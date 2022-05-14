من ذاكرة اليوم الـ14 من مايو
في عام 1607 تأسست مستعمرة جيمس تاون وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية
في عام 1941 القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية
في عام 1945 الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجوما مدمرا على حاملة الطائرات الأميركية إنتربرايز وذلك في الشهور الأخيرة في الحرب العالمية الثانية
في عام 1948 قوة من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة عطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة وذلك قبل يوم واحد من الإعلان قيام دولة إسرائيل
في عام 1955 الإعلان عن قيام حلف وارسو
في عام 1956 تأسيس الجيش المغربي
في عام 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية
في عام 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط
في عام 1965 الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية
في عام 2004 القوات الأميركية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء
في عام 2007 الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن الدولي بإقرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب
في عام 2010 إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية لتقاسم مياه نهر النيل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية
ومن مواليد الـ14 من مايو
في عام 1923 عدنان الباجه جي السياسي العراقي
في عام 1942 أحمد مرعي الممثل المصري
في عام 1953 نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا
في عام 1962 داني هيوستن الممثل الأميركي
ومن وفيات الـ14 من مايو
في عام 848 أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية
في عام 1610 الملك هنري الرابع ملك فرنسا
في عام 1912 أوغست ستريندبرغ كاتب سويدي
في عام 1936 أدموند اللنبي الجنرال البريطاني
في عام 1937 مصطفى صادق الرافعي الكاتب والأديب المصري
في عام 1998 فرانك سيناترا المغني الأميركي
في عام 1999 عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية
من ذاكرة اليوم الـ13 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ13 من مايو
في عام 1210 القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم غوتييه بعد حصارها 11 أسبوعا
في عام 1703 الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سان بطرسبورغ
في عام 1805 عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا ونجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليًا على مصر
في عام 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا
في عام 1943 القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرا بإقصاء الـ "باي التونسي محمد المنصف" عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية
في عام 1965 جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
في عام 2011 الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل ويعين نائبه ديفيد هيل خلفا مؤقتا له
في عام 2014 انفجار في منجم فحم في تركيا يودي بحياة أكثر من 200 عامل
في عام 2015 مقتل 45 شخصا على الأقل في هجوم مسلح على حافلة في كراتشي أكبر مدن باكستان
في عام 2016 مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي
ومن مواليد اليوم الـ13 من مايو
في عام 1260 ابن الأثير الجزري أحد كبار المؤرخين المسلمين
في عام 1958 عبد الله سدحان الممثل السعودي
ومن وفيات اليوم الـ13 من مايو
في عام 1999 الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودي
في عام 2008 الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أمير الكويت الرابع عشر
في عام 2014 مالك بن جلول مخرج وكاتب سيناريو سويدي من أصل جزائري فائز بجائزة أوسكار
من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو
في عام 1641 المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا
في عام 1881 حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس
في عام 1908 افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة وكان النحات محمود مختار هو أول الملتحقين بها
في عام 1912 صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية
في عام 1919 الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية
في عام 1937 تتويج الملك جورج السادس ملكا على العرش البريطاني
في عام 1951 الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي
في عام 1956 المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العُزَّل في مدينة قسنطينة بمساعدة الفرنسيين
في عام 1965 ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
في عام 2017 هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم
ومن مواليد اليوم الـ12 من مايو
في عام 1496 الملك غوستاف الأول ملك السويد
في عام 1954 المغنية والممثلة المصرية عفاف راضي
من ذاكرة اليوم الـ11 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ11 من مايو
في عام 330 افتتاح القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة
في عام 1949 إسرائيل تنضم إلى الأمم المتحدة
في عام 1953 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوجه انتقادا حادا لنظرية الدومينو التي كانت إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور تروج لها لتبرير التدخل العسكري الأميركي في دول العالم
في عام 1989 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نورييغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأميركية
في 1998 الهند تقوم بتفجير نووي تحت الأرض ضاربة عرض الحائط بجميع الاحتجاجات الدولية
في عام 2004 موقع إنترنت قريب من تنظيم القاعدة يعرض شريط فيديو يظهر ملثمين يذبحون مواطنا أميركيا يدعى نيك بيرغ انتقاما لانتهاكات الجيش الأميركي للمعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب
في عام 2010 رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يستقيل من منصبه والملكة إليزابيث تعين زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء
في عام 2016 السلطات البنغلاديشية تنفذ حكم الإعدام شنقا بحق زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي
ومن مواليد اليوم الـ11 من مايو
في عام 1904 سلفادور دالي رسام ونحات إسباني
في عام 1932 مصطفى طلاس عسكري وسياسي سوري
ومن وفيات الـ11 من مايو
في عام 1981 بوب مارلي مغنٍ وموسيقي جاميكي
من ذاكرة اليوم الـ10 مايو
من ذاكرة اليوم الـ10 مايو
في عام 1497 البحار الإيطالي أميركو فسبوتشي يخرج في رحلة البحث عن طريق جديد إلى الشرق الأقصى وآسيا وعندما اصطدم باليابسة تصور أنه وصل بالفعل إلى الهند إلا أنه كان قد اكتشف أرضا جديدة لم تطأها قدم أوروبية من قبل وهي أميركا الجنوبية لذا فإن الأوروبيين أطلقوا عليها اسم أميركا
في عام 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا
في عام 1862 إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشركس في الدولة العثمانية
في عام 1904 ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية، وفي العام نفسه ونستون تشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة
في عام 1960 الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون
في عام 1995 المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي ال "شين فين" الذي يخوض صراعا من أجل استقلال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة
في عام 1997 زلزال يضرب الشمال الشرقي من إيران ويحصد 2400 شخص
في عام 2004 مقتل 16 شخصا في اشتباكات بين القوات الأميركية والجيش المهدي في بغداد
ومن مواليد الـ10 من مايو
في عام 1848 السير توماس ليبتون رجل الأعمال الاسكتلندي وصانع شاي ليبتون
في عام 1878 جوستاف شتريسمان مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926
في عام 1910 ولد شيخ الأزهر عبد الحليم محمود
في عام 1915 ولد المخرج المصري صلاح أبو سيف
في عام 1923 ولد حيدر علييف رئيس أذربيجان الثالث
في عام 1970 ولد عنتر زوابري أمير الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر
في عام 1978 ولدت الأميرة للا سلمى زوجة ملك المغرب محمد السادس
ومن وفيات اليوم الـ10 من مايو
في عام 1774 الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا
في عام 1937 توفي الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي
من ذاكرة اليوم الـ14 من مايو