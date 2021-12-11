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فيلم Forrest Gump .. الحياة من منظور مختلف

فيلم Forrest Gump .. الحياة من منظور مختلف

ما وراء الأفلام

الموت هو جزء من الحياة.. هذا مصيرنا جميعا
لا نقرر أين نولد وفي أي ظروف؟
لكن بأيدينا أن نقرر كيف نستمر في الحياة؟
الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام لن أحكي عن الموت،
لكن عن الحياة التي ستراها من منظور مختلف، ستقرر أن تعيشها بحب بعدما تتعرف على شخصية "فورست غامب"
شاهد فيلم ‎Forrest Gump وانتظرني الحلقة المقبلة

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الكل يستعد للهجوم
لا مجال للتراجع
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في وسط كل هذا يظهر رجل مختلف تماما
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شاهده الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة
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فيلم Forrest Gump .. الحياة من منظور مختلف

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