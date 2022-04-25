من ذاكرة اليوم ال 25 من أبريل:

في عام 749 سقوط الدولة الأموية

في عام 1904 الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا

في عام 1920 تركيا تؤسس برلمانها الأول وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة

في عام 1945 قوات الحلفاء تصل إلى نهر ""بو"" في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية

في عام 1985 إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله أدت إلى إصابته بجروح خطيرة

في عام 2002 إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد اندثارها لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية

في عام 2003 السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة أسبوعين بسبب انتشار وباء سارس

في عام 2004 مقتل 15 متشددا على يد قوات الأمن السعودية في مدينة جدة بعد مطاردة بالسيارات

ومن مواليد اليوم الـ23 من أبريل

في عام 1823 السلطان العثماني عبد المجيد الأول

في عام 1941 راي توملينسون مبرمج أميركي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني

في عام 1968 تيموثي مكفاي المسؤول الأول عن تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما

ومن وفيات الـ23 من أبريل

في عام 1616 وليام شكسبير الكاتب المسرحي الإنكليزي

في عام 1966 نعيمة عاكف ممثلة وراقصة مصرية

في عام 2007 بوريس يلدسن أول رؤساء روسيا الاتحادية

ومن المناسبات التي يحتفل بها في الـ23 من أبريل من كل عام

اليوم العالمي للكتاب

اليوم العالمي للغتين الإسبانية والإنكليزية"