مطرب مصري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لزيادة الوعي حول الألغام ومعارضتها
من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل