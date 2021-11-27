البحث عن النجاة في فيلم "Gravity"
تهرب من كارثة لأخرى، لكن هذه المرة بمفردها، ليس على الأرض ولكن في الفضاء.
من دون هواء، من غير تواصل، هي والجاذبية فقط، يا ترى هل ستستطيع أن تنقذ نفسها؟
هذه الأحداث هي قصة فيلم "Gravity"
فيلم أحداثه في الفضاء الشاسع، لكنه فعليا ليس عن الفضاء
شاهد الفيلم وانتظرني في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام لكي نرى الجاذبية بمنظور مختلف تماما
من منظور ما وراء الأفلام
من اللحد إلى المهد .. قصة The Curious Case of Benjamin Button
ماذا سيحصل لو بدأت عمرك بشكل معاكس وكل ما كبرت، تصغر؟
كيف سيغير طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة؟
هذا هو موضوع فيلم The Curious Case Of Benjamin Button
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة القادمة حتى نتعلم الكثير من الحالة المحيرة لبنجامين بتن.
مفهوم الثراء من منظور مختلف في فيلم The Wolf Of Wall Street
هل تريد أن تكون ثريا؟
سوف أخبرك بالسر
ولكن انتبه!
خطط الثراء السريعة مدمرة
وفي الوقت الذي تحقق فيه أحلامك المادية
قد تخسر في المقابل الكثير من روحك
المال.. بحاجة للتعامل معه بذكاء
من السهل أن تصبح ثريا، ولكن من الصعب أن تحافظ على روحك خلال رحلة الثراء.
في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام
سوف نتعرف على واحد من أشهر أفلام السينما التي ركزت على الثراء.
أكيد عرفته
The Wolf of Wall Street
متحمس جدا أحكي لك عنه، هل أنت متحمس؟ شاهد الفيلم لكي نفهمه سويا بمنظور مختلف.
السعادة من منظور فيلم Pursuit of Happiness
ما هي السعادة؟
هل هناك شخص لا يريد أن يكون سعيدا؟
مفهوم السعادة يختلف من شخص لآخر.
من المؤكد أنك تستطيع أن تقضي أياما من حياتك بدون مال، لكن من الصعب أن تقضي نفس هذه الأيام من دون سعادة، قلبك سيخسر الكثير.
في هذه الحلقة من بودكاست ما وراء الأفلام ستتعرف على السعادة بمنظور مختلف مع فيلم Pursuit of Happyness
البحث عن النجاة في فيلم "Gravity"