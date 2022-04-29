في عام 1827 وقوع حادثة قصر القبة، حيث لطم حاكم الجزائر الداي حسين قنصل فرنسا بالمروحة وعلى أثر ذلك احتلت فرنسا الجزائر، وقد عرف سبب الاحتلال بحادثة المروحة

في عام 1885 جامعة أكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى

وفي عام 1915 هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911

من ذاكرة اليوم 29 من أبريل

في عام 1945 أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه

في عام 1988 معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس

في عام 1991 إعصار مداري قوي يضرب بنغلاديش ويؤدي لمصرع نحو 138 ألف شخص

ومن ذاكرة اليوم 29 من أبريل

في عام 2004 بداية انسحاب قوات البحرية الأميركية من مدينة الفلوجة العراقية بعد معارك ضارية

وفي عام 2009 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري

في عام 2010 البرلمان البلجيكي يصوت على نص يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومن ضمنها الشوارع

وفي عام 2011 زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون والملكة إليزابيث الثانية تمنحهما لقب دوق ودوقة كامبريدج

من مواليد 29 من أبريل

في عام 1894 زكي طليمات ممثل ومخرج ومؤلف ومن آباء المسرح المصري الحديث

في عام 1901 الإمبراطور هيروهيتو إمبراطور اليابان

في عام 1949 ولدت الممثلة مريم الغامدي

ومن وفيات اليوم 29 من أبريل

في عام 1980 ألفرد هيتشكوك منتج ومخرج سينمائي إنجليزي

وفي عام 2009 محمد سالم ولد عدود عالم وفقيه ولغوي وشاعر موريتاني

وفي 29 من أبريل من كل عام يُحتفل بذكرى ضحايا الحرب الكيميائية ويحتفل باليوم العالمي للرقص