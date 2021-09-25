.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

Whiplash .. رحلة التعلم لا تعرف الاستقرار وما يجعلك مختلفا هو سعيك لأن تكون الأفضل

  • الخط

Whiplash .. رحلة التعلم لا تعرف الاستقرار وما يجعلك مختلفا هو سعيك لأن تكون الأفضل

نشر في: آخر تحديث:


مع أول دقة من قلبه عرف الإيقاع وصوت دقاته أوقعه في حب الدرامز، ولد ليكون عظيما، هذا القدر!
لكن هل سيعرف كيف يتعامل مع طرق القدر الملتوية؟
هل سيعرف كيف يتخطى الحواجز العالية؟ هل سيقدر أن يجرح قلبه ويترك أحبابه؟
والأهم هل سيقدر أن يقف أمام مثله الأعلى؟!

Whiplash من أعظم الأفلام التي أنتجتها هوليوود، من الممكن أن تكون رأيته
لكن الفيلم به زوايا لن ينتبه إليها الكثيرون، سوف أخبرك بها.
بودكاست ما وراء الأفلام سييجعلك تراه بشكل مختلف تمام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"حبي نفسك أولا".. نصائح نيللي كريم لابنتها حول الزواج والارتباط
الأكثر قراءة
لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك
قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة
مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها
خبراء تغذية يحذرون من مشروبات شهيرة تسبب شيخوخة مبكرة! خبراء تغذية يحذرون من مشروبات شهيرة تسبب شيخوخة مبكرة!
قبل أن تذهب
أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة المغربية يفوز برئاسة مدينة أكادير
أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة المغربية يفوز برئاسة مدينة أكادير