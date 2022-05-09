من ذاكرة اليوم الـ9 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ9 من مايو
في عام 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلا من ملبورن
في عام 1941 الغواصة الألمانية U110 تقع بيد القوات البريطانية وأدى ذلك إلى حصولهم على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية
في عام 1945 انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية
في عام 1946 الملك فيكتور إيمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبيرتو الثاني
في عام 1947 الإعلان عن استقلال رومانيا
في عام 1955 ألمانيا الغربية تنضم لحلف شمال الأطلسي الناتو
في عام 1978 منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في الـ16 من مارس
في عام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجنوب أفريقيا
في عام 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب كرة قدم
في عام 2009 جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا
في عام 2015 محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن المشدد ثلاث سنوات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية الرئاسة
في عام 2015 منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا أصبحت خالية تماما من فيروس إيبولا
ومن مواليد الـ9 من مايو
في عام 1882 القارئ المصري الشهير محمد رفعت
في عام 1907 بالدور فون شيراخ رئيس منظمة شباب هتلر
في عام 1945 الروائي المصري جمال الغيطاني
من ذاكرة اليوم الـ8 من مايو
في عام 1879 المخترع الأمريكي جورج سيلدين يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين
في عام 1914 تأسيس شركة أفلام Paramount للإنتاج السينمائي
في عام 1918 نيكاراجوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألبانيا إبان الحرب العالمية الأولى
في عام 1921 إلغاء عقوبة الإعدام في السويد
في عام 1936 فرنسا تصدر قرارا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر
في عام 1945 وقوع مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها 45 ألف قتيل وذلك بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبون فيها فرنسا بالوفاء بعهدها في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية
في عام 1967 تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي الذي كان يقود الحرب في فيتنام
في عام 1976 انتخاب إلياس سركيس رئيسا للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس سليمان فرنجية وذلك قبل 4 أشهر من نهاية ولايته على أن يتسلم الرئاسة بعد نهاية ولاية فرنجية
في عام 1984 الاتحاد السوفيتي يعلن مقاطعته للألعاب الأولمبية الصيفية والتي ستقام في مدينة لوس أنجلوس
في عام 2004 السلطات الألمانية تلقي القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاما يعتقد أنه المتسبب في إطلاق فيروس ساسر الذي عطل ما لا يقل عن 18 مليون جهاز كمبيوتر
في عام 2008 البرلمان الروسي يوافق على تعيين الرئيس الأسبق فلاديمير بوتن رئيسا للوزراء
ومن مواليد الـ8 من مايو
في عام 1828 جان هنري دونانت رجل الأعمال السويسري، ومؤسس الصليب الأحمر الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901
في عام 1884 هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الأميركية الـ33
في عام 1955 ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا
في عام 2003 الأمير حسن بن محمد ولي عهد المغرب
ومن وفيات الـ8 من مايو
في عام 1773 علي بيك الكبير سلطان مصر المملوكي
في عام 1873 جون ستيوارت مل الفيلسوف والاقتصادي الإنجليزي
في عام 1880 جوستاف فلوبير الكاتب الفرنسي
في عام 2002 الممثل المصري أحمد مظهر
في عام 2007 الأمير عبد الله الفيصل آل سعود الشاعر والأديب السعودي
من ذاكرة اليوم الـ 7 من مايو
في عام 1104 السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران
في عام 1250 فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار لقمان بمدينة المنصورة في مصر
في عام 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما
في عام 1945 ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية وانتهاء النازية
في عام 1946 تأسيس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات وتغيير اسم الشركة فيما بعد إلى سوني وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز
في عام 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني
في عام 1960 ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفيتي
في عام 1992 الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأميركية إنديفور
في عام 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز Imac
في عام 1998 شركة دايملر بنز الألمانية المنتجة لسيارات ماركة مرسيدس تشتري شركة السيارات الأميركية العملاقة كرايسلر نظير 40 مليار دولار مشكلتين بذلك أكبر شركة سيارات عالمية باسم دايملر كرايسلر
في عام 2002 تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 848 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي
في عام 2004 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية
في عام 2005 قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود بعد سنوات قضاها في المنفى بفرنسا
في عام 2008 اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة فيما يشبه حربًا أهلية مصغرة
في عام 2008 دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية خلفًا لفلاديمير بوتين
في عام 2010 حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية دون حصوله على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بشكل تلقائي
في عام 2012 فلاديمير بوتن يؤدي اليمين رئيسا لروسيا الاتحادية خلفًا دميتري ميدفيديف
في عام 2016 السعودية تعلن عن إعادة هيكلة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى
ومن مواليد الـ7 من مايو
في عام 1833 يوهانس برامس الموسيقي الألماني
في عام 1840 بيتر إليتش تشايكوفسكي الموسيقي الروسي
في عام 1861 روبندرونات طاغور الأديب والفيلسوف الهندي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913
في عام 1929 توفيق زياد الشاعر الفلسطيني
ومن وفيات الـ7 من مايو
في عام 685 مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع في دمشق مؤسس الدولة الأموية الثانية
في عام 973 الإمبراطور أوتو الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة
في عام 1843 فريدرش هولدرلين الشاعر الألماني" 2021
"من ذاكرة اليوم الـ 6 من مايو
في العام 636 المسلمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد الصلح بين أهلها والقائدين أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد
في العام 1889 افتتاح برج إيفل الجمهوري في باريس
في العام 1910 جورج الخامس يتولى الحكم في المملكة المتحدة بعد وفاة والده الملك إدوارد السابع
في العام 1913 بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من الأحساء ودخول مدينة الهفوف تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود
في العام 1916 جمال باشا يعدم 21 من العرب المطالبين بالاستقلال أو الإصلاح وذلك في ساحة البرج في بيروت وساحة المرجة في دمشق
في العام 1941 جوزيف ستالين ينصّب نفسه رئيسا للوزراء في الاتحاد السوفيتي ليجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء أثناء الحرب العالمية الثانية
في العام 1944 تدشين نفق المانش المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا
في العام 2007 نيكولاس ساركوزي يفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته الاشتراكية سيغولين رويال ويخلف بذلك جاك شيراك في رئاسة الجمهورية الفرنسية
في العام 2015 التونسي شكري المبخوت يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته الطلياني
ومن مواليد اليوم الـ 6 من مايو
في العام 1856 سيغموند فرويد عالم النمساوي في علم النفس
في العام 1918 زايد بن سلطان النهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة
في العام 1953 توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق
في العام 1961 الممثل الأميركي جورج كلوني
ومن وفيات اليوم الـ 6 من مايو
في العام 680 معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء الدولة الأموية
وفي عام 2002 توفي صالح سليم لاعب كرة القدم والممثل المصري
وفي 6 مايو من كل عام يحتفل بيوم اللا حمية العالمي" 2021
من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو
في العام 1494 المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا
في العام 1835 افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين مدينتي ميشيلن وبروكسل في بلجيكا
في العام 1893 انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما تسبب في كساد اقتصادي كبير
في العام 1931 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
في العام 1936 القوات الإيطالية تحتل أديس أبابا
في العام 1941 الإعلان عن استقلال إثيوبيا بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي
في العام 1945 القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية بعد استسلام قواتها قرب نهاية الحرب العالمية الثانية
في عام 1955 ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية
في العام 2006 الحكومة السودانية توقع اتفاقا مع حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور
في العام 2016 حريق هائل في كندا يدفع عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح من مدينة فورت ماكموراي
ومن مواليد اليوم 5 مايو
في العام 1747 ليوبولد الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة
في العام 1818 كارل ماركس الفيلسوف الألماني
في العام 1826 الإمبراطورة أوجيني زوجة الإمبراطور نابليون الثالث
في العام 1962 محمد عبدالله محمد رئيس الصومال
ومن وفيات اليوم الـ 5 من مايو عام 2017 إعلي ولد محمد فال رئيس موريتانيا الأسبق
من ذاكرة اليوم الـ9 من مايو