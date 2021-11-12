ما وراءالأفلام | Twelve Angry Men.. أسطورة فنية من داخل غرفة مغلقة فقط

مفهوم الثراء من منظور مختلف في فيلم The Wolf Of Wall Street

هل تريد أن تكون ثريا؟

سوف أخبرك بالسر

ولكن انتبه!

خطط الثراء السريعة مدمرة

وفي الوقت الذي تحقق فيه أحلامك المادية

قد تخسر في المقابل الكثير من روحك

المال.. بحاجة للتعامل معه بذكاء

من السهل أن تصبح ثريا، ولكن من الصعب أن تحافظ على روحك خلال رحلة الثراء.

في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام

سوف نتعرف على واحد من أشهر أفلام السينما التي ركزت على الثراء.

أكيد عرفته

The Wolf of Wall Street

متحمس جدا أحكي لك عنه، هل أنت متحمس؟ شاهد الفيلم لكي نفهمه سويا بمنظور مختلف.

