The Shawshank Redemption..هل يمكن للأمل أن يقود الرجل إلى الجنون؟
لكم من الوقت يمكنك التمسك بالأمل؟ سنة؟ سنتان؟ 5 سنوات؟ ماذا لو أخبرتُك أن شخصا ظلّ متمسكا بالأمل لأكثر من 20 سنة؟
هذا هو الذي سأحكي عنه اليوم في ما وراء الأفلام، سنتكلم عن ما وراء The Shawshank Redemption واحد من أقوى الأفلام في التاريخ
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نحكي عن قصة الأمل.
مفهوم الصداقة بمنظور مختلف في The Intouchables
رجل غني جدا ومشلول (مقعد)
يبحث عن راعٍ له
سيترك كل المؤهلين للرعاية وسيختار شابا فقيرا خرج من السجن وتحت المراقبة
لماذا يفعل هذا؟ وما الذي سيحدث بينهما؟
هذا ما سنعرفه في فيلم IntouchablesThe المأخوذ عن قصة حقيقية
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نرى The Intouchables بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام
Schindler’s list.. قائمة "شندلر" ما هي تلك القائمة؟ وما سرها؟
الحرب العالمية الثانية تركت خلفها أثرا كبيرا
تسببت في موت أكثر من ستة ملايين يهودي
لكن هناك قائمة لا تعرف عنها شيئا
قائمة "شندلر"
ما هي تلك القائمة؟ وما سرها؟ ومن هو شندلر؟
هذا الذي سأتحدث عنه في الحلقة المقبلة من بودكاست ما وراء الأفلام.
سنتعرف سويا على ما وراء Schindler’s list
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة
Limitless..ما الذي سيحدث لو أصبحت قدرات عقلك بلا حدود؟
ما الذي سيحدث لو أصبحت قدرات عقلك بلا حدود؟
لو استطعت أن تستعمل كل إمكانياته؟ أو أصبحت قادرا على تشغيل 20% من قدراته؟
حبة واحدة فقط قادرة على فعل ذلك!
هذا ما سنتحدث عنه في فيلم Limitless، انتظرني الحلقة المقبلة في بودكاست ما وراء الأفلام، لكي نحكي عن فيلم خيال علمي يجيب عن سؤال: ماذا لو أن الإنسان استطاع أن يستخدم كل خلايا دماغه؟
ما وراء الأفلام | Concussion عندما تغير الشجاعة قواعد اللعبة
تخيل أنك تدافع عن قضية أمام 20 مليون شخص، والجميع يسعى لكي تكون مخطئا، لكنك بالرغم من ذلك مستمر بسبب إيمانك بأنك تستطيع أن تغير وتؤثر في حياة أشخاص أو على الأقل طريقة موتهم.
فيلم الحلقة المقبلة من ما وراء الأفلام سيجعلك تدرك قيمة حياتك وأفعالك، وتتعلم كيف تتمسك بمبادئك في وقت قد يهاجمك فيه 20 مليون شخص.
شاهد فيلم Concussion الآن وانتظرني الحلقة المقبلة، سنتحدث عن فيلم مبني على قصة حقيقة.
The Shawshank Redemption..هل يمكن للأمل أن يقود الرجل إلى الجنون؟