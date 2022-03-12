.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

The Revenant.. الصراع من أجل البقاء

The Revenant.. الصراع من أجل البقاء

ما وراء الأفلام

تعرّض لهجوم من دب كبير، وكل الذين معه قالوا مستحيل له أن يعيش، ابنه قُتل أمام عينيه وهو عاجز غير قادر على الحركة لإنقاذه، الظروف الجوية قاسية جدا وهو وحيد!
تُرى ما الذي سيحصل معه؟
هذه هي حكاية فيلم The Revenant المأخوذ عن قصة حقيقية لصائد جلود يُدعى "جلاس"
شاهِد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة في "بودكاست ما وراء الأفلام"
لكي نحكي عمّا وراء The Revenant

حلقات أخرى

The Green Mile.. قصة إعدام أصغر طفل في القرن العشرين

مأخوذ عن قصة حقيقية، طفل عمره 14 عاما سيُحكم عليه بالإعدام بكرسي كهربائي
وبعد محاكمته بـ70 سنة ستثبت براءته
لكن هذا ليس ما يرويه الفيلم، الفيلم يحكي عن معجزة
معجزة ستشاهدها في 3 ساعات ولن تستطيع أن تنسى أحداثها

٩ دقائق منذ 1 أسبوع

في عالم تحكمه الفوضى، يظهر فارس بطل من وسط الظلام ! "The Dark Knight"

في عالم تحكمه الفوضى
مدينة سيطر عليها الفساد، ونظام أصبح يتحكم به المجرمون واللصوص، كان لا بد أن يظهر فارس، بطل من وسط الظلام!
كان لا بد أن يظهر فارس الظلام "The Dark Knight"
فيلم الحلقة المقبلة من ما وراء الأفلام.
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نحكي عن فيلم خارق وعن بطل خارق.
١١ دقيقة 26 فبراير ,2022

The Shawshank Redemption..هل يمكن للأمل أن يقود الرجل إلى الجنون؟

لكم من الوقت يمكنك التمسك بالأمل؟ سنة؟ سنتان؟ 5 سنوات؟ ماذا لو أخبرتُك أن شخصا ظلّ متمسكا بالأمل لأكثر من 20 سنة؟
هذا هو الذي سأحكي عنه اليوم في ما وراء الأفلام، سنتكلم عن ما وراء The Shawshank Redemption واحد من أقوى الأفلام في التاريخ
شاهد الفيلم الآن وانتظرني الحلقة المقبلة لكي نحكي عن قصة الأمل.

١٠ دقائق 19 فبراير ,2022

مفهوم الصداقة بمنظور مختلف في The Intouchables

رجل غني جدا ومشلول (مقعد)
يبحث عن راعٍ له
سيترك كل المؤهلين للرعاية وسيختار شابا فقيرا خرج من السجن وتحت المراقبة
لماذا يفعل هذا؟ وما الذي سيحدث بينهما؟
هذا ما سنعرفه في فيلم IntouchablesThe المأخوذ عن قصة حقيقية
شاهد الفيلم الآن وانتظرني في الحلقة المقبلة لكي نرى The Intouchables بمنظور مختلف، منظور ما وراء الأفلام

٨ دقائق 12 فبراير ,2022

The Revenant.. الصراع من أجل البقاء

0:00 0:00