كيف انتهت حياة أشهر تاجر مخدرات بسبب الجشع في "Scarface"

أحلام اليقظة ستتحول إلى حقيقة

هذه المرة لن تراها في المنام

لكنك سوف تعيشها على أرض الواقع

واحد من أشهر الأفلام الموسيقية في هوليوود

في الحلقة المقبلة سوف نحكي عنه، عن كيفية تحويل أحلامك إلى حقيقة، ولكن النهاية ليست بالسعادة التي في مخيلتك

استعد لحكاية ما وراء "لا لا لاند" في بودكاست ما وراء الأفلام

شاهده الآن لكي نحكي عنه بمنظور مختلف في الحلقة المقبلة