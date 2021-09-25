Whiplash .. رحلة التعلم لا تعرف الاستقرار وما يجعلك مختلفا هو سعيك لأن تكون الأفضل



مع أول دقة من قلبه عرف الإيقاع وصوت دقاته أوقعه في حب الدرامز، ولد ليكون عظيما، هذا القدر!

لكن هل سيعرف كيف يتعامل مع طرق القدر الملتوية؟

هل سيعرف كيف يتخطى الحواجز العالية؟ هل سيقدر أن يجرح قلبه ويترك أحبابه؟

والأهم هل سيقدر أن يقف أمام مثله الأعلى؟!

Whiplash من أعظم الأفلام التي أنتجتها هوليوود، من الممكن أن تكون رأيته

لكن الفيلم به زوايا لن ينتبه إليها الكثيرون، سوف أخبرك بها.

بودكاست ما وراء الأفلام سييجعلك تراه بشكل مختلف تمام.

