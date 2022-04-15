من ذاكرة اليوم الـ 15 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 11 من أبريل:

في العام 1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى

في العام 1899 الولايات المتحدة تتولى شؤون جزر الفليبين بدلا من إسبانيا

في العام 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية

في العام 1932 نجاة رئيس المجلس النيابي السوري صبحي بركات من محاولة اغتيال في بيروت قام بها طالب سوري في الجامعة الأميركية

في العام 1956 الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من 200000 جندي من الأفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني

في العام 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء

في العام 1986 مذنب هالي يدخل لمدار يعتبر أقرب نقطة إلى الأرض

في العام 1990 اتفاق أميركي سوفييتي على تدمير %8 من مخزون الأسلحة الكيميائية

في العام 1992 الجيش الجمهوري الإيرلندي المناوئ للسيطرة البريطانية على إيرلندا الشمالية يفجر قنبلة في حي المال في العاصمة البريطانية لندن وقد أدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص

في العام 2001 الصين تطلق سراح طاقم طائرة تجسس أميركية هبطت اضطراريا بعد ارتطامها في الجو مع مقاتلة صينية

في العام 2006 الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السليمة وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم

في العام 2010 بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة

في العام 2011 عملية عسكرية تؤدي إلى اعتقال رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو وتسليمه إلى سلطات الرئيس المنتخب الحسن وتارا

في العام 2016 مجلس الوزراء السعودي يعيد تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك عبر الحد من صلاحياتها التنفيذية ودفعها إلى التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن الداخلية السعودية الأخرى

ومن مواليد الـ11 من أبريل 1938 ولد عبد الرحمن الأبنودي شاعر مصري

في العام 1948 مارتشيلو ليبي لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي

في العام 1988 ولدت مشاعل عقيل مذيعة كويتية

ومن وفيات الـ11 من أبريل 1856 توفي خوان سانتا ماريا البطل القومي لكوستاريكا

في العام 1991 توفيت جميلة العلالي شاعرة وأديبة مصرية

في العام 2012 توفي أحمد بن بيلا رئيس الجزائر

في العام 2015 توفي أحمد الصالح ممثل كويتي

