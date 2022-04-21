في ذاكرة اليوم الـ21 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 18 من أبريل:

في عام 1855 حاكم مصر محمد سعيد باشا يقرر إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية

في عام 1888 صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة

في عام 1915 سقوط طائرة الطيار الفرنسي رولان غاروس وأسره لدى الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى

في عام 1919 إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى

في عام 1955 انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية واستمر المؤتمر لـ6 أيام وكان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز

في عام 1960 استقلال طنجة وضمها إلى المغرب

في عام 1980 تأسيس جمهورية زيمبابوي

في عام 1983 تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت ومصرع جميع العاملين بها والبالغ عددهم 63 شخصًا

في عام 1996 قصف إسرائيلي لموقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي لمقتل 102 من المدنيين اللبنانيين كانوا قد لجؤوا إلى المقر هربًا من القصف تحت اسم عناقيد الغضب

ومن مواليد الـ18 من أبريل

في عام 1580 توماس ميدلتون كاتب مسرحي وشاعر إنجليزي

في عام 1948 حياة الفهد الممثلة الكويتية ومن أشهر فنانات الخليج

في عام 1970 ولد سعد الدين الحريري رئيس وزراء لبنان

ومن وفيات الـ18 من أبريل

في عام 796 هشام بن عبد الرحمن خليفة من الدولة الأموية في الأندلس

في عام 796 هشام بن عبد الرحمن أحد أمراء الدولة الأموية في الأندلس

في عام 1955 ألبرت أينشتاين عالم فيزياء نظرية وأميركي سويسري الجنسية من أصل ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 وهو صاحب نظرية النسبية