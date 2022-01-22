ما وراء الأفلام | Concussion عندما تغير الشجاعة قواعد اللعبة
تخيل أنك تدافع عن قضية أمام 20 مليون شخص، والجميع يسعى لكي تكون مخطئا، لكنك بالرغم من ذلك مستمر بسبب إيمانك بأنك تستطيع أن تغير وتؤثر في حياة أشخاص أو على الأقل طريقة موتهم.
فيلم الحلقة المقبلة من ما وراء الأفلام سيجعلك تدرك قيمة حياتك وأفعالك، وتتعلم كيف تتمسك بمبادئك في وقت قد يهاجمك فيه 20 مليون شخص.
شاهد فيلم Concussion الآن وانتظرني الحلقة المقبلة، سنتحدث عن فيلم مبني على قصة حقيقة.
كيف انتهت حياة أشهر تاجر مخدرات بسبب الجشع في "Scarface"
الحكاية بدأت سنة 1980، عند وصول اللاجئين الكوبيين لـميامي كجزء من هجرة "ماريل" الجماعية
شيء عادي وهجرة عادية قد تحدث كثيرا!
لكن في الحقيقة لا؛ لأن في هذه الهجرة سيتحول واحد من اللاجئين لأشهر وأكبر تاجر مخدرات في ميامي
إنه توني مونتانا في Scarface
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نحكي عن فيلم تم تصنيفه ضمن أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما
سنحكي عن Scarface
تأثير الفراشة ونظرية الفوضى
هل يمكن لرفرفة جناح فراشة في شمال أفريقيا أن تسبب إعصارا في النصف الثاني من الكرة الارضية؟
وما هي علاقة الحرب العالمية الأولى بفيلم The Butterfly Effect؟
وهل يمكن أن تفعل كل شيء بشكل صحيح ولكن في النهاية النتيجة تكون مختلفة عن التي كنت تخطط لها؟
كل هذا سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الافلام مع فيلم The Butterfly Effect
بداية واحدة بـأربع نهايات مختلفة
شاهد الفيلم لكي نتكلم عنه من منظور مختلف
الحب اللامشروط في "The Blind Side"
"La La Land" الخيط الرفيع بين الواقع والحلم
أحلام اليقظة ستتحول إلى حقيقة
هذه المرة لن تراها في المنام
لكنك سوف تعيشها على أرض الواقع
واحد من أشهر الأفلام الموسيقية في هوليوود
في الحلقة المقبلة سوف نحكي عنه، عن كيفية تحويل أحلامك إلى حقيقة، ولكن النهاية ليست بالسعادة التي في مخيلتك
استعد لحكاية ما وراء "لا لا لاند" في بودكاست ما وراء الأفلام
شاهده الآن لكي نحكي عنه بمنظور مختلف في الحلقة المقبلة
ما وراء الأفلام | Concussion عندما تغير الشجاعة قواعد اللعبة