من ذاكرة اليوم الـ23 من أبريل
في عام 749 سقوط الدولة الأموية
في عام 1904 الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا
في عام 1920 تركيا تؤسس برلمانها الأول وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة
في عام 1945 قوات الحلفاء تصل إلى نهر ""بو"" في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية
في عام 1985 إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله أدت إلى إصابته بجروح خطيرة
في عام 2002 إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد اندثارها لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية
في عام 2003 السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة أسبوعين بسبب انتشار وباء سارس
في عام 2004 مقتل 15 متشددا على يد قوات الأمن السعودية في مدينة جدة بعد مطاردة بالسيارات
ومن مواليد اليوم الـ23 من أبريل
في عام 1823 السلطان العثماني عبد المجيد الأول
في عام 1941 راي توملينسون مبرمج أميركي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني
في عام 1968 تيموثي مكفاي المسؤول الأول عن تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما
ومن وفيات الـ23 من أبريل
في عام 1616 وليام شكسبير الكاتب المسرحي الإنكليزي
في عام 1966 نعيمة عاكف ممثلة وراقصة مصرية
في عام 2007 بوريس يلدسن أول رؤساء روسيا الاتحادية
ومن المناسبات التي يحتفل بها في الـ23 من أبريل من كل عام
اليوم العالمي للكتاب
اليوم العالمي للغتين الإسبانية والإنكليزية"
في ذاكرة اليوم الـ22 من أبريل
في عام 1500 البحار البرتغالي بيدرو ألفاريز كابرال يكتشف البرازيل مصادفة ويضمها باسم مملكة البرتغال
في عام 1898 إصدار أول جريدة كردية موسومة باسم صحيفة كردستان في القاهرة فأصبح هذا اليوم يوم الصحافة الكردية
في عام 1911 بدء صدور جريدة في برافدا بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية
في عام 1945 قوات الحلفاء تستولي على بولونيا في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية
في عام 1948 عصابة هاجاناه الصهيونية تستولي على مدينة حيفا الفلسطينية بعد مذابح مروعة
في عام 1984 المملكة المتحدة تطرد موظفي السفارة الليبية في لندن بعد مقتل شرطية بريطانية كانت تحرس المتظاهرين أثناء مظاهرة ضد الزعيم معمر القذافي
في عام 2009 الناخبون في جنوب إفريقيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة الرابعة منذ انتهاء سياسة الفصل العنصري
في عام 2012 مرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسو أولاند يحل أولا في نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ويتقدم على الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي
ومن مواليد الـ22 من أبريل
في عام 1451 الملكة إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة وليون وصقلية
في عام 1724 إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني
في عام 1870 فلاديمير لينين الزعيم السوفيتي
في عام 1962 رجاء بن مليح المغنية المغربية
ومن وفيات الـ22 من أبريل
في عام 1994 ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابع والثلاثون
في ذاكرة اليوم الـ21 من أبريل
في عام 753 قبل الميلاد أنشئت مدينة روما على يد الإمبراطور رومولوس
في عام 1802 هجوم دولة السعودية الأولى على مدينة كربلاء في العراق
في عام 1921 توقيع ميثاق برشلونة الخاص بتنظيم حرية الترانزيت
في عام 1941 سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيسا عليها تحت الانتداب
في عام 1960 افتتاح مدينة برازيليا كعاصمة للبرازيل على يد الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك
في عام 1967 الجيش يتولى السلطة في اليونان
في عام 1981 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوافق على بيع طائرات الإنذار المبكر أواكس إلى المملكة العربية السعودية
في عام 1982 مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ بسيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية
في عام 2009 إطلاق المكتبة العالمية الرقمية التابعة لليونسكو
في عام 2015 قطار جي أر ماغليف الياباني يسجل سرعة مقدارها 603 كيلومترات في الساعة محطما بذلك الرقم القياسي كأسرع قطار في العالم
من ذاكرة اليوم الـ 20 من أبريل
في عام 1792 فرنسا تعلن الحرب على النمسا
في عام 1854 قيام تحالف دفاعي بين النمسا وبروسيا ضد روسيا
في عام 1868 اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو
في عام 1871 بداية الخدمات البريدية في طوكيو وكيوتو وأوساكا
في عام 1901 افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان
في عام 1929 إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول
في عام 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر
في عام 2008 مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب
في عام 2009 انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية
ومن مواليد الـ20 من أبريل
في عام 1429 السلطان محمد الفاتح سلطان الدولة العثمانية
في عام 1808 ولد نابليون الثالث أول رئيس للجمهورية الفرنسية وثاني إمبراطور لفرنسا
في عام 1889 ولد أدولف هتلر مستشار ألمانيا النازية
ومن وفيات الـ20 من أبريل
في عام 1472 ليون باتيستا ألبيرتي مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي
في عام 2015 إبراهيم يسري الممثل المصري
من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل
من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل:
في عام 1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة
في عام 1961 اجتماع في قصر السيف في الكويت بين أمير الكويت الشيخ عبد الله سالم الصباح والمقيم السياسي البريطاني في الخليج ويليام لوس للتفاوض على إلغاء اتفاقية 1899 بين الكويت والمملكة المتحدة
في عام 1964 بدء بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ للمرة الأولى
في عام 1974 المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات
في عام 1986 مجلس المطارنة الموارنة ينتخب المطران نصر الله صفير بطريرك للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك المستقيل أنطون بطرس خريش
في عام 1995 شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفيدرالي في أوكلاهوما وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا
في عام 2003 إعادة انتخاب أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62 % من مجمل أصوات الناخبين
في عام 2005 انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بينيدكت السادس عشر خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني
في عام 2015 محكمة جنائية مصرية تقضي بإعدام 11 متهما في أحداث استاد بور سعيد التي وقعت سنة 2012
ومن مواليد الـ19 من أبريل
في عام 793 فرديناند الأول إمبراطور النمسا
في عام 1882 ولد جيتوليو فارجاس رئيس البرازيل
في عام 1937 ولد جوزيف استرادا رئيس الفلبين
في عام 1979 ولدت كيت هدسون الممثلة الأمريكية
في عام 1987 ولدت ماريا شارابوفا بطلة كرة المضرب الروسية
ومن وفيات الـ19 من أبريل
في عام 1689 الملكة كريستينا ملكة السويد
في عام 1768 جوفاني أنطونيو كانال رسام إيطالي
في عام 1824 جورج بايرون شاعر إنجليزي
في عام 1881 بينجامين دزرائيلي رئيس وزراء المملكة المتحدة
من ذاكرة اليوم الـ23 من أبريل