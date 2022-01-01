الحب اللامشروط في "The Blind Side"
"La La Land" الخيط الرفيع بين الواقع والحلم
أحلام اليقظة ستتحول إلى حقيقة
هذه المرة لن تراها في المنام
لكنك سوف تعيشها على أرض الواقع
واحد من أشهر الأفلام الموسيقية في هوليوود
في الحلقة المقبلة سوف نحكي عنه، عن كيفية تحويل أحلامك إلى حقيقة، ولكن النهاية ليست بالسعادة التي في مخيلتك
استعد لحكاية ما وراء "لا لا لاند" في بودكاست ما وراء الأفلام
شاهده الآن لكي نحكي عنه بمنظور مختلف في الحلقة المقبلة
ما وراء الأفلام | The Social Network الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها
غطرسة وطموح وصداقة وغيرة وطبقية
أحلام تتحقق وأفكار تُسرق
من يعتبر صاحب أي فكرة، هل من قالها أم من قام بتنفيذها؟
إنه مارك زوكربيرج في فيلم The Social Network
ما وراء الأفلام النهاردة يروي ما وراء أشهر تطبيق في العالم "فيس بوك"
يحكي حكاية عن الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها
يمكنك مشاهدة الفيلم ثم انتظرنا في حلقة مميزة جدا عن أشهر واصغر مليونير في عصرنا الحالي
فيلم Forrest Gump .. الحياة من منظور مختلف
الموت هو جزء من الحياة.. هذا مصيرنا جميعا
لا نقرر أين نولد وفي أي ظروف؟
لكن بأيدينا أن نقرر كيف نستمر في الحياة؟
الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام لن أحكي عن الموت،
لكن عن الحياة التي ستراها من منظور مختلف، ستقرر أن تعيشها بحب بعدما تتعرف على شخصية "فورست غامب"
شاهد فيلم Forrest Gump وانتظرني الحلقة المقبلة
Hacksaw Ridge.. الجندي الذي اختار أن يحارب في سلام
الحرب العالمية الثانية في ذروتها
الكل يستعد للهجوم
لا مجال للتراجع
إما أن تكون قاتلا أو مقتولا
في وسط كل هذا يظهر رجل مختلف تماما
رجل سيكون السبب في تغير مسار الحرب، بمعتقداته وأفكاره
هذا هو ما يحكيه فيلم Hacksaw Ridge المأخوذ من قصة حقيقية
شاهده الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة
سنحكي عن فيلم من أفلام الحرب لكن بكل سلام
الحب اللامشروط في "The Blind Side"