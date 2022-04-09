من ذاكرة اليوم الـ9 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل

في العام 1904 توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي

في العام 1946 عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم

في العام 1948 مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل

في العام 1957 إعادة افتتاح قناة السويس المصرية أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي

في العام 1970 القوات الجوية الاسرائليية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلا

في العام 1985 الهند تقاضي شركة الكيماويات union carbite على مقتل ألفين من الهنود وإصابة مئات الآلاف في حادثة بوبال

في العام 1993 مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا