The Revenant.. الصراع من أجل البقاء
تعرّض لهجوم من دب كبير، وكل الذين معه قالوا مستحيل له أن يعيش، ابنه قُتل أمام عينيه وهو عاجز غير قادر على الحركة لإنقاذه، الظروف الجوية قاسية جدا وهو وحيد!
تُرى ما الذي سيحصل معه؟
هذه هي حكاية فيلم The Revenant المأخوذ عن قصة حقيقية لصائد جلود يُدعى "جلاس"
شاهِد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "بودكاست ما وراء الأفلام"
لكي نحكي عمّا وراء The Revenant
في عالم تحكمه الفوضى، يظهر فارس بطل من وسط الظلام ! "The Dark Knight"
The Shawshank Redemption..هل يمكن للأمل أن يقود الرجل إلى الجنون؟
لكم من الوقت يمكنك التمسك بالأمل؟ سنة؟ سنتان؟ 5 سنوات؟ ماذا لو أخبرتُك أن شخصا ظلّ متمسكا بالأمل لأكثر من 20 سنة؟
هذا هو الذي سأحكي عنه اليوم في ما وراء الأفلام، سنتكلم عن ما وراء The Shawshank Redemption واحد من أقوى الأفلام في التاريخ
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نحكي عن قصة الأمل.
مفهوم الصداقة بمنظور مختلف في The Intouchables
رجل غني جدا ومشلول (مقعد)
يبحث عن راعٍ له
سيترك كل المؤهلين للرعاية وسيختار شابا فقيرا خرج من السجن وتحت المراقبة
لماذا يفعل هذا؟ وما الذي سيحدث بينهما؟
هذا ما سنعرفه في فيلم IntouchablesThe المأخوذ عن قصة حقيقية
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نرى The Intouchables بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام
The Revenant.. الصراع من أجل البقاء