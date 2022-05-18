من ذاكرة اليوم الـ18 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ18 من مايو
في العام 1000 أخذ البيعة لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس
في العام 1291 المماليك يسيطرون على مدينة عكا بعد طرد الصليبيين منها
في العام 1803 المملكة المتحدة تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا
في العام 1804 تنصيب نابليون بونابرت إمبراطورًا على فرنسا
في العام 1899 انعقاد مؤتمر لاهاي الأول للسلام بحضور 26 دولة واتفق الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وتحديد قوانين الحرب
في العام 1910 الأرض تمر بمدارها بذيل مذنب هالي
في العام 1965 سوريا تنفذ حكم الإعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل
في العام 1980 ثوران بركان "سانت هيلين" في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة
في العام 1990 توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية
في العام 1991 إعلان جمهورية شمال الصومال الانفصالية أو ما يعرف باسم صوماليلاند إلا أنها لم تحظَ بأي اعتراف دولي لكنها تشهد استقرارا أمنيًا عكس باقي أراضي الصومال
في العام 2004 "اتحاد أبناء سخنين" يفوز ببطولة كأس الدولة الإسرائيلي كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز في إسرائيل، وفي العام نفسه سونيا غاندي تتنازل عن رئاسة الحكومة الهندية بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية
في العام 2006 الحكومة النيبالية تقرر إصلاحات تزيد من الديمقراطية وتقلل من نفوذ العائلة الحاكمة
في العام 2009 سريلانكا تعلن مقتل زعيم منظمة "نمور التاميل" المتمردة في فيلوبيلاي برابهاكاران
ومن مواليد اليوم الـ18 من مايو
في العام 1840 عمر الخيام عالم رياضيات وفيلسوف وشاعر فارسي صاحب رباعيات الخيام وواضع التقويم الهجري الشمسي
في العام 1836 عبده الحامولي الموسيقي المصري
في العام 1868 نيقولا الثاني إمبراطور روسيا الثامن عشر والأخير
في العام 1872 بيرتراند راسل الفيلسوف وعالم الرياضيات والكاتب الإنجليزي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب 1950
وفي مثل هذا اليوم الـ18 من مايو يحتفل باليوم العالمي للمتاحف واليوم العالمي للقاح ضد الإيدز
من ذاكرة اليوم الـ17 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ17 من مايو
في العام 1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر ويقوم بتحديثها بعد القضاء على المماليك
في العام 1896 الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد قيامه باغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح
في العام 1939 الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض الذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها
في العام 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية
في العام 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية أيرلندا مع تأكيدها بقاء أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة
في العام 1977 حزب الليكود يفوز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية ومناحم بيجن يتولى رئاسة الحكومة
في العام 1983 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاقًا مع إسرائيل التي وصل جيشها إلى بيروت وقد حدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم اتفاق الـ17 من آيار
في العام 1987 المقاتلة العراقية تقصف فرقاطة أمريكية وتقتل 37 شخصًا وذلك في الحرب العراقية الإيرانية
في العام 1994 نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عامًا وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
في العام 1995 جاك شيراك يتولى رئاسة فرنسا خلفًا فرانسوا ميتران
في العام 2004 سيارة ملغمة تودي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سليم
في العام 2009 الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي التي كان من بينها فوز 4 سيدات للمرة الأولى في عضوية البرلمان
في العام 2015 بدأ أعمال مؤتمر الرياض للحوار بين الأطراف السياسية اليمنية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
في العام 2016 تعين كريستيان كير مستشار اتحادي للنمسا بعد أسبوع من استقالة فيرنر فايمان
ومن مواليد الـ17 من مايو
في العام 1886 الملك ألفونسو الثالث ملك إسبانيا
في العام 1897 أود هاسل عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969
في العام 1940 الممثل المصري عادل إمام
في العام 1966 قصي صدام حسين عسكري وسياسي عراقي ونجل الرئيس العراقي الراحل
ومن وفيات الـ17 من مايو
في العام 2012 المغنية الجزائرية الراحلة وردة
من ذاكرة اليوم الـ16 من مايو
من ذاكرة اليوم الـ16 من مايو
في العام 1916 إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة وذلك لتحديد مناطق النفوذ بغرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية
في العام 1942 الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال ماك آرثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأميركية فيها
في العام 1964 احتفالات بانتهاء المرحلة الأولى من السد العالي في مصر
في العام 1975 فريق تسلق نسائي ياباني ينجح في الوصول إلى قمة جبل إفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل
في العام 1988 عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة
في العام 1989 اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد وذلك بتفجير سيارته
في العام 1993 انتخاب سليمان دميرل رئيسا لتركيا
في العام 1999 أمير دولة الكويت الشيخ جابر أحمد الصباح يصدر مرسوما أميريًا بإعطاء المرأة حق الترشح والانتخاب في الكويت وقد أسقط مجلس الأمة هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات
في العام 2002 فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6 مقابل 1 في أكبر نتيجة للقاءات الفريقين عبر التاريخ
في العام 2003 هجوم إرهابي على مدينة الدار البيضاء المغربية وهو ما عرف بتفجيرات الدار البيضاء
في العام 2006 مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع إعطاء حق الانتخاب والترشيح للمرأة الكويتية وذلك بموافقة 35 عضوًا ورفض 23
في العام 2007 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميًا
في العام 2009 الرئيس السرلنكي ماهيندا راجاباكسا يعلن النصر العسكري على نمور التاميل وذلك بعد 26 عامًا من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد
في العام 2015 محكمة مصرية تصدر حكمًا بالإعدام على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و 150 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين
ومن مواليد الـ16 من مايو
في العام 1845 إيليا متشنيكوف عالم أحياء دقيقة روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908
في العام 1885 منيرة المهدية الفنانة المصرية
في العام 1905 هنري فوندا الممثل الأميركي
في العام 1942 ياسر العظمة الممثل السوري
في العام 1983 المغنية اللبنانية نانسي عجرم
ومن وفيات الـ16 من مايو
في العام 1926 السلطان محمد السادس سلطان عثماني
في العام 1989 الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية
في العام 2006 عبد الله زكريا الأنصاري الأديب الكويتي
من ذاكرة الـ15 من مايو
في عام 1571 التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها
في عام 1919 انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة
في عام 1923 تأسيس إمارة شرق الأردن
في عام 1932 اغتيال رئيس الوزراء الياباني إينوكاي تسويوشي
في عام 1940 تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز
في عام 1948 الجيوش العربية تدخل فلسطين إبان حرب فلسطين والإعلان عن قيام دولة إسرائيل ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة
في عام 1957 المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادئ وفي العام نفسه الإعلان عن استقلال النمسا
في عام 1972 إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا
في عام 1980 إسرائيل تعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد
في عام 1988 الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها
في عام 1990 الموسيقار ياني يصدر ألبومه الثاني بعنوان Reflections of Passion والذي يحتوي على 15 مقطوعة
في عام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يجري إصلاحات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل غوانتانامو مما أغضب مؤيدين له قالوا إنه حنث بوعده بإنهاء هذه المحاكم
في عام 2012 فرانسوا هولاند يتسلم مهامه رئيسا لفرنسا خلفا لنيكولا ساركوزي ويعين فور توليه السلطة جان مارك إيرو رئيسا للحكومة
في عام 2015 الانقلاب العسكري في بوروندي يفشل بعد بدايته في 23 من مايو والرئيس بيير نكورونزيزا يدخل البلاد ويتم توقيف بعض القائمين بالمحاولة
ومن مواليد الـ15 من مايو
في عام 1048 عمر الخيام عالم وشاعر فارسي
في عام 1567 كلاوديو مونتيفيردي موسيقي ألماني
في عام 1911 هيرتا أوبرهاوزر دكتورة نازية اشتُهرت بالتجارب البشعة على البشر
في عام 1937 ولدت مادلين أولبرايت سياسية أميركية وأول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة
في عام 1969 ولدت المغنية السورية أصالة نصري
ومن وفيات الـ15 من مايو
في عام 392 ڤالنتينيان الثاني الإمبراطور الروماني
في عام 1157 يوري دولغوروكي أمير روسي ومؤسس مدينة موسكو
في عام 1174 توفي نور الدين زنكي حاكم حلب
في عام 1997 توفي سعد الله ونوس الكاتب المسرحي السوري
من ذاكرة اليوم الـ14 من مايو
في عام 1607 تأسست مستعمرة جيمس تاون وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية
في عام 1941 القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية
في عام 1945 الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجوما مدمرا على حاملة الطائرات الأميركية إنتربرايز وذلك في الشهور الأخيرة في الحرب العالمية الثانية
في عام 1948 قوة من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة عطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة وذلك قبل يوم واحد من الإعلان قيام دولة إسرائيل
في عام 1955 الإعلان عن قيام حلف وارسو
في عام 1956 تأسيس الجيش المغربي
في عام 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية
في عام 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط
في عام 1965 الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية
في عام 2004 القوات الأميركية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء
في عام 2007 الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن الدولي بإقرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب
في عام 2010 إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية لتقاسم مياه نهر النيل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية
ومن مواليد الـ14 من مايو
في عام 1923 عدنان الباجه جي السياسي العراقي
في عام 1942 أحمد مرعي الممثل المصري
في عام 1953 نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا
في عام 1962 داني هيوستن الممثل الأميركي
ومن وفيات الـ14 من مايو
في عام 848 أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية
في عام 1610 الملك هنري الرابع ملك فرنسا
في عام 1912 أوغست ستريندبرغ كاتب سويدي
في عام 1936 أدموند اللنبي الجنرال البريطاني
في عام 1937 مصطفى صادق الرافعي الكاتب والأديب المصري
في عام 1998 فرانك سيناترا المغني الأميركي
في عام 1999 عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية
من ذاكرة اليوم الـ18 من مايو