من ذاكرة اليوم 28 من أبريل
في عام 1192 الحشاشون يغتالون ملك بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة
في عام 1700 العثمانيون بقيادة مصطفى داي ينتصرون على سلطان فاس إسماعيل الكبير في معركة جداويه والتي قتل فيها من الفاسيين 30 ألفا
في عام 1917 الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى
ومن ذاكرة اليوم 28 من أبريل
في عام 1929 ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة عقب تعيين جلبرت كلايتن مندوبا بريطانيا ثانيا في العراق
في عام 1939 أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا
في عام 1949 إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1951 الدكتور محمد مصدق يتولى رئاسة الوزارة في إيران
ومن ذاكرة 28 من أبريل
في عام 1969 الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله العمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968
في عام 1993 الخطوط الجوية الأميركية تسمح للمرة الأولى في تاريخها للمرأة بقيادة طائراتها
وفي عام 2009 الرئيس باراك أوباما يختار العالم المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا
ومن مواليد اليوم 28 من أبريل
في عام 1930 جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة
في عام 1937 صدام حسين الرئيس الخامس للعراق
في عام 1942 ولد الممثل المصري نور الشريف
وفي مثل هذا اليوم 28 من أبريل من كل عام يُحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل
من ذاكرة اليوم الـ 27 من أبريل
من ذاكرة اليوم 27 من أبريل:
ففي عام 711 طارق بن زياد ينزل إلى الأندلس بعد أن عبر البحر المتوسط وذلك لغزوها بعد الاتفاق مع يوليان حاكم سبتة
في عام 1521 سكان جزيرة ماكتان الفلبينية بقيادة لابو لابو يقتلون المستكشف البرتغالي فرناندو ماجيلان في معركة ماكتان
في عام 1565 الكونت ستادور ميغيل لوبيز دي لي غازبي يصل على رأس 500 جندي إسباني إلى سيبو في الفلبين ويؤسسون أول مستعمرة إسبانية فيها
ومن ذاكرة اليوم الـ27 من أبريل
في عام 1876 إعلان الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند
في عام 1924 الإعلان عن قيام جمهورية النمسا
في عام 1941 قوات ألمانيا النازية تحتل أثينا أثناء الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1946 بداية عمل أول شرطية أنثى في اليابان
ومن ذاكرة اليوم الـ27 من أبريل
في عام 1961 الإعلان عن استقلال سيراليون عن المملكة المتحدة وقيام الجمهورية
في عام 1978 انقلاب في أفغانستان يطيح بحكم محمد داود خان
في عام 1994 بداية الحرب الأهلية في اليمن بعد إعلان الرئيس علي عبد الله صالح الحرب على الحزب الاشتراكي اليمني في عدن مما أدى إلى إعلان زعيم الحزب علي سالم البيض الانفصال عن اليمن الموحد
ومن مواليد اليوم الـ27 من أبريل
في عام 1791 صموئيل مورس مخترع أميركي يرجع له الفضل في اختراع التلغراف
في عام 1930 ولدت سناء جميل الممثلة المصرية
ومن وفيات ال27 من أبريل
في عام 1972 الدكتور كوامي نكروما رئيس غانا وأحد آباء أفريقيا.
من ذاكرة اليوم ال 26 من أبريل
من ذاكرة اليوم ال 26 من أبريل:
في العام 1805 قوات مشاة البحرية الأميركية بقيادة الملازم الأول براسلي أوبانون تحتل مدينة درنا في ليبيا في حربها ضد والي طرابلس يوسف باشا القرمنلي
في العام 1828 الامبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجهم من السواحل الشرقية للبحر الأسود وتحتل رومانيا التي كانت تابعة للعثمانيين
في العام 1865 قوات الفرسان الاتحادية تلقي القبض على جون ويليكس بوث قاتل الرئيس إبراهام لينكولن بحظيرة في فيرجينيا
في العام 1909 جمعية الاتحاد والترقي التركية تعزل السلطان عبدالحميد الثاني وتُنصّب أخوه محمد رشاد سلطانا مكانه
في العام 1945 وقوع معركة بوتسين وهي آخر هجوم ناجح للدبابات الألمانية في الحرب العالمية الثانية
في العام 1962 انضمام الجمهورية العربية اليمنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو
في العام 1963 تغيير الدستور في ليبيا وتحولها إلى دولة تضم 3 ولايات تحت اسم المملكة الليبية المتحدة
في العام 1964 تنجاني قاوزنجيبار تتحدان لتكوين تنزانيا
في العام 1986 انفجار مفاعل تشيرنوبيل الأوكرانية
في العام 2005 سوريا تسحب آخر قواتها العسكرية العاملة في لبنان منهية بذلك 29 عاما من الوجود العسكري السوري فيه
في العام 2010 مفوضية الانتخابات السودانية تعلن فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما نسبته 68% من أصوات الناخبين
في العام 2016 احتراق وتدمير كل محتويات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في نيودلهي
ومن مواليد اليوم ال 26 من أبريل
في العام 1711 ديفيد هيوم فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي
في العام 1785 جون جيمس أودوبون عالم الطيور الرسام الفرنسي
في العام 1798 ولد دي لا كروا الرسام الفرنسي
في العام 1953 ولدت الممثلة والراقصة الشرقية المصرية فيفي عبدو
وفي ال 26 من أبريل من كل عام يحتفل باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية
من ذاكرة اليوم ال 25 من أبريل
من ذاكرة اليوم ال 25 من أبريل:
في العام 1792 وضع نشيد الثورة الفرنسية المعروف بـ "لا مارسيليز"
وفي العام 1926 ظهور أول آلة بيع آلية وذلك لبيع بطاقة الدخول ألمانية الصنع في اليابان
وفي العام 1945 مندوبوا 45 دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وهيئة ميثاق الأمم المتحدة
وفي العام 1955 الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروستيتو وجواهر لال نيهرو في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا
وفي العام 1979 التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
وفي العام 1980 فشل القوات الخاصة الأميركية المسلحة في عملية مخلب النسر التي كان هدفها تحرير الرهائن الأميركيين في إيران
وفي العام 1982 إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء المصرية حسب إتفاقية كامب ديفيد
وفي العام 2005 وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة الحديد في اليابان
وفي العام 2015 زلزال نيبال البالغ قوته 7.9 درجات يوقع أكثر من 6500 قتيل ويخلف خسائر جسيمة
ومن مواليد اليوم ال 25 من أبريل
وفي العام 1214 الملك لويس الناسع ملك فرنسا
وفي العام 1874 غوليلمو ماركوني عالم فيزيائي إيطالي ساهم في اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية واختراع الراديو
وفي العام 1913 عبدالحميد جودة الصحار أديب مصري
وفي العام 1940 ولد آل باتشينو الممثل الأميركي
وفي مثل هذا اليوم ال 25 من أبريل يحتفل بيوم الوعي بمرض الملارايا ويوم ال DNA في ذكرى اكتشاف جيمس واطسون وفرانسيس كريك لل DNA عام 1953
من ذاكرة اليوم الـ23 من أبريل
في عام 749 سقوط الدولة الأموية
في عام 1904 الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا
في عام 1920 تركيا تؤسس برلمانها الأول وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة
في عام 1945 قوات الحلفاء تصل إلى نهر ""بو"" في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية
في عام 1985 إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله أدت إلى إصابته بجروح خطيرة
في عام 2002 إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد اندثارها لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية
في عام 2003 السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة أسبوعين بسبب انتشار وباء سارس
في عام 2004 مقتل 15 متشددا على يد قوات الأمن السعودية في مدينة جدة بعد مطاردة بالسيارات
ومن مواليد اليوم الـ23 من أبريل
في عام 1823 السلطان العثماني عبد المجيد الأول
في عام 1941 راي توملينسون مبرمج أميركي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني
في عام 1968 تيموثي مكفاي المسؤول الأول عن تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما
ومن وفيات الـ23 من أبريل
في عام 1616 وليام شكسبير الكاتب المسرحي الإنكليزي
في عام 1966 نعيمة عاكف ممثلة وراقصة مصرية
في عام 2007 بوريس يلدسن أول رؤساء روسيا الاتحادية
ومن المناسبات التي يحتفل بها في الـ23 من أبريل من كل عام
اليوم العالمي للكتاب
اليوم العالمي للغتين الإسبانية والإنكليزية"
من ذاكرة اليوم 28 من أبريل