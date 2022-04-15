من ذاكرة اليوم الـ 15 من أبريل
في العام 1517 إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية وكان ذلك إيذانا بانتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية
في العام 1929 افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا في أوساكا في اليابان
في العام 1958 انعقاد مؤتمر أكرا والذي انعقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي نكروما ويعتبر نواة للوحدة الأفريقية
في العام 1961 بدء الهجوم الأميركي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير
في العام 1982 تنفيذ حكم الإعدام بخالد الاسلامبولي وخمسة من معاونيه بتهمة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات
في العام 1983 افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند
في العام 1989 بداية مظاهرات الطلاب الصينيين في ميدان تيان ان مين وذلك بالمطالبة بالإصلاح والديمقراطية
في العام 2002 السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على مروان البرغوثي
في العام 2010 الرئيس القرغيزي المخلوع قوربان بك باجايف يستقيل من منصيه ويغادر إلى كازاخستان
في العام 2013 انفجار ماراثون بوسطن بعبوة ناسفة يؤدي إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 100 آخرين
ومن مواليد الـ 15 من أبريل في العام 1452 ليوناردو دا فينشي رسام إيطالي وأحد فناني عصر النهضة
في العام 1839 ولد يعقوب صنوع رائد من رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة
في العام 1858 ولد إميل دوركايم فيلسوف وعالم في الاجتماع الفرنسي
في العام 1894 ولد نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي
في العام 1910 ولدت الممثلة المصرية أمينة رزق
ومن وفيات الـ 15 من أبريل في العام 1980 جان بول سارتر كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائز نوبل في الأدب عام 1964
في العام 1990 توفيت غريتا غاربو الممثلة السويدية
من ذاكرة اليوم الـ 14 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 14 من أبريل:
في العام 1182 افتتاح جامع إشبيلية الكبير بعد 10 سنوات من البناء
في العام 1699 مولد ديانة السيخ في شمال الهند حسب التقويم الناناكشاهي
في العام 1775 بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أميركية لمكافحة الرق
في العام 1844 اندلاع معارك عنيفة بين الجزائريين والفرنسيين في منطقة جبال الأوراس بقيادة أحمد باي واستمرت المعارك 20 يوماً
في العام 1849 المجر تستقل عن النمسا
في العام 1894 توماس إديسون يعرض كاينتوسكوب بعرض الصور المتحركة
في العام 1883 ألكسندر غراهام بل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين
في العام 1912 السفينة تيتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي ما أدى إلى غرقها بعد أكثر من ثلاث ساعات في اليوم التالي
في العام 1448 عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين في طبريا حيث قتلت 50 فلسطينيا من أصل 90 هم سكان القرية
في العام 1956 عرض أول شريط فيديو في مؤتمر منظمة الوطنية للمذيعين
في العام 2014 صحيفتا الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية تحصلان على جائزة بوليتزر لنشرهما الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن
في العام 2015 مجلس الأمن الدولي يعترف بشرعية عملية عاصفة الحزم عبر إقرار مشروع القرار العربي بشأن اليمن
ومن مواليد الـ 14 من أبريل في العام 1126 ابن رشد فيلسوف وطبيب وفقيه وقاضي مسلم ولد في مدينة قرطبة في الأندلس
في العام 1906 ولد فيصل بن عبد العزيز آل سعود ثالث ملوك المملكة العربية السعودية
في العام 1925 ولد محمد الفيتوري السياسي والحقوقي التونسي
في العام 1929 ولد الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر
ومن وفيات الـ14 من أبريل في العام 1759 جورج فريدريك هاندل الموسيقي الألماني الإنكليزي
من ذاكرة اليوم الـ 12 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 12 من أبريل:
في العام 1663 الدولة العثمانية تعلن الحرب على الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية
في العام 1937 السير فرانك ويتل يختبر أول محرك نفاث وهو على الأرض و المصمم لتشغيل طائرة في مصنع بريدج تومبسون هيوستن في مدينة راجبي في إنجلترا
في العام 1945 وفاة رئيس الولايات المتحدة فرانك روزفلت ونائبه هاري ترومان يتولى الرئاسة خلفا له ليصبح الرئيس الثالث والثلاثين لها
في العام 1946 سوريا تحصل على استقلالها من الانتداب الفرنسي
في العام 1954 فيتنام الشمالية تحصل على اعتراف فرنسا بها
في العام 1961 رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين يقوم بأول رحلة إلى الفضاء على متن السفينة فوستيك
في العام 1968 الانتهاء من أعمال أول ناطحة سحاب بارتفاع 147 مترا وتتكون من 36 طابقا في كاسوميجاسيكي في طوكيو
في العام 1988 جامعة هارفارد تعلن عن نجاح علمائها في إنتاج سلالة جديدة من الفئران بعد استخدام الهندسة الوراثية لأول مرة
في العام 1989 طائرة الخطوط الجوية البريطانية الكونكورد تفقد جزءا كبيرا من دفتها في رحلة بين كرايس تشيرشرن وسيدني
في العام 1992 افتتاح الفرع الأوروبي لمدينة الملاهي الأميركية الشهيرة ديزني لاند في فرنسا وحملت اسم يورو ديزني
ومن مواليد الـ12 من أبريل 1909 ولدت الممثلة المصرية زوزو شكيب
في العام 1942 ولد جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا
في العام 1964 ولدت دينا راقصة شرقية وممثلة مصرية
ومن وفيات الـ12 من أبريل عام 238 توفى جورديان الأول الأمبراطور الروماني الثامن والعشرون
في العام 2003 توفي الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة
من ذاكرة اليوم الـ 11 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 11 من أبريل:
في العام 1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى
في العام 1899 الولايات المتحدة تتولى شؤون جزر الفليبين بدلا من إسبانيا
في العام 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية
في العام 1932 نجاة رئيس المجلس النيابي السوري صبحي بركات من محاولة اغتيال في بيروت قام بها طالب سوري في الجامعة الأميركية
في العام 1956 الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من 200000 جندي من الأفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني
في العام 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء
في العام 1986 مذنب هالي يدخل لمدار يعتبر أقرب نقطة إلى الأرض
في العام 1990 اتفاق أميركي سوفييتي على تدمير %8 من مخزون الأسلحة الكيميائية
في العام 1992 الجيش الجمهوري الإيرلندي المناوئ للسيطرة البريطانية على إيرلندا الشمالية يفجر قنبلة في حي المال في العاصمة البريطانية لندن وقد أدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص
في العام 2001 الصين تطلق سراح طاقم طائرة تجسس أميركية هبطت اضطراريا بعد ارتطامها في الجو مع مقاتلة صينية
في العام 2006 الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السليمة وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم
في العام 2010 بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة
في العام 2011 عملية عسكرية تؤدي إلى اعتقال رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو وتسليمه إلى سلطات الرئيس المنتخب الحسن وتارا
في العام 2016 مجلس الوزراء السعودي يعيد تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك عبر الحد من صلاحياتها التنفيذية ودفعها إلى التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن الداخلية السعودية الأخرى
ومن مواليد الـ11 من أبريل 1938 ولد عبد الرحمن الأبنودي شاعر مصري
في العام 1948 مارتشيلو ليبي لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي
في العام 1988 ولدت مشاعل عقيل مذيعة كويتية
ومن وفيات الـ11 من أبريل 1856 توفي خوان سانتا ماريا البطل القومي لكوستاريكا
في العام 1991 توفيت جميلة العلالي شاعرة وأديبة مصرية
في العام 2012 توفي أحمد بن بيلا رئيس الجزائر
في العام 2015 توفي أحمد الصالح ممثل كويتي
من ذاكرة اليوم الـ 10 من أبريل
في العام 1941 القوات الألمانية بقيادة المشير إرفين رومل تنجح بالاستيلاء على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها
في العام 1946 عقد أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكانت من نتائجها فوز 39 امرأة
في العام 1957 الحكومة الأردنية برئاسة سليمان النابلسي تقدم استقالتها للملك حسين بسبب تصادم الرؤى بينهم حول السعي للانضمام إلى حلف بغداد
في العام 1960 مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على كافة الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة
في العام 1972 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي و70 دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية
في العام 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 90.24 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق والأمين العام لحزب العمال الجزائري لويزا حنون تحل ثانية بنسبة 4.22 في المئة من الأصوات
ومن مواليد الـ10 من أبريل 1910 ولد عمر أبو ريشة شاعر سوري
في العام 1933 ولد عمر الشريف ممثل مصري
في العام 1940 ولدت نوال أبو الفتوح ممثلة مصرية
في العام 1952 ستيفن سيغال ممثل أميركي
في العام 1959 ولد سمير الناصر ممثل سعودي
في العام 1973 ولد روبيرتو كارلوس لاعب كرة قدم برازيلي
في العام 1981 ولدت مي نور الشريف ممثلة مصرية
ومن وفيات الـ10 من أبريل 1985 توفي البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية
في العام 1931 توفي جبران خليل جبران شاعر أميركي من أصل لبناني وأحد شعراء المهجر
في العام 1973 توفي كمال ناصر شاعر ومناضل فلسطيني
من ذاكرة اليوم الـ 15 من أبريل