من ذاكرة اليوم الـ 11 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 11 من أبريل:
في العام 1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى
في العام 1899 الولايات المتحدة تتولى شؤون جزر الفليبين بدلا من إسبانيا
في العام 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية
في العام 1932 نجاة رئيس المجلس النيابي السوري صبحي بركات من محاولة اغتيال في بيروت قام بها طالب سوري في الجامعة الأميركية
في العام 1956 الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من 200000 جندي من الأفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني
في العام 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء
في العام 1986 مذنب هالي يدخل لمدار يعتبر أقرب نقطة إلى الأرض
في العام 1990 اتفاق أميركي سوفييتي على تدمير %8 من مخزون الأسلحة الكيميائية
في العام 1992 الجيش الجمهوري الإيرلندي المناوئ للسيطرة البريطانية على إيرلندا الشمالية يفجر قنبلة في حي المال في العاصمة البريطانية لندن وقد أدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص
في العام 2001 الصين تطلق سراح طاقم طائرة تجسس أميركية هبطت اضطراريا بعد ارتطامها في الجو مع مقاتلة صينية
في العام 2006 الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السليمة وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم
في العام 2010 بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة
في العام 2011 عملية عسكرية تؤدي إلى اعتقال رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو وتسليمه إلى سلطات الرئيس المنتخب الحسن وتارا
في العام 2016 مجلس الوزراء السعودي يعيد تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك عبر الحد من صلاحياتها التنفيذية ودفعها إلى التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن الداخلية السعودية الأخرى
ومن مواليد الـ11 من أبريل 1938 ولد عبد الرحمن الأبنودي شاعر مصري
في العام 1948 مارتشيلو ليبي لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي
في العام 1988 ولدت مشاعل عقيل مذيعة كويتية
ومن وفيات الـ11 من أبريل 1856 توفي خوان سانتا ماريا البطل القومي لكوستاريكا
في العام 1991 توفيت جميلة العلالي شاعرة وأديبة مصرية
في العام 2012 توفي أحمد بن بيلا رئيس الجزائر
في العام 2015 توفي أحمد الصالح ممثل كويتي
من ذاكرة اليوم الـ 10 من أبريل
في العام 1941 القوات الألمانية بقيادة المشير إرفين رومل تنجح بالاستيلاء على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها
في العام 1946 عقد أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكانت من نتائجها فوز 39 امرأة
في العام 1957 الحكومة الأردنية برئاسة سليمان النابلسي تقدم استقالتها للملك حسين بسبب تصادم الرؤى بينهم حول السعي للانضمام إلى حلف بغداد
في العام 1960 مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على كافة الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة
في العام 1972 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي و70 دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية
في العام 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 90.24 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق والأمين العام لحزب العمال الجزائري لويزا حنون تحل ثانية بنسبة 4.22 في المئة من الأصوات
ومن مواليد الـ10 من أبريل 1910 ولد عمر أبو ريشة شاعر سوري
في العام 1933 ولد عمر الشريف ممثل مصري
في العام 1940 ولدت نوال أبو الفتوح ممثلة مصرية
في العام 1952 ستيفن سيغال ممثل أميركي
في العام 1959 ولد سمير الناصر ممثل سعودي
في العام 1973 ولد روبيرتو كارلوس لاعب كرة قدم برازيلي
في العام 1981 ولدت مي نور الشريف ممثلة مصرية
ومن وفيات الـ10 من أبريل 1985 توفي البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية
في العام 1931 توفي جبران خليل جبران شاعر أميركي من أصل لبناني وأحد شعراء المهجر
في العام 1973 توفي كمال ناصر شاعر ومناضل فلسطيني
من ذاكرة اليوم الـ9 من أبريل
في العام 1928 الحكومة التركية تتبنى قانونا يفصل بين الدين والدولة وتعلن تبني الدولة للعلمانية
في العام 1938 التونسيون ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي فيما عرف بثورة 9 أبريل
في العام 1940 ألمانيا النازية تحتل الدانمارك والنرويج في الحرب العالمية الثانية
في العام 1952 اصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بجبل ميهارا ويتسبب ذلك بمقتل 37 شخصاً
في العام 1953 انشاء اتحاد البريد العربي
في العام 1963 الولايات المتحدة تقرر منح المواطنة الفخرية للزعيم البريطاني ونستون تشرشل ليكون أول أجنبي يحصل على هذه الصفة
في العام 1965 مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان وذلك في بداية الحرب الثانية بينهما
في العام 1967 أول طائرة بوينغ 737 تقوم برحلة تجريبية
في العام 1980 الحكومة العراقية تعدم المفكر الإسلامي السيد محمد بقر الصدر وأخته آمنة الصدر
في العام 1981 اصطدام غواصة نووية أميركية بسفينة شحن يابانية
في العام 1989 قوات سوفيتية تقوم بقتل 20 شخصا وإصابة المئات أثناء قمع مظاهرة سلمية في تبليسة ضد الحكم السوفيتي ويعتبر هذا التاريخ يوما وطنيا في جورجيا
في العام 1991 إعلان استقلال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي
في العام 1991 القوات السوفيتية تبدأ بالانسحاب من بولندا
في العام 1992 محكمة اتحادية في الولايات المتحدة تصدر حكما بسجن رئيس بنما الأسبق مانويل نورييغا وذلك بتهمة التورط بتجارة المخدرات
في العام 2003 سقوط حزب البعث الحاكم في العراق بقيادة الرئيس صدام حسين وذلك بدخول قوات التحالف إلى العاصمة بغداد وإسقاط تمثال صدام الموجود في ساحة الفردوس
في العام 2004 عبد العزيز بوتفليقة يفوز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية فترة رئاسية ثانية
في العام 2005 ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز يتزوج من كاميلا باركر بولز والملكة اليزابيث الثانية تمنحها لقب دوقة كورنوال
ومن مواليد الـ9 من أبريل 1336 ولد تيمور لنك قائد عسكري مغولي
في العام 1821 شارل بودلير شاعر فرنسي
في العام 1945 عمر خورشيد ممثل ومغني مصري
في العام 1990 ولدت كريستين استيورات ممثلة أميركية
ومن وفيات الـ9 من أبريل 1981 توفي يحيى الطاهر عبد الله كاتب مصري
في العام 1982 توفيت زوزو ماضي ممثلة مصرية
في العام 2012 توفي فؤاد خليل ممثل مصري
من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 8 من أبريل
في العام 1904 توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي
في العام 1946 عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم
في العام 1948 مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل
في العام 1957 إعادة افتتاح قناة السويس المصرية أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي
في العام 1970 القوات الجوية الاسرائليية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلا
في العام 1985 الهند تقاضي شركة الكيماويات union carbite على مقتل ألفين من الهنود وإصابة مئات الآلاف في حادثة بوبال
في العام 1993 مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا
من ذاكرة اليوم ال 7 من أبريل
من ذاكرة اليوم ال 7 من أبريل
في العام 332 قبل الميلاد تأسيس مدينة الاسكندرية المصرية
في العام 1652 الهولنديون يكتشفون منطقة الكاب في أفريقيا
في العام 1795 تاريخ بداية الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلوغرام وغيرها
في العام 1922 أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران بين طائرتين فرنسية وانجليزية فوق بيكاردي شمال باريس ومات جميع الركاب مع الطاقمين وعددهم 7
في العام 1939 أيطاليا تغزو ألبانيا في بداية الحرب العالمية الثانية
في العام 1947 تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق
في العام 1948 تأسيس منظمة الصحة العالمية
في العام 1963 إعلان يوغوسلافيا جمهورية اتحادية وجوزيف بروستيتو رئيسا لها مدى الحياة
في العام 1969 الميلاد الرمزي لشبكة الانترنت
في العام 1992 صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة
في العام 1994 بدياة علمية الابادة الجماعية في رواندا
في العام 2003 القوات الأميركية تدخل إلى العاصمة العراقية بغداد بعد أيام من بدء الحملة العسكرية للحرب الأميركية على العراق
من ذاكرة اليوم الـ 11 من أبريل