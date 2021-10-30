السعادة من منظور فيلم Pursuit of Happiness

ما هي السعادة؟

هل هناك شخص لا يريد أن يكون سعيدا؟

مفهوم السعادة يختلف من شخص لآخر.

من المؤكد أنك تستطيع أن تقضي أياما من حياتك بدون مال، لكن من الصعب أن تقضي نفس هذه الأيام من دون سعادة، قلبك سيخسر الكثير.

في هذه الحلقة من بودكاست ما وراء الأفلام ستتعرف على السعادة بمنظور مختلف مع فيلم Pursuit of Happyness

