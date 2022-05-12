من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو
في عام 1641 المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا
في عام 1881 حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس
في عام 1908 افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة وكان النحات محمود مختار هو أول الملتحقين بها
في عام 1912 صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية
في عام 1919 الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية
في عام 1937 تتويج الملك جورج السادس ملكا على العرش البريطاني
في عام 1951 الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي
في عام 1956 المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العُزَّل في مدينة قسنطينة بمساعدة الفرنسيين
في عام 1965 ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
في عام 2017 هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم
ومن مواليد اليوم الـ12 من مايو
في عام 1496 الملك غوستاف الأول ملك السويد
في عام 1954 المغنية والممثلة المصرية عفاف راضي
من ذاكرة اليوم الـ11 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ11 من مايو
في عام 330 افتتاح القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة
في عام 1949 إسرائيل تنضم إلى الأمم المتحدة
في عام 1953 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوجه انتقادا حادا لنظرية الدومينو التي كانت إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور تروج لها لتبرير التدخل العسكري الأميركي في دول العالم
في عام 1989 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نورييغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأميركية
في 1998 الهند تقوم بتفجير نووي تحت الأرض ضاربة عرض الحائط بجميع الاحتجاجات الدولية
في عام 2004 موقع إنترنت قريب من تنظيم القاعدة يعرض شريط فيديو يظهر ملثمين يذبحون مواطنا أميركيا يدعى نيك بيرغ انتقاما لانتهاكات الجيش الأميركي للمعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب
في عام 2010 رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يستقيل من منصبه والملكة إليزابيث تعين زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء
في عام 2016 السلطات البنغلاديشية تنفذ حكم الإعدام شنقا بحق زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي
ومن مواليد اليوم الـ11 من مايو
في عام 1904 سلفادور دالي رسام ونحات إسباني
في عام 1932 مصطفى طلاس عسكري وسياسي سوري
ومن وفيات الـ11 من مايو
في عام 1981 بوب مارلي مغنٍ وموسيقي جاميكي
من ذاكرة اليوم الـ10 مايو
من ذاكرة اليوم الـ10 مايو
في عام 1497 البحار الإيطالي أميركو فسبوتشي يخرج في رحلة البحث عن طريق جديد إلى الشرق الأقصى وآسيا وعندما اصطدم باليابسة تصور أنه وصل بالفعل إلى الهند إلا أنه كان قد اكتشف أرضا جديدة لم تطأها قدم أوروبية من قبل وهي أميركا الجنوبية لذا فإن الأوروبيين أطلقوا عليها اسم أميركا
في عام 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا
في عام 1862 إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشركس في الدولة العثمانية
في عام 1904 ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية، وفي العام نفسه ونستون تشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة
في عام 1960 الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون
في عام 1995 المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي ال "شين فين" الذي يخوض صراعا من أجل استقلال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة
في عام 1997 زلزال يضرب الشمال الشرقي من إيران ويحصد 2400 شخص
في عام 2004 مقتل 16 شخصا في اشتباكات بين القوات الأميركية والجيش المهدي في بغداد
ومن مواليد الـ10 من مايو
في عام 1848 السير توماس ليبتون رجل الأعمال الاسكتلندي وصانع شاي ليبتون
في عام 1878 جوستاف شتريسمان مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926
في عام 1910 ولد شيخ الأزهر عبد الحليم محمود
في عام 1915 ولد المخرج المصري صلاح أبو سيف
في عام 1923 ولد حيدر علييف رئيس أذربيجان الثالث
في عام 1970 ولد عنتر زوابري أمير الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر
في عام 1978 ولدت الأميرة للا سلمى زوجة ملك المغرب محمد السادس
ومن وفيات اليوم الـ10 من مايو
في عام 1774 الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا
في عام 1937 توفي الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي
من ذاكرة اليوم الـ9 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ9 من مايو
في عام 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلا من ملبورن
في عام 1941 الغواصة الألمانية U110 تقع بيد القوات البريطانية وأدى ذلك إلى حصولهم على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية
في عام 1945 انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية
في عام 1946 الملك فيكتور إيمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبيرتو الثاني
في عام 1947 الإعلان عن استقلال رومانيا
في عام 1955 ألمانيا الغربية تنضم لحلف شمال الأطلسي الناتو
في عام 1978 منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في الـ16 من مارس
في عام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجنوب أفريقيا
في عام 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب كرة قدم
في عام 2009 جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا
في عام 2015 محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن المشدد ثلاث سنوات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية الرئاسة
في عام 2015 منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا أصبحت خالية تماما من فيروس إيبولا
ومن مواليد الـ9 من مايو
في عام 1882 القارئ المصري الشهير محمد رفعت
في عام 1907 بالدور فون شيراخ رئيس منظمة شباب هتلر
في عام 1945 الروائي المصري جمال الغيطاني
من ذاكرة اليوم الـ8 من مايو
في عام 1879 المخترع الأمريكي جورج سيلدين يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين
في عام 1914 تأسيس شركة أفلام Paramount للإنتاج السينمائي
في عام 1918 نيكاراجوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألبانيا إبان الحرب العالمية الأولى
في عام 1921 إلغاء عقوبة الإعدام في السويد
في عام 1936 فرنسا تصدر قرارا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر
في عام 1945 وقوع مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها 45 ألف قتيل وذلك بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبون فيها فرنسا بالوفاء بعهدها في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية
في عام 1967 تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي الذي كان يقود الحرب في فيتنام
في عام 1976 انتخاب إلياس سركيس رئيسا للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس سليمان فرنجية وذلك قبل 4 أشهر من نهاية ولايته على أن يتسلم الرئاسة بعد نهاية ولاية فرنجية
في عام 1984 الاتحاد السوفيتي يعلن مقاطعته للألعاب الأولمبية الصيفية والتي ستقام في مدينة لوس أنجلوس
في عام 2004 السلطات الألمانية تلقي القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاما يعتقد أنه المتسبب في إطلاق فيروس ساسر الذي عطل ما لا يقل عن 18 مليون جهاز كمبيوتر
في عام 2008 البرلمان الروسي يوافق على تعيين الرئيس الأسبق فلاديمير بوتن رئيسا للوزراء
ومن مواليد الـ8 من مايو
في عام 1828 جان هنري دونانت رجل الأعمال السويسري، ومؤسس الصليب الأحمر الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901
في عام 1884 هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الأميركية الـ33
في عام 1955 ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا
في عام 2003 الأمير حسن بن محمد ولي عهد المغرب
ومن وفيات الـ8 من مايو
في عام 1773 علي بيك الكبير سلطان مصر المملوكي
في عام 1873 جون ستيوارت مل الفيلسوف والاقتصادي الإنجليزي
في عام 1880 جوستاف فلوبير الكاتب الفرنسي
في عام 2002 الممثل المصري أحمد مظهر
في عام 2007 الأمير عبد الله الفيصل آل سعود الشاعر والأديب السعودي
من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو