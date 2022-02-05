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Schindler’s list.. قائمة "شندلر" ما هي تلك القائمة؟ وما سرها؟

Schindler’s list.. قائمة "شندلر" ما هي تلك القائمة؟ وما سرها؟

ما وراء الأفلام

الحرب العالمية الثانية تركت خلفها أثرا كبيرا
تسببت في موت أكثر من ستة ملايين يهودي

لكن هناك قائمة لا تعرف عنها شيئا

قائمة "شندلر"

ما هي تلك القائمة؟ وما سرها؟ ومن هو شندلر؟

هذا الذي سأتحدث عنه في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام.

سنتعرف سويا على ما وراء Schindler’s list

شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة

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Schindler’s list.. قائمة "شندلر" ما هي تلك القائمة؟ وما سرها؟

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