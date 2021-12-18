ما وراء الأفلام | The Social Network الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها
غطرسة وطموح وصداقة وغيرة وطبقية
أحلام تتحقق وأفكار تُسرق
من يعتبر صاحب أي فكرة، هل من قالها أم من قام بتنفيذها؟
إنه مارك زوكربيرج في فيلم The Social Network
ما وراء الأفلام النهاردة يروي ما وراء أشهر تطبيق في العالم "فيس بوك"
يحكي حكاية عن الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها
يمكنك مشاهدة الفيلم ثم انتظرنا في حلقة مميزة جدا عن أشهر واصغر مليونير في عصرنا الحالي
فيلم Forrest Gump .. الحياة من منظور مختلف
الموت هو جزء من الحياة.. هذا مصيرنا جميعا
لا نقرر أين نولد وفي أي ظروف؟
لكن بأيدينا أن نقرر كيف نستمر في الحياة؟
الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام لن أحكي عن الموت،
لكن عن الحياة التي ستراها من منظور مختلف، ستقرر أن تعيشها بحب بعدما تتعرف على شخصية "فورست غامب"
شاهد فيلم Forrest Gump وانتظرني الحلقة المقبلة
Hacksaw Ridge.. الجندي الذي اختار أن يحارب في سلام
الحرب العالمية الثانية في ذروتها
الكل يستعد للهجوم
لا مجال للتراجع
إما أن تكون قاتلا أو مقتولا
في وسط كل هذا يظهر رجل مختلف تماما
رجل سيكون السبب في تغير مسار الحرب، بمعتقداته وأفكاره
هذا هو ما يحكيه فيلم Hacksaw Ridge المأخوذ من قصة حقيقية
شاهده الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة
سنحكي عن فيلم من أفلام الحرب لكن بكل سلام
البحث عن النجاة في فيلم "Gravity"
تهرب من كارثة لأخرى، لكن هذه المرة بمفردها، ليس على الأرض ولكن في الفضاء.
من دون هواء، من غير تواصل، هي والجاذبية فقط، يا ترى هل ستستطيع أن تنقذ نفسها؟
هذه الأحداث هي قصة فيلم "Gravity"
فيلم أحداثه في الفضاء الشاسع، لكنه فعليا ليس عن الفضاء
شاهد الفيلم وانتظرني في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام لكي نرى الجاذبية بمنظور مختلف تماما
من منظور ما وراء الأفلام
من اللحد إلى المهد .. قصة The Curious Case of Benjamin Button
ماذا سيحصل لو بدأت عمرك بشكل معاكس وكل ما كبرت، تصغر؟
كيف سيغير طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة؟
هذا هو موضوع فيلم The Curious Case Of Benjamin Button
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة القادمة حتى نتعلم الكثير من الحالة المحيرة لبنجامين بتن.
ما وراء الأفلام | The Social Network الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها