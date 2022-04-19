من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل:
في عام 1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة
في عام 1961 اجتماع في قصر السيف في الكويت بين أمير الكويت الشيخ عبد الله سالم الصباح والمقيم السياسي البريطاني في الخليج ويليام لوس للتفاوض على إلغاء اتفاقية 1899 بين الكويت والمملكة المتحدة
في عام 1964 بدء بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ للمرة الأولى
في عام 1974 المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات
في عام 1986 مجلس المطارنة الموارنة ينتخب المطران نصر الله صفير بطريرك للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك المستقيل أنطون بطرس خريش
في عام 1995 شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفيدرالي في أوكلاهوما وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا
في عام 2003 إعادة انتخاب أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62 % من مجمل أصوات الناخبين
في عام 2005 انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بينيدكت السادس عشر خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني
في عام 2015 محكمة جنائية مصرية تقضي بإعدام 11 متهما في أحداث استاد بور سعيد التي وقعت سنة 2012
ومن مواليد الـ19 من أبريل
في عام 793 فرديناند الأول إمبراطور النمسا
في عام 1882 ولد جيتوليو فارجاس رئيس البرازيل
في عام 1937 ولد جوزيف استرادا رئيس الفلبين
في عام 1979 ولدت كيت هدسون الممثلة الأمريكية
في عام 1987 ولدت ماريا شارابوفا بطلة كرة المضرب الروسية
ومن وفيات الـ19 من أبريل
في عام 1689 الملكة كريستينا ملكة السويد
في عام 1768 جوفاني أنطونيو كانال رسام إيطالي
في عام 1824 جورج بايرون شاعر إنجليزي
في عام 1881 بينجامين دزرائيلي رئيس وزراء المملكة المتحدة
من ذاكرة اليوم الـ 18 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 18 من أبريل:
في عام 1855 حاكم مصر محمد سعيد باشا يقرر إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية
في عام 1888 صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة
في عام 1915 سقوط طائرة الطيار الفرنسي رولان غاروس وأسره لدى الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى
في عام 1919 إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى
في عام 1955 انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية واستمر المؤتمر لـ6 أيام وكان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز
في عام 1960 استقلال طنجة وضمها إلى المغرب
في عام 1980 تأسيس جمهورية زيمبابوي
في عام 1983 تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت ومصرع جميع العاملين بها والبالغ عددهم 63 شخصًا
في عام 1996 قصف إسرائيلي لموقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي لمقتل 102 من المدنيين اللبنانيين كانوا قد لجؤوا إلى المقر هربًا من القصف تحت اسم عناقيد الغضب
ومن مواليد الـ18 من أبريل
في عام 1580 توماس ميدلتون كاتب مسرحي وشاعر إنجليزي
في عام 1948 حياة الفهد الممثلة الكويتية ومن أشهر فنانات الخليج
في عام 1970 ولد سعد الدين الحريري رئيس وزراء لبنان
ومن وفيات الـ18 من أبريل
في عام 796 هشام بن عبد الرحمن خليفة من الدولة الأموية في الأندلس
في عام 796 هشام بن عبد الرحمن أحد أمراء الدولة الأموية في الأندلس
في عام 1955 ألبرت أينشتاين عالم فيزياء نظرية وأميركي سويسري الجنسية من أصل ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 وهو صاحب نظرية النسبية
من ذاكرة اليوم 17 أبريل
في عام 1509 البابا يوليوس الثاني يضع حجر الأساس لبناء كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان
في عام 1895 توقيع معاهدة شيمونوسيكي التي اعترفت فيها الصين باستقلال كوريا
في عام 1946 جلاء الفرنسيين عن سوريا وإنهاء الانتداب الفرنسي
في عام 1961 أول هجوم على جزيرة كوبا بعد نجاح الثورة مباشرة من قبل قوات معادية للنظام الجديد في هافانا وبدعم من أميركا وذلك للإطاحة بالزعيم الجديد فيدل كاسترو
في عام 1963 توقيع ميثاق الوحدة الثلاثي بين سوريا ومصر والعراق
في عام 1966 انتخاب عبد الرحمن عارف رئيسًا للجمهورية العراقية خلفًا لأخيه عبد السلام عارف الذي قتل في حادث طائرة
في عام 1980 قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بسبب أزمة الرهائن الأميركيين المحتجزين في طهران
في عام 1984 شرطية بريطانية تلقى مصرعها بعد إطلاق نار من مبنى السفارة الليبية في لندن
في عام 1988 وقوع معركة تحرير الفاو، وهي المعركة الفاصلة في الحرب العراقية الإيرانية
في عام 2004 اغتيال الجيش الإسرائيلي القائد في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي
في عام 2008 إصدار العدد الأول من صحيفة The National باللغة الإنجليزية في أبوظبي
في عام 2014 الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة يفوز بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية
في عام 2015 التلفزيون العراقي يعلن مقتل عزت الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وحزب البعث ينفي ذلك
وفي هذا اليوم من كل عام يُحتفل بعيد الجلاء في سوريا وبيوم الأسير الفلسطيني
من ذاكرة اليوم الـ 15 من أبريل
في العام 1517 إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية وكان ذلك إيذانا بانتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية
في العام 1929 افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا في أوساكا في اليابان
في العام 1958 انعقاد مؤتمر أكرا والذي انعقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي نكروما ويعتبر نواة للوحدة الأفريقية
في العام 1961 بدء الهجوم الأميركي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير
في العام 1982 تنفيذ حكم الإعدام بخالد الاسلامبولي وخمسة من معاونيه بتهمة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات
في العام 1983 افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند
في العام 1989 بداية مظاهرات الطلاب الصينيين في ميدان تيان ان مين وذلك بالمطالبة بالإصلاح والديمقراطية
في العام 2002 السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على مروان البرغوثي
في العام 2010 الرئيس القرغيزي المخلوع قوربان بك باجايف يستقيل من منصيه ويغادر إلى كازاخستان
في العام 2013 انفجار ماراثون بوسطن بعبوة ناسفة يؤدي إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 100 آخرين
ومن مواليد الـ 15 من أبريل في العام 1452 ليوناردو دا فينشي رسام إيطالي وأحد فناني عصر النهضة
في العام 1839 ولد يعقوب صنوع رائد من رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة
في العام 1858 ولد إميل دوركايم فيلسوف وعالم في الاجتماع الفرنسي
في العام 1894 ولد نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي
في العام 1910 ولدت الممثلة المصرية أمينة رزق
ومن وفيات الـ 15 من أبريل في العام 1980 جان بول سارتر كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائز نوبل في الأدب عام 1964
في العام 1990 توفيت غريتا غاربو الممثلة السويدية
من ذاكرة اليوم الـ 14 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 14 من أبريل:
في العام 1182 افتتاح جامع إشبيلية الكبير بعد 10 سنوات من البناء
في العام 1699 مولد ديانة السيخ في شمال الهند حسب التقويم الناناكشاهي
في العام 1775 بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أميركية لمكافحة الرق
في العام 1844 اندلاع معارك عنيفة بين الجزائريين والفرنسيين في منطقة جبال الأوراس بقيادة أحمد باي واستمرت المعارك 20 يوماً
في العام 1849 المجر تستقل عن النمسا
في العام 1894 توماس إديسون يعرض كاينتوسكوب بعرض الصور المتحركة
في العام 1883 ألكسندر غراهام بل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين
في العام 1912 السفينة تيتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي ما أدى إلى غرقها بعد أكثر من ثلاث ساعات في اليوم التالي
في العام 1448 عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين في طبريا حيث قتلت 50 فلسطينيا من أصل 90 هم سكان القرية
في العام 1956 عرض أول شريط فيديو في مؤتمر منظمة الوطنية للمذيعين
في العام 2014 صحيفتا الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية تحصلان على جائزة بوليتزر لنشرهما الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن
في العام 2015 مجلس الأمن الدولي يعترف بشرعية عملية عاصفة الحزم عبر إقرار مشروع القرار العربي بشأن اليمن
ومن مواليد الـ 14 من أبريل في العام 1126 ابن رشد فيلسوف وطبيب وفقيه وقاضي مسلم ولد في مدينة قرطبة في الأندلس
في العام 1906 ولد فيصل بن عبد العزيز آل سعود ثالث ملوك المملكة العربية السعودية
في العام 1925 ولد محمد الفيتوري السياسي والحقوقي التونسي
في العام 1929 ولد الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر
ومن وفيات الـ14 من أبريل في العام 1759 جورج فريدريك هاندل الموسيقي الألماني الإنكليزي
من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل