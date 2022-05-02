من ذاكرة اليوم 2 من مايو

ففي عام 1813 نابليون بونابرت يهزم القوات الروسية والبروسية

وفي عام 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية لإجهاض الثورة التي شهدتها مدن مغربية عدة احتجاجا على الظلم والتعسف الذي يمارسه الفرنسيون

في عام 1933 الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر جميع النقابات العمالية في ألمانيا باعتبارها بؤرا للشيوعيين وذلك بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم عبر الانتخابات

ومن ذاكرة اليوم 2 من مايو

في عام 1935 تدشين ناطحة السحاب الأميركية أمباير ستايت في مدينة نيويورك فكانت البناية ذات الطوابق الـ102 أعلى بناية في العالم آنذاك

في عام 1945 القوات السوفيتية تعلن عن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية

وفي عام 1952 انطلاق الطائرة كوميت 1 وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن

ومن ذاكرة اليوم 2 من مايو

في عام 1953 تنصيب الملك حسين ملكا للأردن ليتولى الحكم رسميا بعد والده الملك طلال الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس عام 1952 بسبب المرض

وفي العام نفسه 1953 تنصيب الملك فيصل الثاني ملكا على العراق وذلك بعد انتهاء مدة وصاية خاله الأمير عبد الإله التي دامت 14 سنة

وفي عام 2014 الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن أن بلاده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام آباد وإلقاء جسده في البحر

ومن مواليد اليوم 2 من مايو

عام 1860 تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية

عام 1933 صباح فخري المغني السوري

في عام 1975 ديفيد بيكهام لاعب كرة قدم إنجليزي

وفي عام 2015 ولادة الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا ابنة الأمير ويليام وكيت ميدلتون ووريثة عرش بريطانيا الرابعة

ومن وفيات 2 من مايو

في عام 1250 توران شاه ابن الصالح أيوب آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر

وفي عام 1519 توفي ليوناردو دا فينشي الرسام الإيطالي

وفي عام 1857 توفي ألفرد دي موسي الكاتب الفرنسي

وفي مثل هذا اليوم 1 من مايو من كل عام

يحتفل باليوم العالمي لسمكة التونة