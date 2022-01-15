كيف انتهت حياة أشهر تاجر مخدرات بسبب الجشع في "Scarface"
الحكاية بدأت سنة 1980، عند وصول اللاجئين الكوبيين لـميامي كجزء من هجرة "ماريل" الجماعية
شيء عادي وهجرة عادية قد تحدث كثيرا!
لكن في الحقيقة لا؛ لأن في هذه الهجرة سيتحول واحد من اللاجئين لأشهر وأكبر تاجر مخدرات في ميامي
إنه توني مونتانا في Scarface
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نحكي عن فيلم تم تصنيفه ضمن أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما
سنحكي عن Scarface
تأثير الفراشة ونظرية الفوضى
هل يمكن لرفرفة جناح فراشة في شمال أفريقيا أن تسبب إعصارا في النصف الثاني من الكرة الارضية؟
وما هي علاقة الحرب العالمية الأولى بفيلم The Butterfly Effect؟
وهل يمكن أن تفعل كل شيء بشكل صحيح ولكن في النهاية النتيجة تكون مختلفة عن التي كنت تخطط لها؟
كل هذا سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الافلام مع فيلم The Butterfly Effect
بداية واحدة بـأربع نهايات مختلفة
شاهد الفيلم لكي نتكلم عنه من منظور مختلف
الحب اللامشروط في "The Blind Side"
"La La Land" الخيط الرفيع بين الواقع والحلم
أحلام اليقظة ستتحول إلى حقيقة
هذه المرة لن تراها في المنام
لكنك سوف تعيشها على أرض الواقع
واحد من أشهر الأفلام الموسيقية في هوليوود
في الحلقة المقبلة سوف نحكي عنه، عن كيفية تحويل أحلامك إلى حقيقة، ولكن النهاية ليست بالسعادة التي في مخيلتك
استعد لحكاية ما وراء "لا لا لاند" في بودكاست ما وراء الأفلام
شاهده الآن لكي نحكي عنه بمنظور مختلف في الحلقة المقبلة
ما وراء الأفلام | The Social Network الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها
غطرسة وطموح وصداقة وغيرة وطبقية
أحلام تتحقق وأفكار تُسرق
من يعتبر صاحب أي فكرة، هل من قالها أم من قام بتنفيذها؟
إنه مارك زوكربيرج في فيلم The Social Network
ما وراء الأفلام النهاردة يروي ما وراء أشهر تطبيق في العالم "فيس بوك"
يحكي حكاية عن الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها
يمكنك مشاهدة الفيلم ثم انتظرنا في حلقة مميزة جدا عن أشهر واصغر مليونير في عصرنا الحالي
كيف انتهت حياة أشهر تاجر مخدرات بسبب الجشع في "Scarface"