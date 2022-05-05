من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو
في العام 1494 المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا
في العام 1835 افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين مدينتي ميشيلن وبروكسل في بلجيكا
في العام 1893 انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما تسبب في كساد اقتصادي كبير
في العام 1931 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
في العام 1936 القوات الإيطالية تحتل أديس أبابا
في العام 1941 الإعلان عن استقلال إثيوبيا بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي
في العام 1945 القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية بعد استسلام قواتها قرب نهاية الحرب العالمية الثانية
في عام 1955 ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية
في العام 2006 الحكومة السودانية توقع اتفاقا مع حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور
في العام 2016 حريق هائل في كندا يدفع عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح من مدينة فورت ماكموراي
ومن مواليد اليوم 5 مايو
في العام 1747 ليوبولد الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة
في العام 1818 كارل ماركس الفيلسوف الألماني
في العام 1826 الإمبراطورة أوجيني زوجة الإمبراطور نابليون الثالث
في العام 1962 محمد عبدالله محمد رئيس الصومال
ومن وفيات اليوم الـ 5 من مايو عام 2017 إعلي ولد محمد فال رئيس موريتانيا الأسبق
من ذاكرة اليوم ال 4 من مايو
ذاكرة اليوم 4 من مايو
في عام 1675 تشارلز الثاني ملك إنجلترا يأمر بإنشاء مرصد غرينيتش الملكي
وفي عام 1812 إيطاليا تحتل جزيرة رودوس الواقعة في البحر الأبيض المتوسط
وفي عام 1814 نابليون بونابرت يصل إلى منفاه في جزيرة البا
ومن ذاكرة 4 من مايو
في عام 1904 بدء حفر قناة باناما في عام 1945
القوات الألمانية تستسلم لقائد القوات البريطانية الفيلد مارشال برنارد مونتجمري وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية
في عام 1974 أوريه كين إتشي ينجح في تسجيل أسرع دوران حول العالم على يخت دون أن يتوقف في أي ميناء
في عام 1979 مارغريت تاتشر تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة لتصبح أول امرأة تولت هذا المنصب هناك
ومن ذاكرة 4 من مايو
في عام 1994 إسحاق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية سلام تمنح الفلسطينيين السلطة على قطاع غزة وأريحا
وفي عام 2012 اندلاع أحداث عنف واشتباكات عنيفة بين الجيش المصري ومتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بحي العباسية أوقعت عشرات القتلى والجرحى
ومن مواليد اليوم 4 من مايو
في عام 1008 الملك هنري الأول ملك فرنسا
وفي عام 1923 عاصي الرحباني الموسيقي والمؤلف اللبناني
ومن وفيات 4 من مايو
في عام 1980 جوزيف بروز تيتو رئيس يوغسلافيا
وفي عام 1991 محمد عبد الوهاب المغني والموسيقي المصري
وفي مثل هذا اليوم 4 من مايو من كل عام يحتفل باليوم العالمي للمرور وبعيد رجال الإطفاء
من ذاكرة اليوم ال 3من مايو
من ذاكرة اليوم 3 من مايو
في عام 1814 الشيخ جابر بن عبد الله الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا لوالده الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح
في عام 1902 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يرفض اقتراحا من مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل بإنشاء جامعة يهودية في القدس
وفي عام 1920 المملكة المتحدة تعلن الانتداب على العراق
ومن ذاكرة اليوم 3 من مايو
في عام 1945 قوات الحلفاء تدخل هامبورج في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1982 غرق المدمرة البريطانية شيفيلد في حرب الفوكلاند بعد تعرضها لقصف صاروخي أرجنتيني
وفي عام 1991 عرض آخر حلقة من المسلسل الأمريكي الشهير دالاس
ومن مواليد اليوم 3 من مايو
في عام 612 قسطنطين الثالث إمبراطور بيزنطي
وفي عام 1469 نيكولو مكيافيلي مفكر إيطالي وصاحب نظرية كتاب الأمير
في عام 1898 ولدت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل
ومن وفيات اليوم 3 من مايو
في عام 1257 شجرة الدر السلطانة الأيوبية التي حكمت مصر نحو ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها السلطان الصالح أيوب
وفي عام 1987 توفيت داليدا مغنية فرنسية من أصل مصري إيطالي
وفي عام 2010 توفي محمد عابد الجابري الفيلسوف والمفكر المغربي
وفي مثل هذا اليوم 3 من مايو من كل عام يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة
من ذاكرة اليوم 2 من مايو
من ذاكرة اليوم 2 من مايو
ففي عام 1813 نابليون بونابرت يهزم القوات الروسية والبروسية
وفي عام 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية لإجهاض الثورة التي شهدتها مدن مغربية عدة احتجاجا على الظلم والتعسف الذي يمارسه الفرنسيون
في عام 1933 الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر جميع النقابات العمالية في ألمانيا باعتبارها بؤرا للشيوعيين وذلك بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم عبر الانتخابات
ومن ذاكرة اليوم 2 من مايو
في عام 1935 تدشين ناطحة السحاب الأميركية أمباير ستايت في مدينة نيويورك فكانت البناية ذات الطوابق الـ102 أعلى بناية في العالم آنذاك
في عام 1945 القوات السوفيتية تعلن عن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1952 انطلاق الطائرة كوميت 1 وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن
ومن ذاكرة اليوم 2 من مايو
في عام 1953 تنصيب الملك حسين ملكا للأردن ليتولى الحكم رسميا بعد والده الملك طلال الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس عام 1952 بسبب المرض
وفي العام نفسه 1953 تنصيب الملك فيصل الثاني ملكا على العراق وذلك بعد انتهاء مدة وصاية خاله الأمير عبد الإله التي دامت 14 سنة
وفي عام 2014 الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن أن بلاده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام آباد وإلقاء جسده في البحر
ومن مواليد اليوم 2 من مايو
عام 1860 تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية
عام 1933 صباح فخري المغني السوري
في عام 1975 ديفيد بيكهام لاعب كرة قدم إنجليزي
وفي عام 2015 ولادة الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا ابنة الأمير ويليام وكيت ميدلتون ووريثة عرش بريطانيا الرابعة
ومن وفيات 2 من مايو
في عام 1250 توران شاه ابن الصالح أيوب آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر
وفي عام 1519 توفي ليوناردو دا فينشي الرسام الإيطالي
وفي عام 1857 توفي ألفرد دي موسي الكاتب الفرنسي
وفي مثل هذا اليوم 1 من مايو من كل عام
يحتفل باليوم العالمي لسمكة التونة
من ذاكرة اليوم 1 من مايو
من ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 305 تنازل دقليديانوس و ماكسينيان أباطرة الإمبراطورية الرومانية عن العرش
في عام 323 انتهاء حروب الاستقلال الاسكتلندية من خلال معاهدة أدنبره نور ثامبتن واعتراف مملكة إنجلترا بمملكة اسكتلندا كدولة مستقلة
في عام 1544 اعتراف ملوك أوروبا بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد 20 عاما من الحروب منذ نجاح العثمانيين في فتح المجر وضمها ضمن أراضي الدولة الإسلامية
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1840 صدور أول طابع بريد في العالم يحمل صورة الملكة فيكتوريا وكان لونه أسود وقيمته فلسا واحد
وفي عام 1900 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمرا بإنشاء سكة حديد الحجاز وذلك لخدمة الحجاج
في عام 1945 انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف بوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1948 الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في الجزء الشمالي من الأراضي الكورية
وفي عام 1960 إسقاط طائرة التجسس يو2 فوق الأراضي السوفيتية وبداية الأزمة بين واشنطن وموسكو
في عام 1961 فيديل كاسترو يعلن كوبا جمهورية ديمقراطية مستقلة
ومن ذاكرة اليوم 1 من مايو
في عام 1991 الحكومة البلجيكية تفرض ثلث مساحتها على الأقل لغير المدخنين
في عام 2003 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق
في عام 2014 الاسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنجلترا في استفتاء خاص
ومن مواليد اليوم 1 من مايو
في عام 1819 بطرس البستاني أديب ومؤرخ لبناني
وفي عام 1912 محمود شكوكو مونولوجست وممثل مصري
وفي 1 من مايو من كل عام
يحتفل بالعيد العالمي للعمال
من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو