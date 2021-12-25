"La La Land" الخيط الرفيع بين الواقع والحلم

البحث عن النجاة في فيلم "Gravity"

تهرب من كارثة لأخرى، لكن هذه المرة بمفردها، ليس على الأرض ولكن في الفضاء.

من دون هواء، من غير تواصل، هي والجاذبية فقط، يا ترى هل ستستطيع أن تنقذ نفسها؟

هذه الأحداث هي قصة فيلم "Gravity"

فيلم أحداثه في الفضاء الشاسع، لكنه فعليا ليس عن الفضاء

شاهد الفيلم وانتظرني في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام لكي نرى الجاذبية بمنظور مختلف تماما

من منظور ما وراء الأفلام



