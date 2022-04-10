من ذاكرة اليوم الـ 10 من أبريل
في العام 1941 القوات الألمانية بقيادة المشير إرفين رومل تنجح بالاستيلاء على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها
في العام 1946 عقد أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكانت من نتائجها فوز 39 امرأة
في العام 1957 الحكومة الأردنية برئاسة سليمان النابلسي تقدم استقالتها للملك حسين بسبب تصادم الرؤى بينهم حول السعي للانضمام إلى حلف بغداد
في العام 1960 مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على كافة الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة
في العام 1972 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي و70 دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية
في العام 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 90.24 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق والأمين العام لحزب العمال الجزائري لويزا حنون تحل ثانية بنسبة 4.22 في المئة من الأصوات
ومن مواليد الـ10 من أبريل 1910 ولد عمر أبو ريشة شاعر سوري
في العام 1933 ولد عمر الشريف ممثل مصري
في العام 1940 ولدت نوال أبو الفتوح ممثلة مصرية
في العام 1952 ستيفن سيغال ممثل أميركي
في العام 1959 ولد سمير الناصر ممثل سعودي
في العام 1973 ولد روبيرتو كارلوس لاعب كرة قدم برازيلي
في العام 1981 ولدت مي نور الشريف ممثلة مصرية
ومن وفيات الـ10 من أبريل 1985 توفي البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية
في العام 1931 توفي جبران خليل جبران شاعر أميركي من أصل لبناني وأحد شعراء المهجر
في العام 1973 توفي كمال ناصر شاعر ومناضل فلسطيني
من ذاكرة اليوم الـ9 من أبريل
في العام 1928 الحكومة التركية تتبنى قانونا يفصل بين الدين والدولة وتعلن تبني الدولة للعلمانية
في العام 1938 التونسيون ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي فيما عرف بثورة 9 أبريل
في العام 1940 ألمانيا النازية تحتل الدانمارك والنرويج في الحرب العالمية الثانية
في العام 1952 اصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بجبل ميهارا ويتسبب ذلك بمقتل 37 شخصاً
في العام 1953 انشاء اتحاد البريد العربي
في العام 1963 الولايات المتحدة تقرر منح المواطنة الفخرية للزعيم البريطاني ونستون تشرشل ليكون أول أجنبي يحصل على هذه الصفة
في العام 1965 مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان وذلك في بداية الحرب الثانية بينهما
في العام 1967 أول طائرة بوينغ 737 تقوم برحلة تجريبية
في العام 1980 الحكومة العراقية تعدم المفكر الإسلامي السيد محمد بقر الصدر وأخته آمنة الصدر
في العام 1981 اصطدام غواصة نووية أميركية بسفينة شحن يابانية
في العام 1989 قوات سوفيتية تقوم بقتل 20 شخصا وإصابة المئات أثناء قمع مظاهرة سلمية في تبليسة ضد الحكم السوفيتي ويعتبر هذا التاريخ يوما وطنيا في جورجيا
في العام 1991 إعلان استقلال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي
في العام 1991 القوات السوفيتية تبدأ بالانسحاب من بولندا
في العام 1992 محكمة اتحادية في الولايات المتحدة تصدر حكما بسجن رئيس بنما الأسبق مانويل نورييغا وذلك بتهمة التورط بتجارة المخدرات
في العام 2003 سقوط حزب البعث الحاكم في العراق بقيادة الرئيس صدام حسين وذلك بدخول قوات التحالف إلى العاصمة بغداد وإسقاط تمثال صدام الموجود في ساحة الفردوس
في العام 2004 عبد العزيز بوتفليقة يفوز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية فترة رئاسية ثانية
في العام 2005 ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز يتزوج من كاميلا باركر بولز والملكة اليزابيث الثانية تمنحها لقب دوقة كورنوال
ومن مواليد الـ9 من أبريل 1336 ولد تيمور لنك قائد عسكري مغولي
في العام 1821 شارل بودلير شاعر فرنسي
في العام 1945 عمر خورشيد ممثل ومغني مصري
في العام 1990 ولدت كريستين استيورات ممثلة أميركية
ومن وفيات الـ9 من أبريل 1981 توفي يحيى الطاهر عبد الله كاتب مصري
في العام 1982 توفيت زوزو ماضي ممثلة مصرية
في العام 2012 توفي فؤاد خليل ممثل مصري
من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل
في العام 1904 توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي
في العام 1946 عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم
في العام 1948 مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل
في العام 1957 إعادة افتتاح قناة السويس المصرية أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي
في العام 1970 القوات الجوية الاسرائليية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلا
في العام 1985 الهند تقاضي شركة الكيماويات union carbite على مقتل ألفين من الهنود وإصابة مئات الآلاف في حادثة بوبال
في العام 1993 مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا
من ذاكرة اليوم ال 7 من أبريل
من ذاكرة اليوم ال 7 من أبريل
في العام 332 قبل الميلاد تأسيس مدينة الاسكندرية المصرية
في العام 1652 الهولنديون يكتشفون منطقة الكاب في أفريقيا
في العام 1795 تاريخ بداية الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلوغرام وغيرها
في العام 1922 أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران بين طائرتين فرنسية وانجليزية فوق بيكاردي شمال باريس ومات جميع الركاب مع الطاقمين وعددهم 7
في العام 1939 أيطاليا تغزو ألبانيا في بداية الحرب العالمية الثانية
في العام 1947 تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق
في العام 1948 تأسيس منظمة الصحة العالمية
في العام 1963 إعلان يوغوسلافيا جمهورية اتحادية وجوزيف بروستيتو رئيسا لها مدى الحياة
في العام 1969 الميلاد الرمزي لشبكة الانترنت
في العام 1992 صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة
في العام 1994 بدياة علمية الابادة الجماعية في رواندا
في العام 2003 القوات الأميركية تدخل إلى العاصمة العراقية بغداد بعد أيام من بدء الحملة العسكرية للحرب الأميركية على العراق
من ذاكرة اليوم الـ 6 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ6 من أبريل
في العام 1250 هزيمة الصليبيين في موقعة المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.
في العام 1814 نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر الأبيض المتوسط.
في العام 1890 القوات الفرنسية تغزو غرب السودان وتحتل بلدة "سيجو".
في العام 1896 افتتاح أول دورة للألعاب الأولمبية في أثينا.
في العام 1909 المكتشف الأميركي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.
في العام 1917 الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى.
في العام 1919 بدء ثورة المهاتما غاندي في الهند.
في العام 1985 إطاحة المشير جعفر نميري من الحكم بعد اضطرابات دامت لعدة أيام في السودان.
في العام 1992 دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك.
في العام 1994 بداية الحرب العرقية في رواندا عندما أقدم متطرفون على إسقاط طائرة كانت تقل أول رئيسين لرواندا وبوروندي من أغلبية الهوتو.
في العام 2010 الرئيس الأميركي باراك أوباما يكشف عن العقيدة النووية الجديدة للولايات المتحدة وأنها لن تستخدم أبدا السلاح النووي ضد عدو لا يمتلك هذا السلاح.
من مواليد اليوم الـ6 من أبريل
في العام 1483 رفائيل، رسام ونحات إيطالي.
في العام 1981 دريعان الدريعان، ممثل سعودي.
من وفيات اليوم الـ6 من أبريل
في العام 1199 الملك ريتشارد الأول، ملك إنجلترا.
في العام 2000 الحبيب بورقيبة، رئيس تونس
من ذاكرة اليوم الـ 10 من أبريل