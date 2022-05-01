من ذاكرة اليوم 1 من مايو
من ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 305 تنازل دقليديانوس و ماكسينيان أباطرة الإمبراطورية الرومانية عن العرش
في عام 323 انتهاء حروب الاستقلال الاسكتلندية من خلال معاهدة أدنبره نور ثامبتن واعتراف مملكة إنجلترا بمملكة اسكتلندا كدولة مستقلة
في عام 1544 اعتراف ملوك أوروبا بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد 20 عاما من الحروب منذ نجاح العثمانيين في فتح المجر وضمها ضمن أراضي الدولة الإسلامية
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1840 صدور أول طابع بريد في العالم يحمل صورة الملكة فيكتوريا وكان لونه أسود وقيمته فلسا واحد
وفي عام 1900 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمرا بإنشاء سكة حديد الحجاز وذلك لخدمة الحجاج
في عام 1945 انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف بوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1948 الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في الجزء الشمالي من الأراضي الكورية
وفي عام 1960 إسقاط طائرة التجسس يو2 فوق الأراضي السوفيتية وبداية الأزمة بين واشنطن وموسكو
في عام 1961 فيديل كاسترو يعلن كوبا جمهورية ديمقراطية مستقلة
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1991 الحكومة البلجيكية تفرض ثلث مساحتها على الأقل لغير المدخنين
في عام 2003 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق
في عام 2014 الاسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنجلترا في استفتاء خاص
ومن مواليد اليوم 1 من مايو
في عام 1819 بطرس البستاني أديب ومؤرخ لبناني
وفي عام 1912 محمود شكوكو مونولوجست وممثل مصري
وفي 1 من مايو من كل عام
يحتفل بالعيد العالمي للعمال
من ذاكرة اليوم الـ30 من أبريل
في العام 1812 لويزيانا تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية رقم 18 بعدما باعها نابوليون بونابارت لأميركا
ففي عام 1789 جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها
في عام 1818 لويزيانا تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية رقم 18 بعد أن باعها نابليون بونابارت لأميركا
في عام 1960 بيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني
ومن ذاكرة اليوم 30 من أبريل
في عام 1975 القوات الفيتنامية الشمالية تستولي على مدينة سايغون مسدلة الستار على حرب فيتنام
في عام 1977 الرحالة الياباني أوميورانا أومي يصل إلى نقطة القطب الشمالي للمرة الأولى في التاريخ وذلك على عربات تجرها الكلاب
وفي عام 1980 الملك جوليانا ملكة هولندا تتنازل عن العرش لابنتها الأميرة بياتريكس التي أصبحت تلقب بالملكة بياتريكس
ومن ذاكرة اليوم 30 من أبريل
في عام 2004 إندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير بعد 18 شهرا قضاها في السجن نتيجة ضلوعه في تفجيرات بالي
وفي عام 2014 ملايين العراقيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة
في عام 2015 المسبار ماسنجر الفضائي التابع لناسا ينهي رحلته التي استمرت 11 عاما في بث صور لكوكب عطارد ويتحطم فوق سطح الكوكب
و من مواليد اليوم 30 من أبريل
في عام 1938 يحيى الطاهر عبد الله كاتب مصري
وفي عام 1946 الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد
و من وفيات اليوم 30 من أبريل
في عام 1998 نزار قباني الشاعر السوري
من ذاكرة اليوم 29 من أبريل
في عام 1827 وقوع حادثة قصر القبة، حيث لطم حاكم الجزائر الداي حسين قنصل فرنسا بالمروحة وعلى أثر ذلك احتلت فرنسا الجزائر، وقد عرف سبب الاحتلال بحادثة المروحة
في عام 1885 جامعة أكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى
وفي عام 1915 هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911
من ذاكرة اليوم 29 من أبريل
في عام 1945 أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه
في عام 1988 معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس
في عام 1991 إعصار مداري قوي يضرب بنغلاديش ويؤدي لمصرع نحو 138 ألف شخص
ومن ذاكرة اليوم 29 من أبريل
في عام 2004 بداية انسحاب قوات البحرية الأميركية من مدينة الفلوجة العراقية بعد معارك ضارية
وفي عام 2009 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري
في عام 2010 البرلمان البلجيكي يصوت على نص يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومن ضمنها الشوارع
وفي عام 2011 زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون والملكة إليزابيث الثانية تمنحهما لقب دوق ودوقة كامبريدج
من مواليد 29 من أبريل
في عام 1894 زكي طليمات ممثل ومخرج ومؤلف ومن آباء المسرح المصري الحديث
في عام 1901 الإمبراطور هيروهيتو إمبراطور اليابان
في عام 1949 ولدت الممثلة مريم الغامدي
ومن وفيات اليوم 29 من أبريل
في عام 1980 ألفرد هيتشكوك منتج ومخرج سينمائي إنجليزي
وفي عام 2009 محمد سالم ولد عدود عالم وفقيه ولغوي وشاعر موريتاني
وفي 29 من أبريل من كل عام يُحتفل بذكرى ضحايا الحرب الكيميائية ويحتفل باليوم العالمي للرقص
من ذاكرة اليوم 28 من أبريل
في عام 1192 الحشاشون يغتالون ملك بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة
في عام 1700 العثمانيون بقيادة مصطفى داي ينتصرون على سلطان فاس إسماعيل الكبير في معركة جداويه والتي قتل فيها من الفاسيين 30 ألفا
في عام 1917 الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى
ومن ذاكرة اليوم 28 من أبريل
في عام 1929 ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة عقب تعيين جلبرت كلايتن مندوبا بريطانيا ثانيا في العراق
في عام 1939 أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا
في عام 1949 إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1951 الدكتور محمد مصدق يتولى رئاسة الوزارة في إيران
ومن ذاكرة 28 من أبريل
في عام 1969 الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله العمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968
في عام 1993 الخطوط الجوية الأميركية تسمح للمرة الأولى في تاريخها للمرأة بقيادة طائراتها
وفي عام 2009 الرئيس باراك أوباما يختار العالم المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا
ومن مواليد اليوم 28 من أبريل
في عام 1930 جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة
في عام 1937 صدام حسين الرئيس الخامس للعراق
في عام 1942 ولد الممثل المصري نور الشريف
وفي مثل هذا اليوم 28 من أبريل من كل عام يُحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل
من ذاكرة اليوم الـ 27 من أبريل
من ذاكرة اليوم 27 من أبريل:
ففي عام 711 طارق بن زياد ينزل إلى الأندلس بعد أن عبر البحر المتوسط وذلك لغزوها بعد الاتفاق مع يوليان حاكم سبتة
في عام 1521 سكان جزيرة ماكتان الفلبينية بقيادة لابو لابو يقتلون المستكشف البرتغالي فرناندو ماجيلان في معركة ماكتان
في عام 1565 الكونت ستادور ميغيل لوبيز دي لي غازبي يصل على رأس 500 جندي إسباني إلى سيبو في الفلبين ويؤسسون أول مستعمرة إسبانية فيها
ومن ذاكرة اليوم الـ27 من أبريل
في عام 1876 إعلان الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند
في عام 1924 الإعلان عن قيام جمهورية النمسا
في عام 1941 قوات ألمانيا النازية تحتل أثينا أثناء الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1946 بداية عمل أول شرطية أنثى في اليابان
ومن ذاكرة اليوم الـ27 من أبريل
في عام 1961 الإعلان عن استقلال سيراليون عن المملكة المتحدة وقيام الجمهورية
في عام 1978 انقلاب في أفغانستان يطيح بحكم محمد داود خان
في عام 1994 بداية الحرب الأهلية في اليمن بعد إعلان الرئيس علي عبد الله صالح الحرب على الحزب الاشتراكي اليمني في عدن مما أدى إلى إعلان زعيم الحزب علي سالم البيض الانفصال عن اليمن الموحد
ومن مواليد اليوم الـ27 من أبريل
في عام 1791 صموئيل مورس مخترع أميركي يرجع له الفضل في اختراع التلغراف
في عام 1930 ولدت سناء جميل الممثلة المصرية
ومن وفيات ال27 من أبريل
في عام 1972 الدكتور كوامي نكروما رئيس غانا وأحد آباء أفريقيا.
من ذاكرة اليوم 1 من مايو