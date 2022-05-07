من ذاكرة اليوم الـ 7 من مايو
في عام 1104 السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران
في عام 1250 فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار لقمان بمدينة المنصورة في مصر
في عام 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما
في عام 1945 ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية وانتهاء النازية
في عام 1946 تأسيس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات وتغيير اسم الشركة فيما بعد إلى سوني وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز
في عام 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني
في عام 1960 ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفيتي
في عام 1992 الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأميركية إنديفور
في عام 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز Imac
في عام 1998 شركة دايملر بنز الألمانية المنتجة لسيارات ماركة مرسيدس تشتري شركة السيارات الأميركية العملاقة كرايسلر نظير 40 مليار دولار مشكلتين بذلك أكبر شركة سيارات عالمية باسم دايملر كرايسلر
في عام 2002 تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 848 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي
في عام 2004 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية
في عام 2005 قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود بعد سنوات قضاها في المنفى بفرنسا
في عام 2008 اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة فيما يشبه حربًا أهلية مصغرة
في عام 2008 دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية خلفًا لفلاديمير بوتين
في عام 2010 حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية دون حصوله على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بشكل تلقائي
في عام 2012 فلاديمير بوتن يؤدي اليمين رئيسا لروسيا الاتحادية خلفًا دميتري ميدفيديف
في عام 2016 السعودية تعلن عن إعادة هيكلة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى
ومن مواليد الـ7 من مايو
في عام 1833 يوهانس برامس الموسيقي الألماني
في عام 1840 بيتر إليتش تشايكوفسكي الموسيقي الروسي
في عام 1861 روبندرونات طاغور الأديب والفيلسوف الهندي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913
في عام 1929 توفيق زياد الشاعر الفلسطيني
ومن وفيات الـ7 من مايو
في عام 685 مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع في دمشق مؤسس الدولة الأموية الثانية
في عام 973 الإمبراطور أوتو الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة
في عام 1843 فريدرش هولدرلين الشاعر الألماني" 2021
"من ذاكرة اليوم الـ 6 من مايو
في العام 636 المسلمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد الصلح بين أهلها والقائدين أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد
في العام 1889 افتتاح برج إيفل الجمهوري في باريس
في العام 1910 جورج الخامس يتولى الحكم في المملكة المتحدة بعد وفاة والده الملك إدوارد السابع
في العام 1913 بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من الأحساء ودخول مدينة الهفوف تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود
في العام 1916 جمال باشا يعدم 21 من العرب المطالبين بالاستقلال أو الإصلاح وذلك في ساحة البرج في بيروت وساحة المرجة في دمشق
في العام 1941 جوزيف ستالين ينصّب نفسه رئيسا للوزراء في الاتحاد السوفيتي ليجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء أثناء الحرب العالمية الثانية
في العام 1944 تدشين نفق المانش المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا
في العام 2007 نيكولاس ساركوزي يفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته الاشتراكية سيغولين رويال ويخلف بذلك جاك شيراك في رئاسة الجمهورية الفرنسية
في العام 2015 التونسي شكري المبخوت يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته الطلياني
ومن مواليد اليوم الـ 6 من مايو
في العام 1856 سيغموند فرويد عالم النمساوي في علم النفس
في العام 1918 زايد بن سلطان النهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة
في العام 1953 توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق
في العام 1961 الممثل الأميركي جورج كلوني
ومن وفيات اليوم الـ 6 من مايو
في العام 680 معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء الدولة الأموية
وفي عام 2002 توفي صالح سليم لاعب كرة القدم والممثل المصري
وفي 6 مايو من كل عام يحتفل بيوم اللا حمية العالمي" 2021
من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو
في العام 1494 المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا
في العام 1835 افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين مدينتي ميشيلن وبروكسل في بلجيكا
في العام 1893 انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما تسبب في كساد اقتصادي كبير
في العام 1931 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
في العام 1936 القوات الإيطالية تحتل أديس أبابا
في العام 1941 الإعلان عن استقلال إثيوبيا بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي
في العام 1945 القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية بعد استسلام قواتها قرب نهاية الحرب العالمية الثانية
في عام 1955 ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية
في العام 2006 الحكومة السودانية توقع اتفاقا مع حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور
في العام 2016 حريق هائل في كندا يدفع عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح من مدينة فورت ماكموراي
ومن مواليد اليوم 5 مايو
في العام 1747 ليوبولد الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة
في العام 1818 كارل ماركس الفيلسوف الألماني
في العام 1826 الإمبراطورة أوجيني زوجة الإمبراطور نابليون الثالث
في العام 1962 محمد عبدالله محمد رئيس الصومال
ومن وفيات اليوم الـ 5 من مايو عام 2017 إعلي ولد محمد فال رئيس موريتانيا الأسبق
من ذاكرة اليوم ال 4 من مايو
ذاكرة اليوم 4 من مايو
في عام 1675 تشارلز الثاني ملك إنجلترا يأمر بإنشاء مرصد غرينيتش الملكي
وفي عام 1812 إيطاليا تحتل جزيرة رودوس الواقعة في البحر الأبيض المتوسط
وفي عام 1814 نابليون بونابرت يصل إلى منفاه في جزيرة البا
ومن ذاكرة 4 من مايو
في عام 1904 بدء حفر قناة باناما في عام 1945
القوات الألمانية تستسلم لقائد القوات البريطانية الفيلد مارشال برنارد مونتجمري وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية
في عام 1974 أوريه كين إتشي ينجح في تسجيل أسرع دوران حول العالم على يخت دون أن يتوقف في أي ميناء
في عام 1979 مارغريت تاتشر تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة لتصبح أول امرأة تولت هذا المنصب هناك
ومن ذاكرة 4 من مايو
في عام 1994 إسحاق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية سلام تمنح الفلسطينيين السلطة على قطاع غزة وأريحا
وفي عام 2012 اندلاع أحداث عنف واشتباكات عنيفة بين الجيش المصري ومتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بحي العباسية أوقعت عشرات القتلى والجرحى
ومن مواليد اليوم 4 من مايو
في عام 1008 الملك هنري الأول ملك فرنسا
وفي عام 1923 عاصي الرحباني الموسيقي والمؤلف اللبناني
ومن وفيات 4 من مايو
في عام 1980 جوزيف بروز تيتو رئيس يوغسلافيا
وفي عام 1991 محمد عبد الوهاب المغني والموسيقي المصري
وفي مثل هذا اليوم 4 من مايو من كل عام يحتفل باليوم العالمي للمرور وبعيد رجال الإطفاء
من ذاكرة اليوم ال 3من مايو
من ذاكرة اليوم 3 من مايو
في عام 1814 الشيخ جابر بن عبد الله الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا لوالده الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح
في عام 1902 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يرفض اقتراحا من مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل بإنشاء جامعة يهودية في القدس
وفي عام 1920 المملكة المتحدة تعلن الانتداب على العراق
ومن ذاكرة اليوم 3 من مايو
في عام 1945 قوات الحلفاء تدخل هامبورج في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1982 غرق المدمرة البريطانية شيفيلد في حرب الفوكلاند بعد تعرضها لقصف صاروخي أرجنتيني
وفي عام 1991 عرض آخر حلقة من المسلسل الأمريكي الشهير دالاس
ومن مواليد اليوم 3 من مايو
في عام 612 قسطنطين الثالث إمبراطور بيزنطي
وفي عام 1469 نيكولو مكيافيلي مفكر إيطالي وصاحب نظرية كتاب الأمير
في عام 1898 ولدت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل
ومن وفيات اليوم 3 من مايو
في عام 1257 شجرة الدر السلطانة الأيوبية التي حكمت مصر نحو ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها السلطان الصالح أيوب
وفي عام 1987 توفيت داليدا مغنية فرنسية من أصل مصري إيطالي
وفي عام 2010 توفي محمد عابد الجابري الفيلسوف والمفكر المغربي
وفي مثل هذا اليوم 3 من مايو من كل عام يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة
من ذاكرة اليوم الـ 7 من مايو