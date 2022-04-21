في ذاكرة اليوم الـ21 من أبريل
في عام 753 قبل الميلاد أنشئت مدينة روما على يد الإمبراطور رومولوس
في عام 1802 هجوم دولة السعودية الأولى على مدينة كربلاء في العراق
في عام 1921 توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت
في عام 1941 سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسا عليها تحت الانتداب
في عام 1960 افتتاح مدينة برازيليا كعاصمة للبرازيل على يد الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك
في عام 1967 الجيش يتولى السلطة في اليونان
في عام 1981 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوافق على بيع طائرات الإنذار المبكر أواكس إلى المملكة العربية السعودية
في عام 1982 مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ بسيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية
في عام 2009 إطلاق المكتبة العالمية الرقمية التابعة لليونسكو
في عام 2015 قطار جي أر ماغليف الياباني يسجل سرعة مقدارها 603 كيلومترات في الساعة محطما بذلك الرقم القياسي كأسرع قطار في العالم
من ذاكرة اليوم الـ 20 من أبريل
في عام 1792 فرنسا تعلن الحرب على النمسا
في عام 1854 قيام تحالف دفاعي بين النمسا وبروسيا ضد روسيا
في عام 1868 اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو
في عام 1871 بداية الخدمات البريدية في طوكيو وكيوتو وأوساكا
في عام 1901 افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان
في عام 1929 إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول
في عام 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر
في عام 2008 مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب
في عام 2009 انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية
ومن مواليد الـ20 من أبريل
في عام 1429 السلطان محمد الفاتح سلطان الدولة العثمانية
في عام 1808 ولد نابليون الثالث أول رئيس للجمهورية الفرنسية وثاني إمبراطور لفرنسا
في عام 1889 ولد أدولف هتلر مستشار ألمانيا النازية
ومن وفيات الـ20 من أبريل
في عام 1472 ليون باتيستا ألبيرتي مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي
في عام 2015 إبراهيم يسري الممثل المصري
من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل:
في عام 1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة
في عام 1961 اجتماع في قصر السيف في الكويت بين أمير الكويت الشيخ عبد الله سالم الصباح والمقيم السياسي البريطاني في الخليج ويليام لوس للتفاوض على إلغاء اتفاقية 1899 بين الكويت والمملكة المتحدة
في عام 1964 بدء بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ للمرة الأولى
في عام 1974 المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات
في عام 1986 مجلس المطارنة الموارنة ينتخب المطران نصر الله صفير بطريرك للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك المستقيل أنطون بطرس خريش
في عام 1995 شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفيدرالي في أوكلاهوما وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا
في عام 2003 إعادة انتخاب أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62 % من مجمل أصوات الناخبين
في عام 2005 انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بينيدكت السادس عشر خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني
في عام 2015 محكمة جنائية مصرية تقضي بإعدام 11 متهما في أحداث استاد بور سعيد التي وقعت سنة 2012
ومن مواليد الـ19 من أبريل
في عام 793 فرديناند الأول إمبراطور النمسا
في عام 1882 ولد جيتوليو فارجاس رئيس البرازيل
في عام 1937 ولد جوزيف استرادا رئيس الفلبين
في عام 1979 ولدت كيت هدسون الممثلة الأمريكية
في عام 1987 ولدت ماريا شارابوفا بطلة كرة المضرب الروسية
ومن وفيات الـ19 من أبريل
في عام 1689 الملكة كريستينا ملكة السويد
في عام 1768 جوفاني أنطونيو كانال رسام إيطالي
في عام 1824 جورج بايرون شاعر إنجليزي
في عام 1881 بينجامين دزرائيلي رئيس وزراء المملكة المتحدة
من ذاكرة اليوم الـ 18 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ 18 من أبريل:
في عام 1855 حاكم مصر محمد سعيد باشا يقرر إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية
في عام 1888 صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة
في عام 1915 سقوط طائرة الطيار الفرنسي رولان غاروس وأسره لدى الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى
في عام 1919 إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى
في عام 1955 انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية واستمر المؤتمر لـ6 أيام وكان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز
في عام 1960 استقلال طنجة وضمها إلى المغرب
في عام 1980 تأسيس جمهورية زيمبابوي
في عام 1983 تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت ومصرع جميع العاملين بها والبالغ عددهم 63 شخصًا
في عام 1996 قصف إسرائيلي لموقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي لمقتل 102 من المدنيين اللبنانيين كانوا قد لجؤوا إلى المقر هربًا من القصف تحت اسم عناقيد الغضب
ومن مواليد الـ18 من أبريل
في عام 1580 توماس ميدلتون كاتب مسرحي وشاعر إنجليزي
في عام 1948 حياة الفهد الممثلة الكويتية ومن أشهر فنانات الخليج
في عام 1970 ولد سعد الدين الحريري رئيس وزراء لبنان
ومن وفيات الـ18 من أبريل
في عام 796 هشام بن عبد الرحمن خليفة من الدولة الأموية في الأندلس
في عام 796 هشام بن عبد الرحمن أحد أمراء الدولة الأموية في الأندلس
في عام 1955 ألبرت أينشتاين عالم فيزياء نظرية وأميركي سويسري الجنسية من أصل ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 وهو صاحب نظرية النسبية
من ذاكرة اليوم 17 أبريل
في عام 1509 البابا يوليوس الثاني يضع حجر الأساس لبناء كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان
في عام 1895 توقيع معاهدة شيمونوسيكي التي اعترفت فيها الصين باستقلال كوريا
في عام 1946 جلاء الفرنسيين عن سوريا وإنهاء الانتداب الفرنسي
في عام 1961 أول هجوم على جزيرة كوبا بعد نجاح الثورة مباشرة من قبل قوات معادية للنظام الجديد في هافانا وبدعم من أميركا وذلك للإطاحة بالزعيم الجديد فيدل كاسترو
في عام 1963 توقيع ميثاق الوحدة الثلاثي بين سوريا ومصر والعراق
في عام 1966 انتخاب عبد الرحمن عارف رئيسًا للجمهورية العراقية خلفًا لأخيه عبد السلام عارف الذي قتل في حادث طائرة
في عام 1980 قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بسبب أزمة الرهائن الأميركيين المحتجزين في طهران
في عام 1984 شرطية بريطانية تلقى مصرعها بعد إطلاق نار من مبنى السفارة الليبية في لندن
في عام 1988 وقوع معركة تحرير الفاو، وهي المعركة الفاصلة في الحرب العراقية الإيرانية
في عام 2004 اغتيال الجيش الإسرائيلي القائد في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي
في عام 2008 إصدار العدد الأول من صحيفة The National باللغة الإنجليزية في أبوظبي
في عام 2014 الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة يفوز بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية
في عام 2015 التلفزيون العراقي يعلن مقتل عزت الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وحزب البعث ينفي ذلك
وفي هذا اليوم من كل عام يُحتفل بعيد الجلاء في سوريا وبيوم الأسير الفلسطيني
في ذاكرة اليوم الـ21 من أبريل