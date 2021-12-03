Hacksaw Ridge.. الجندي الذي اختار أن يحارب في سلام
الحرب العالمية الثانية في ذروتها
الكل يستعد للهجوم
لا مجال للتراجع
إما أن تكون قاتلا أو مقتولا
في وسط كل هذا يظهر رجل مختلف تماما
رجل سيكون السبب في تغير مسار الحرب، بمعتقداته وأفكاره
هذا هو ما يحكيه فيلم Hacksaw Ridge المأخوذ من قصة حقيقية
شاهده الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة
سنحكي عن فيلم من أفلام الحرب لكن بكل سلام
البحث عن النجاة في فيلم "Gravity"
تهرب من كارثة لأخرى، لكن هذه المرة بمفردها، ليس على الأرض ولكن في الفضاء.
من دون هواء، من غير تواصل، هي والجاذبية فقط، يا ترى هل ستستطيع أن تنقذ نفسها؟
هذه الأحداث هي قصة فيلم "Gravity"
فيلم أحداثه في الفضاء الشاسع، لكنه فعليا ليس عن الفضاء
شاهد الفيلم وانتظرني في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام لكي نرى الجاذبية بمنظور مختلف تماما
من منظور ما وراء الأفلام
من اللحد إلى المهد .. قصة The Curious Case of Benjamin Button
ماذا سيحصل لو بدأت عمرك بشكل معاكس وكل ما كبرت، تصغر؟
كيف سيغير طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة؟
هذا هو موضوع فيلم The Curious Case Of Benjamin Button
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة القادمة حتى نتعلم الكثير من الحالة المحيرة لبنجامين بتن.
مفهوم الثراء من منظور مختلف في فيلم The Wolf Of Wall Street
هل تريد أن تكون ثريا؟
سوف أخبرك بالسر
ولكن انتبه!
خطط الثراء السريعة مدمرة
وفي الوقت الذي تحقق فيه أحلامك المادية
قد تخسر في المقابل الكثير من روحك
المال.. بحاجة للتعامل معه بذكاء
من السهل أن تصبح ثريا، ولكن من الصعب أن تحافظ على روحك خلال رحلة الثراء.
في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام
سوف نتعرف على واحد من أشهر أفلام السينما التي ركزت على الثراء.
أكيد عرفته
The Wolf of Wall Street
متحمس جدا أحكي لك عنه، هل أنت متحمس؟ شاهد الفيلم لكي نفهمه سويا بمنظور مختلف.
Hacksaw Ridge.. الجندي الذي اختار أن يحارب في سلام