من ذاكرة الـ15 من مايو
في عام 1571 التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها
في عام 1919 انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة
في عام 1923 تأسيس إمارة شرق الأردن
في عام 1932 اغتيال رئيس الوزراء الياباني إينوكاي تسويوشي
في عام 1940 تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز
في عام 1948 الجيوش العربية تدخل فلسطين إبان حرب فلسطين والإعلان عن قيام دولة إسرائيل ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة
في عام 1957 المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادئ وفي العام نفسه الإعلان عن استقلال النمسا
في عام 1972 إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا
في عام 1980 إسرائيل تعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد
في عام 1988 الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها
في عام 1990 الموسيقار ياني يصدر ألبومه الثاني بعنوان Reflections of Passion والذي يحتوي على 15 مقطوعة
في عام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يجري إصلاحات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل غوانتانامو مما أغضب مؤيدين له قالوا إنه حنث بوعده بإنهاء هذه المحاكم
في عام 2012 فرانسوا هولاند يتسلم مهامه رئيسا لفرنسا خلفا لنيكولا ساركوزي ويعين فور توليه السلطة جان مارك إيرو رئيسا للحكومة
في عام 2015 الانقلاب العسكري في بوروندي يفشل بعد بدايته في 23 من مايو والرئيس بيير نكورونزيزا يدخل البلاد ويتم توقيف بعض القائمين بالمحاولة
ومن مواليد الـ15 من مايو
في عام 1048 عمر الخيام عالم وشاعر فارسي
في عام 1567 كلاوديو مونتيفيردي موسيقي ألماني
في عام 1911 هيرتا أوبرهاوزر دكتورة نازية اشتُهرت بالتجارب البشعة على البشر
في عام 1937 ولدت مادلين أولبرايت سياسية أميركية وأول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة
في عام 1969 ولدت المغنية السورية أصالة نصري
ومن وفيات الـ15 من مايو
في عام 392 ڤالنتينيان الثاني الإمبراطور الروماني
في عام 1157 يوري دولغوروكي أمير روسي ومؤسس مدينة موسكو
في عام 1174 توفي نور الدين زنكي حاكم حلب
في عام 1997 توفي سعد الله ونوس الكاتب المسرحي السوري
من ذاكرة اليوم الـ14 من مايو
في عام 1607 تأسست مستعمرة جيمس تاون وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية
في عام 1941 القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية
في عام 1945 الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجوما مدمرا على حاملة الطائرات الأميركية إنتربرايز وذلك في الشهور الأخيرة في الحرب العالمية الثانية
في عام 1948 قوة من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة عطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة وذلك قبل يوم واحد من الإعلان قيام دولة إسرائيل
في عام 1955 الإعلان عن قيام حلف وارسو
في عام 1956 تأسيس الجيش المغربي
في عام 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية
في عام 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط
في عام 1965 الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية
في عام 2004 القوات الأميركية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء
في عام 2007 الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن الدولي بإقرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب
في عام 2010 إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية لتقاسم مياه نهر النيل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية
ومن مواليد الـ14 من مايو
في عام 1923 عدنان الباجه جي السياسي العراقي
في عام 1942 أحمد مرعي الممثل المصري
في عام 1953 نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا
في عام 1962 داني هيوستن الممثل الأميركي
ومن وفيات الـ14 من مايو
في عام 848 أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية
في عام 1610 الملك هنري الرابع ملك فرنسا
في عام 1912 أوغست ستريندبرغ كاتب سويدي
في عام 1936 أدموند اللنبي الجنرال البريطاني
في عام 1937 مصطفى صادق الرافعي الكاتب والأديب المصري
في عام 1998 فرانك سيناترا المغني الأميركي
في عام 1999 عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية
من ذاكرة اليوم الـ13 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ13 من مايو
في عام 1210 القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم غوتييه بعد حصارها 11 أسبوعا
في عام 1703 الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سان بطرسبورغ
في عام 1805 عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا ونجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليًا على مصر
في عام 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا
في عام 1943 القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرا بإقصاء الـ "باي التونسي محمد المنصف" عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية
في عام 1965 جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
في عام 2011 الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل ويعين نائبه ديفيد هيل خلفا مؤقتا له
في عام 2014 انفجار في منجم فحم في تركيا يودي بحياة أكثر من 200 عامل
في عام 2015 مقتل 45 شخصا على الأقل في هجوم مسلح على حافلة في كراتشي أكبر مدن باكستان
في عام 2016 مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي
ومن مواليد اليوم الـ13 من مايو
في عام 1260 ابن الأثير الجزري أحد كبار المؤرخين المسلمين
في عام 1958 عبد الله سدحان الممثل السعودي
ومن وفيات اليوم الـ13 من مايو
في عام 1999 الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودي
في عام 2008 الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أمير الكويت الرابع عشر
في عام 2014 مالك بن جلول مخرج وكاتب سيناريو سويدي من أصل جزائري فائز بجائزة أوسكار
من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو
في عام 1641 المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا
في عام 1881 حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس
في عام 1908 افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة وكان النحات محمود مختار هو أول الملتحقين بها
في عام 1912 صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية
في عام 1919 الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية
في عام 1937 تتويج الملك جورج السادس ملكا على العرش البريطاني
في عام 1951 الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي
في عام 1956 المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العُزَّل في مدينة قسنطينة بمساعدة الفرنسيين
في عام 1965 ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
في عام 2017 هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم
ومن مواليد اليوم الـ12 من مايو
في عام 1496 الملك غوستاف الأول ملك السويد
في عام 1954 المغنية والممثلة المصرية عفاف راضي
من ذاكرة اليوم الـ11 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ11 من مايو
في عام 330 افتتاح القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة
في عام 1949 إسرائيل تنضم إلى الأمم المتحدة
في عام 1953 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوجه انتقادا حادا لنظرية الدومينو التي كانت إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور تروج لها لتبرير التدخل العسكري الأميركي في دول العالم
في عام 1989 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نورييغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأميركية
في 1998 الهند تقوم بتفجير نووي تحت الأرض ضاربة عرض الحائط بجميع الاحتجاجات الدولية
في عام 2004 موقع إنترنت قريب من تنظيم القاعدة يعرض شريط فيديو يظهر ملثمين يذبحون مواطنا أميركيا يدعى نيك بيرغ انتقاما لانتهاكات الجيش الأميركي للمعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب
في عام 2010 رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يستقيل من منصبه والملكة إليزابيث تعين زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء
في عام 2016 السلطات البنغلاديشية تنفذ حكم الإعدام شنقا بحق زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي
ومن مواليد اليوم الـ11 من مايو
في عام 1904 سلفادور دالي رسام ونحات إسباني
في عام 1932 مصطفى طلاس عسكري وسياسي سوري
ومن وفيات الـ11 من مايو
في عام 1981 بوب مارلي مغنٍ وموسيقي جاميكي
من ذاكرة الـ15 من مايو