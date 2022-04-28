من ذاكرة اليوم 28 من أبريل

من ذاكرة اليوم ال 26 من أبريل:

في العام 1805 قوات مشاة البحرية الأميركية بقيادة الملازم الأول براسلي أوبانون تحتل مدينة درنا في ليبيا في حربها ضد والي طرابلس يوسف باشا القرمنلي

في العام 1828 الامبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجهم من السواحل الشرقية للبحر الأسود وتحتل رومانيا التي كانت تابعة للعثمانيين

في العام 1865 قوات الفرسان الاتحادية تلقي القبض على جون ويليكس بوث قاتل الرئيس إبراهام لينكولن بحظيرة في فيرجينيا

في العام 1909 جمعية الاتحاد والترقي التركية تعزل السلطان عبدالحميد الثاني وتُنصّب أخوه محمد رشاد سلطانا مكانه

في العام 1945 وقوع معركة بوتسين وهي آخر هجوم ناجح للدبابات الألمانية في الحرب العالمية الثانية

في العام 1962 انضمام الجمهورية العربية اليمنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو

في العام 1963 تغيير الدستور في ليبيا وتحولها إلى دولة تضم 3 ولايات تحت اسم المملكة الليبية المتحدة

في العام 1964 تنجاني قاوزنجيبار تتحدان لتكوين تنزانيا

في العام 1986 انفجار مفاعل تشيرنوبيل الأوكرانية

في العام 2005 سوريا تسحب آخر قواتها العسكرية العاملة في لبنان منهية بذلك 29 عاما من الوجود العسكري السوري فيه

في العام 2010 مفوضية الانتخابات السودانية تعلن فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما نسبته 68% من أصوات الناخبين

في العام 2016 احتراق وتدمير كل محتويات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في نيودلهي

ومن مواليد اليوم ال 26 من أبريل

في العام 1711 ديفيد هيوم فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي

في العام 1785 جون جيمس أودوبون عالم الطيور الرسام الفرنسي

في العام 1798 ولد دي لا كروا الرسام الفرنسي

في العام 1953 ولدت الممثلة والراقصة الشرقية المصرية فيفي عبدو

وفي ال 26 من أبريل من كل عام يحتفل باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية