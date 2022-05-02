من ذاكرة اليوم 2 من مايو
من ذاكرة اليوم 2 من مايو
ففي عام 1813 نابليون بونابرت يهزم القوات الروسية والبروسية
وفي عام 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية لإجهاض الثورة التي شهدتها مدن مغربية عدة احتجاجا على الظلم والتعسف الذي يمارسه الفرنسيون
في عام 1933 الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر جميع النقابات العمالية في ألمانيا باعتبارها بؤرا للشيوعيين وذلك بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم عبر الانتخابات
ومن ذاكرة اليوم 2 من مايو
في عام 1935 تدشين ناطحة السحاب الأميركية أمباير ستايت في مدينة نيويورك فكانت البناية ذات الطوابق الـ102 أعلى بناية في العالم آنذاك
في عام 1945 القوات السوفيتية تعلن عن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1952 انطلاق الطائرة كوميت 1 وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن
ومن ذاكرة اليوم 2 من مايو
في عام 1953 تنصيب الملك حسين ملكا للأردن ليتولى الحكم رسميا بعد والده الملك طلال الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس عام 1952 بسبب المرض
وفي العام نفسه 1953 تنصيب الملك فيصل الثاني ملكا على العراق وذلك بعد انتهاء مدة وصاية خاله الأمير عبد الإله التي دامت 14 سنة
وفي عام 2014 الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن أن بلاده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام آباد وإلقاء جسده في البحر
ومن مواليد اليوم 2 من مايو
عام 1860 تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية
عام 1933 صباح فخري المغني السوري
في عام 1975 ديفيد بيكهام لاعب كرة قدم إنجليزي
وفي عام 2015 ولادة الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا ابنة الأمير ويليام وكيت ميدلتون ووريثة عرش بريطانيا الرابعة
ومن وفيات 2 من مايو
في عام 1250 توران شاه ابن الصالح أيوب آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر
وفي عام 1519 توفي ليوناردو دا فينشي الرسام الإيطالي
وفي عام 1857 توفي ألفرد دي موسي الكاتب الفرنسي
وفي مثل هذا اليوم 1 من مايو من كل عام
يحتفل باليوم العالمي لسمكة التونة
من ذاكرة اليوم 1 من مايو
من ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 305 تنازل دقليديانوس و ماكسينيان أباطرة الإمبراطورية الرومانية عن العرش
في عام 323 انتهاء حروب الاستقلال الاسكتلندية من خلال معاهدة أدنبره نور ثامبتن واعتراف مملكة إنجلترا بمملكة اسكتلندا كدولة مستقلة
في عام 1544 اعتراف ملوك أوروبا بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد 20 عاما من الحروب منذ نجاح العثمانيين في فتح المجر وضمها ضمن أراضي الدولة الإسلامية
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1840 صدور أول طابع بريد في العالم يحمل صورة الملكة فيكتوريا وكان لونه أسود وقيمته فلسا واحد
وفي عام 1900 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمرا بإنشاء سكة حديد الحجاز وذلك لخدمة الحجاج
في عام 1945 انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف بوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1948 الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في الجزء الشمالي من الأراضي الكورية
وفي عام 1960 إسقاط طائرة التجسس يو2 فوق الأراضي السوفيتية وبداية الأزمة بين واشنطن وموسكو
في عام 1961 فيديل كاسترو يعلن كوبا جمهورية ديمقراطية مستقلة
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1991 الحكومة البلجيكية تفرض ثلث مساحتها على الأقل لغير المدخنين
في عام 2003 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق
في عام 2014 الاسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنجلترا في استفتاء خاص
ومن مواليد اليوم 1 من مايو
في عام 1819 بطرس البستاني أديب ومؤرخ لبناني
وفي عام 1912 محمود شكوكو مونولوجست وممثل مصري
وفي 1 من مايو من كل عام
يحتفل بالعيد العالمي للعمال
من ذاكرة اليوم الـ30 من أبريل
في العام 1812 لويزيانا تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية رقم 18 بعدما باعها نابوليون بونابارت لأميركا
ففي عام 1789 جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها
في عام 1818 لويزيانا تنضم إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية رقم 18 بعد أن باعها نابليون بونابارت لأميركا
في عام 1960 بيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني
ومن ذاكرة اليوم 30 من أبريل
في عام 1975 القوات الفيتنامية الشمالية تستولي على مدينة سايغون مسدلة الستار على حرب فيتنام
في عام 1977 الرحالة الياباني أوميورانا أومي يصل إلى نقطة القطب الشمالي للمرة الأولى في التاريخ وذلك على عربات تجرها الكلاب
وفي عام 1980 الملك جوليانا ملكة هولندا تتنازل عن العرش لابنتها الأميرة بياتريكس التي أصبحت تلقب بالملكة بياتريكس
ومن ذاكرة اليوم 30 من أبريل
في عام 2004 إندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير بعد 18 شهرا قضاها في السجن نتيجة ضلوعه في تفجيرات بالي
وفي عام 2014 ملايين العراقيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة
في عام 2015 المسبار ماسنجر الفضائي التابع لناسا ينهي رحلته التي استمرت 11 عاما في بث صور لكوكب عطارد ويتحطم فوق سطح الكوكب
و من مواليد اليوم 30 من أبريل
في عام 1938 يحيى الطاهر عبد الله كاتب مصري
وفي عام 1946 الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد
و من وفيات اليوم 30 من أبريل
في عام 1998 نزار قباني الشاعر السوري
من ذاكرة اليوم 29 من أبريل
في عام 1827 وقوع حادثة قصر القبة، حيث لطم حاكم الجزائر الداي حسين قنصل فرنسا بالمروحة وعلى أثر ذلك احتلت فرنسا الجزائر، وقد عرف سبب الاحتلال بحادثة المروحة
في عام 1885 جامعة أكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى
وفي عام 1915 هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911
من ذاكرة اليوم 29 من أبريل
في عام 1945 أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه
في عام 1988 معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس
في عام 1991 إعصار مداري قوي يضرب بنغلاديش ويؤدي لمصرع نحو 138 ألف شخص
ومن ذاكرة اليوم 29 من أبريل
في عام 2004 بداية انسحاب قوات البحرية الأميركية من مدينة الفلوجة العراقية بعد معارك ضارية
وفي عام 2009 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري
في عام 2010 البرلمان البلجيكي يصوت على نص يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومن ضمنها الشوارع
وفي عام 2011 زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون والملكة إليزابيث الثانية تمنحهما لقب دوق ودوقة كامبريدج
من مواليد 29 من أبريل
في عام 1894 زكي طليمات ممثل ومخرج ومؤلف ومن آباء المسرح المصري الحديث
في عام 1901 الإمبراطور هيروهيتو إمبراطور اليابان
في عام 1949 ولدت الممثلة مريم الغامدي
ومن وفيات اليوم 29 من أبريل
في عام 1980 ألفرد هيتشكوك منتج ومخرج سينمائي إنجليزي
وفي عام 2009 محمد سالم ولد عدود عالم وفقيه ولغوي وشاعر موريتاني
وفي 29 من أبريل من كل عام يُحتفل بذكرى ضحايا الحرب الكيميائية ويحتفل باليوم العالمي للرقص
من ذاكرة اليوم 28 من أبريل
في عام 1192 الحشاشون يغتالون ملك بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة
في عام 1700 العثمانيون بقيادة مصطفى داي ينتصرون على سلطان فاس إسماعيل الكبير في معركة جداويه والتي قتل فيها من الفاسيين 30 ألفا
في عام 1917 الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى
ومن ذاكرة اليوم 28 من أبريل
في عام 1929 ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة عقب تعيين جلبرت كلايتن مندوبا بريطانيا ثانيا في العراق
في عام 1939 أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا
في عام 1949 إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1951 الدكتور محمد مصدق يتولى رئاسة الوزارة في إيران
ومن ذاكرة 28 من أبريل
في عام 1969 الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله العمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968
في عام 1993 الخطوط الجوية الأميركية تسمح للمرة الأولى في تاريخها للمرأة بقيادة طائراتها
وفي عام 2009 الرئيس باراك أوباما يختار العالم المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا
ومن مواليد اليوم 28 من أبريل
في عام 1930 جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة
في عام 1937 صدام حسين الرئيس الخامس للعراق
في عام 1942 ولد الممثل المصري نور الشريف
وفي مثل هذا اليوم 28 من أبريل من كل عام يُحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل
من ذاكرة اليوم 2 من مايو