Limitless..ما الذي سيحدث لو أصبحت قدرات عقلك بلا حدود؟

ما الذي سيحدث لو أصبحت قدرات عقلك بلا حدود؟

لو استطعت أن تستعمل كل إمكانياته؟ أو أصبحت قادرا على تشغيل 20% من قدراته؟

حبة واحدة فقط قادرة على فعل ذلك!

هذا ما سنتحدث عنه في فيلم Limitless، انتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست ما وراء الأفلام، لكي نحكي عن فيلم خيال علمي يجيب عن سؤال: ماذا لو أن الإنسان استطاع أن يستخدم كل خلايا دماغه؟