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كيف انتهت حياة أشهر تاجر مخدرات بسبب الجشع في "Scarface"

كيف انتهت حياة أشهر تاجر مخدرات بسبب الجشع في "Scarface"

ما وراء الأفلام

الحكاية بدأت سنة 1980، عند وصول اللاجئين الكوبيين لـميامي كجزء من هجرة "ماريل" الجماعية
شيء عادي وهجرة عادية قد تحدث كثيرا!
لكن في الحقيقة لا؛ لأن في هذه الهجرة سيتحول واحد من اللاجئين لأشهر وأكبر تاجر مخدرات في ميامي
إنه توني مونتانا في Scarface
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نحكي عن فيلم تم تصنيفه ضمن أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما
سنحكي عن Scarface

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هل يمكن لرفرفة جناح فراشة في شمال أفريقيا أن تسبب إعصارا في النصف الثاني من الكرة الارضية؟
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وهل يمكن أن تفعل كل شيء بشكل صحيح ولكن في النهاية النتيجة تكون مختلفة عن التي كنت تخطط لها؟
كل هذا سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الافلام مع فيلم The Butterfly Effect
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شاهد الفيلم لكي نتكلم عنه من منظور مختلف

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إخوته تفرقوا
وهو من ذوي البشرة السمراء في أميركا، وبالتالي يتعرض للاضطهاد
إضافة إلى ذلك فهو من الطبقة الفقيرة
طفل نشأ في ظروف كتلك الظروف، فكيف يكون حاله؟
وهل يمكن أن نصدق أنه أصبح المدافع الأفضل بالبلاد في كرة القدم؟
هذه هي قصة فيلم The Blind side والمأخوذة عن قصة حقيقة
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يحكي حكاية عن الأحلام التي تتحقق ولكن بغير أيدي أصحابها
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٨ دقائق 18 ديسمبر ,2021

كيف انتهت حياة أشهر تاجر مخدرات بسبب الجشع في "Scarface"

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