ما وراءالأفلام | Twelve Angry Men.. أسطورة فنية من داخل غرفة مغلقة فقط
هل فعلا البشر قادرون على تحقيق العدالة؟
غرفة واحدة
و12 شخصا
أمامهم دقائق معدودة ليتخذوا قرار إنهاء حياة شخص أو لا
الأدلة جميعها تؤكد أنه مذنب
في اعتقادك ماذا سيفعلون؟
من اللحد إلى المهد .. قصة The Curious Case of Benjamin Button
ماذا سيحصل لو بدأت عمرك بشكل معاكس وكل ما كبرت، تصغر؟
كيف سيغير طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة؟
هذا هو موضوع فيلم The Curious Case Of Benjamin Button
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة القادمة حتى نتعلم الكثير من الحالة المحيرة لبنجامين بتن.
مفهوم الثراء من منظور مختلف في فيلم The Wolf Of Wall Street
هل تريد أن تكون ثريا؟
سوف أخبرك بالسر
ولكن انتبه!
خطط الثراء السريعة مدمرة
وفي الوقت الذي تحقق فيه أحلامك المادية
قد تخسر في المقابل الكثير من روحك
المال.. بحاجة للتعامل معه بذكاء
من السهل أن تصبح ثريا، ولكن من الصعب أن تحافظ على روحك خلال رحلة الثراء.
في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام
سوف نتعرف على واحد من أشهر أفلام السينما التي ركزت على الثراء.
أكيد عرفته
The Wolf of Wall Street
متحمس جدا أحكي لك عنه، هل أنت متحمس؟ شاهد الفيلم لكي نفهمه سويا بمنظور مختلف.
السعادة من منظور فيلم Pursuit of Happiness
ما هي السعادة؟
هل هناك شخص لا يريد أن يكون سعيدا؟
مفهوم السعادة يختلف من شخص لآخر.
من المؤكد أنك تستطيع أن تقضي أياما من حياتك بدون مال، لكن من الصعب أن تقضي نفس هذه الأيام من دون سعادة، قلبك سيخسر الكثير.
في هذه الحلقة من بودكاست ما وراء الأفلام ستتعرف على السعادة بمنظور مختلف مع فيلم Pursuit of Happyness
رحلة إلى الفضاء والإنسانية مع فيلم Interstellar
هل فعلا غريزة البقاء لدينا هي أعظم مصدر للإلهام؟
وماذا لو أن العالم ينتهي؟ ولكي يتم إنقاذه لا بد أن تضحي بنفسك في رحلة مجهولة النهاية، هل ستفعل هذا؟
هل ممكن أن الحب ينقذ العالم؟ أم أن الغلبة للعلوم والحقائق؟
ستجد إجابات لكل هذا وأكثر في الحلقة القادمة من بودكاست ما وراء الأفلام
سنذهب في رحلة للفضاء والإنسانية مع فيلم Interstellar
وسنرى كيف بالأمل والمجهود سنستطيع أن ننقذ العالم
ما وراءالأفلام | Twelve Angry Men.. أسطورة فنية من داخل غرفة مغلقة فقط