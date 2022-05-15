من ذاكرة الـ15 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ13 من مايو

في عام 1210 القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم غوتييه بعد حصارها 11 أسبوعا

في عام 1703 الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سان بطرسبورغ

في عام 1805 عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا ونجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليًا على مصر

في عام 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا

في عام 1943 القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرا بإقصاء الـ "باي التونسي محمد المنصف" عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية

في عام 1965 جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

في عام 2011 الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل ويعين نائبه ديفيد هيل خلفا مؤقتا له

في عام 2014 انفجار في منجم فحم في تركيا يودي بحياة أكثر من 200 عامل

في عام 2015 مقتل 45 شخصا على الأقل في هجوم مسلح على حافلة في كراتشي أكبر مدن باكستان

في عام 2016 مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي

ومن مواليد اليوم الـ13 من مايو

في عام 1260 ابن الأثير الجزري أحد كبار المؤرخين المسلمين

في عام 1958 عبد الله سدحان الممثل السعودي

ومن وفيات اليوم الـ13 من مايو

في عام 1999 الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودي

في عام 2008 الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أمير الكويت الرابع عشر

في عام 2014 مالك بن جلول مخرج وكاتب سيناريو سويدي من أصل جزائري فائز بجائزة أوسكار