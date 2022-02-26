في عالم تحكمه الفوضى، يظهر فارس بطل من وسط الظلام ! "The Dark Knight"

في عالم تحكمه الفوضى

مدينة سيطر عليها الفساد، ونظام أصبح يتحكم به المجرمون واللصوص، كان لا بد أن يظهر فارس، بطل من وسط الظلام!

كان لا بد أن يظهر فارس الظلام "The Dark Knight"

فيلم الحلقة المقبلة من ما وراء الأفلام.

شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نحكي عن فيلم خارق وعن بطل خارق.