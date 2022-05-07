من ذاكرة اليوم الـ 7 من مايو

في عام 1104 السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران

في عام 1250 فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار لقمان بمدينة المنصورة في مصر

في عام 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما

في عام 1945 ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية وانتهاء النازية

في عام 1946 تأسيس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات وتغيير اسم الشركة فيما بعد إلى سوني وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز

في عام 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني

في عام 1960 ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفيتي

في عام 1992 الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأميركية إنديفور

في عام 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز Imac

في عام 1998 شركة دايملر بنز الألمانية المنتجة لسيارات ماركة مرسيدس تشتري شركة السيارات الأميركية العملاقة كرايسلر نظير 40 مليار دولار مشكلتين بذلك أكبر شركة سيارات عالمية باسم دايملر كرايسلر

في عام 2002 تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 848 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي

في عام 2004 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

في عام 2005 قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود بعد سنوات قضاها في المنفى بفرنسا

في عام 2008 اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة فيما يشبه حربًا أهلية مصغرة

في عام 2008 دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية خلفًا لفلاديمير بوتين

في عام 2010 حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية دون حصوله على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بشكل تلقائي

في عام 2012 فلاديمير بوتن يؤدي اليمين رئيسا لروسيا الاتحادية خلفًا دميتري ميدفيديف

في عام 2016 السعودية تعلن عن إعادة هيكلة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى

ومن مواليد الـ7 من مايو

في عام 1833 يوهانس برامس الموسيقي الألماني

في عام 1840 بيتر إليتش تشايكوفسكي الموسيقي الروسي

في عام 1861 روبندرونات طاغور الأديب والفيلسوف الهندي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913

في عام 1929 توفيق زياد الشاعر الفلسطيني

ومن وفيات الـ7 من مايو

في عام 685 مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع في دمشق مؤسس الدولة الأموية الثانية

في عام 973 الإمبراطور أوتو الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة

في عام 1843 فريدرش هولدرلين الشاعر الألماني" 2021